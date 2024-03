Corte Suprema reconoce “espacios de opacidad” en sistema de nombramiento de jueces y reitera estar dispuesta a revisar proceso

Un reportaje de Ciper, publicado el fin de semana, afirma que las conversaciones por mensajería registradas en el teléfono móvil del abogado Luis Hermosilla revelaron la influencia del penalista en los nombramientos de jueces. Las alarmas se encendieron en el Poder Judicial y varios magistrados -de acuerdo con antecedentes recopilados por La Tercera- pidieron al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, que la materia se incorpore a la tabla del pleno que se citó a partir de las 14.30 horas de este lunes.

Tras esa cita, sin embargo, no hubo ningún pronunciamiento oficial hasta este martes, cuando Jorge Sáez, secretario de la Corte Suprema hizo lectura de una declaración pública “ante las diversas publicaciones de los últimos días relativas a presuntas influencias en los nombramientos en los cargos del Poder Judicial”.

“Conscientes de que el sistema constitucional y legal vigente podría permitir algunos espacios de opacidad, esta Corte ha adoptado medidas en aras de velar por la objetividad y transparencia en los concursos para los cargos de jueces y ministros, entre las cuales se han afinado los procedimientos para ponderar, previo cumplimiento de los requisitos legales, la evaluación curricular y trayectoria profesional de los y las postulantes, y, en especial, la celebración de audiencias públicas para escucharlos en igualdad de condiciones. En torno a este punto, el Poder Judicial seguirá trabajando para mejorar la transparencia y rendición de cuentas”, señaló el pleno del máximo tribunal.

Asimismo, aseguran que la Corte Suprema “se ha manifestado reiteradamente de manera favorable en orden a revisar el proceso de nombramiento de los miembros de la judicatura, como lo hizo presente al informar el Proyecto de Ley que crea la Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales y modifica el sistema de nombramientos en el Poder Judicial, y ha instado por cambios en el sistema, en los procesos constituyentes recientes, particularmente, en lo que se refiere a separar la función jurisdiccional del gobierno judicial, conforme a los acuerdos adoptados en diferentes jornadas de trabajo.

Los chats del abogado

En noviembre del año pasado, la Fiscalía Metropolitana Oriente, abrió una investigación de oficio sobre Hermosilla. Se le imputa un delito de soborno tras la revelación de un audio en el que habla sobre presuntos pagos a funcionarios públicos para obtener información privilegiada. En el marco de esa indagatoria, en las pericias a su teléfono se descubrieron conversaciones que sostuvo con Sergio Muñoz, en que el el entonces director de la Policía de Investigaciones, en prisión preventiva tras su formalización, le entregaba información sobre los casos Dominga y Enjoy y sobre las investigaciones a Felipe Guevara, Raúl Torrealba y a Héctor Espinosa.

Son más de 777 mil las páginas en las que se transcribieron las conversaciones por WhastApp que Hermosilla tenía guardadas en su teléfono y las que sostuvo con el exdirector de la PDI no superan el 0,02% del total. “Tengo más de mil contactos en mi teléfono, no he borrado conversaciones, por lo que todo debe estar en él”, declaró Hermosilla en la causa contra Muñoz.

Jean Pierre Matus y Antonio Ulloa.

Ciper informó que los ministros Jean Pierre Matus y Antonio Ulloa reconocen contactos con Hermosilla durante su postulación al Poder Judicial en 2021. Esos contactos, según el medio, quedaron plasmados en la mensajería que la Fiscalía Oriente ha revisado.

Frente a estos datos, Daniel Manouchehri, presidente de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el caso Hermosilla, informó que extendieron la invitación todos los ministros de la Corte Suprema y a los presidentes de las Cortes de Apelaciones. Además, se citó a la instancia a los exministros del Interior Andrés Chadwick y Rodrigo Delgado y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco.

El pleno del máximo tribunal acordó no asistir a la instancia.

Desde el gobierno en tanto, antes del pronunciamiento del Poder Judicial, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, abordó el debate sobre el sistema con el que se suplen las vacancias de jueces y señaló que “la discusión es bien antigua y además hay algunas iniciativas todavía en tramitación en el Congreso”.

“No necesitamos escándalos para avanzar en esto, porque de los escándalos previos hemos hecho modificaciones y siguen produciéndose malas prácticas”, afirmó el ministro tras la ceremonia de Cuenta Pública de la Contraloría General de la República.