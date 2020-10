Ministro Monckeberg: “Sabemos que ha habido alteraciones al orden público, pero estamos preparados para cuidar como corresponde los locales de votación"

Durante esta mañana, el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Monckeberg, y la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, visitaron un local de votación en la comuna de Santiago, a cinco días del plebiscito.

Las autoridades abordaron las medidas que se tomarán el domingo y recordaron qué implementos se necesitan para ir a emitir el sufragio.

En esa línea, el ministro Monckeberg dijo que “los tres requisitos esenciales” son: carnet de identidad, lápiz pasta azul y la mascarilla.

“Uno se saca la mascarilla 3 segundos para la verificación de identidad y posteriormente viene la votación. No habrá cortinas en las cámaras para vitar contagios”, dijo el secretario de Estado.

Respecto a la mascarilla, Monckeberg dijo que “el Servel señaló las mascarillas desechables como una alternativa, pero eso no significa que no pueda llevar de género. Lo importante es que no haya publicidad de una u otra opción, apruebo o rechazo”.

Respecto a los hechos de violencia que se han registrado en los últimos días, dijo “la violencia no conversa con la democracia y nosotros tenemos tradición democrática. Hemos llegado a muchos procesos electorales a veces en situaciones complejas en la historia política de nuestro país y no hace 20 o 30 años. Pero siempre se ha respetado ese día como un día sagrado para votar”.

“Sabemos que ha habido alteraciones al orden público, pero estamos preparados para cuidar como corresponde los locales de votación”, aseguró.

De hecho, tal como informó La Tercera en su edición de hoy, el plan de Carabineros para la seguridad del domingo en el contexto del plebiscito contempla el despliegue de 23 mil uniformados. Desde las 6 de la mañana del domingo, la policía dispondrá de anillos de seguridad de hasta tres cuadras en los más de 2.010 locales de votación a nivel nacional.

Permisos para el domingo

Por su parte la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, explicó qué se necesitará para trasladarse el domingo, en el caso de las comunas en cuarentena.

“Si estamos en una comuna que está en cuarentena o transición y debiese tener un permiso para salir, el día de la votación solo portando mi carnet de identidad puedo ir al lugar de votación durante todo el horario en que estarán abiertas las mesas, desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche”, dijo.

Ayer, en tanto, el gobierno anunció la modificación del horario de toque de queda para ese día: se podrá circular entre las 4:00 del domingo 25 hasta las 1:00 del lunes 26.

Martorell añadió que “para aquellos que viven en regiones, pero votan en comunas que están en fase 1 o 2, también solo con su carnet de identidad y con su consulta Servel van a poder desplazarse a partir del día viernes 23 sin ningún problema y con dos días posteriores al domingo 25 para volver sin ningún problema hasta sus casas”.

Por otra parte, dijo que “en aquellos lugares, que son dos regiones del país, donde existen restricciones o cuarentenas, aislamiento para las personas que llegan, como es el caso de Magallanes y Aysén, aquellas personas que ingresan y que tienen un PCR negativo junto a su carnet de identidad no van a tener ningún problema en ir a votar. Lo mismo ocurre con los chilenos o extranjeros con derecho a sufragio que llegan desde otros país a nuestro país, con el PCR negativo van a poder participar de la elección”.

Eso sí, puntualizó en que “en ningún caso eso significa que se ha modificado el plan Paso a Paso o que las cuarentenas no van a estar vigentes. Si voy a hacer un trámite distinto a ir a votar y estoy en una comuna en cuarentena o transición, voy a tener que sacar mi permiso”.