PPD respalda que no se descarte ninguna medida constitucional para enfrentar ola de homicidios en la RM

El Partido Por la Democracia (PPD) evacuó una declaración la noche de este miércoles, donde respaldó no se descarte utilizar ninguna medida constitucional para hacer frente al crimen organizado y a la ola de violencia y homicidios desatada en la Región Metropolitana, que en cinco días registró 16 muertes.

La mesa nacional de la colectividad se reunió durante esta jornada, luego de que surgieron voces desde el Partido Socialista, como el senador José Miguel Insulza, quien planteó la necesidad de decretar estado de sitio en la RM tras la ola de homicidios registrados en la zona, que sumó cuatro fallecidos menores de edad en Quilicura, cinco muertos en una parcela de Lampa y otros dos fallecidos por armas de fuego en Talagante. Otros hechos de sangre se registraron en Huechuraba, Renca, Independencia, Cerro Navia, Pedro Aguirre Cerda y Estación Central.

Al respecto, desde el PPD plantearon que ven con “enorme preocupación” estos hechos, los que “son prueba evidente de un aumento del poder de fuego y de la osadía del crimen organizado, realidad que no empieza hoy, sino que es resultado de una serle de factores nacionales e Internacionales”.

Asimismo, respaldaron que el Presidente Gabriel Boric pueda hacer uso de las herramientas constitucionales vigentes e implemente otras para enfrentar al crimen organizado.

“Queremos sumarnos a los dichos del Presidente de la República en el sentido de que no debe descartarse ninguna medida constitucional que permita devolverle la paz y la seguridad a los chilenos, lo cual incluye sin duda medidas excepcionales, con o sin la participación de las fuerzas armadas, y sin descartar la necesidad de crear una nueva policía táctica especializada en estos asuntos, como sucede en otros países que han enfrentado realidades similares”, sostuvo la tienda.

“Como PPD estamos abiertos a esta discusión sin sesgos ideológicos, pensando únicamente en el bien de nuestros ciudadanos y en lo que resulte mejor y más eficiente para enfrentar esta grave crisis de seguridad. Llamamos a todas las fuerzas políticas del país a asumir la misma postura, por el bien de Chile”, afirmaron.

En esa línea, también criticaron las solicitudes de renuncia realizadas desde la UDI, desde donde piden la salida de la ministra Carolina Tohá y los subsecretarios Manuel Monsalve (Interior) y Eduardo Vergara (Prevención del Delito).

“Nos preocupa el uso electoralista que han pretendido dar ciertos actores políticos de estos tristes eventos, lo que nos habla de una gran falta de responsabilidad para con Chile. La petición de renuncias masivas en el Ministerio encargado de trabajar por la seguridad de los chilenos y chilenas no ayuda en nada a enfrentar esta crisis y no nos hará sentirnos más seguros, sino todo lo contrario. Además, no representa ninguna amenaza para el crimen organizado, sino que distrae la atención que todos debiéramos tener concentrada en el combate contra él”, planteó la colectividad, dirigida por el senador Jaime Quintana.

PPD respalda a las policías y nuevas medidas de seguridad

Dentro de la declaración del PPD también expresaron su respaldo hacia Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), al Ministerio Público y Ministerio del Interior, además de las subsecretarías que trabajan en la materia.

“Este gobierno ha debido enfrentar una crisis en seguridad heredada y multifactorial que ha enfrentado en todos los planos, en lo legislativo, en lo técnico y en lo operativo. Es la administración con más proyectos de ley sobre seguridad aprobados, y ha venido aumentando el presupuesto para el área en forma sostenida desde 2023 tras seis años previos de estancamiento”, afirma el partido.

En ese contexto, destacaron los anuncios realizados durante esta mañana de mejorar la dotación policial, aumentar los controles a la población migrante, la creación de una Fuerza de Tarea conjunta entre Carabineros-PDI, entre otros anuncios hechos.

“Estas medidas se suman a las ya anunciadas en materia de inversión en infraestructura policial, control de armas y, sobre todo, en el levantamiento del secreto bancario. Es por esto que llamamos a los parlamentarios de diverso signo a dejar de bloquear este proyecto y aprobarlo a la brevedad: no podemos perseguir efectivamente al crimen organizado si no conocemos plenamente la ruta del dinero. Tampoco podemos invertir más en seguridad si un sector político sigue bloqueando en el Congreso cualquier ley que fortalezca este tema, incluyendo la creación del nuevo Ministerio de Seguridad con expresión regional”, aseguró el PPD.