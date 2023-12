“Se cerró el debate constitucional” y “un portazo a la propuesta de Kast”: las reacciones políticas al triunfo del ‘En contra’

La opción ‘En contra’ a la propuesta de nueva Constitución elaborada por el Consejo Constitucional se impuso en el plebiscito de este 17 de diciembre.

Cerca de las 21:00 horas, el Servicio Electoral (Servel) confirmó que con un 99,33% de las mesas escrutadas, el rechazo a la propuesta de nueva Constitución se hizo de un 55,76% de los votos, mientras que la opción para aprobar la iniciativa se quedó en un 44,24%.

Entre los adherentes del ‘A favor’ reconocieron la derrota electoral. La primera en salir a hacerlo fue la exministra de la Mujer y Equidad de Género del gobierno de Sebastián Piñera, Isabel Plá, quien en diálogo con CHV manifestó que “seguirá vigente la Constitución de 1980 de Jaime Guzmán o de (Ricardo) Lagos o cada uno le pondrá el apellido que le parezca mejor (...) nos dimos una vuelta larga para llegar donde estamos”.

La presidenta de demócratas, Ximena Rincón, quien promovía la idea de aprobar la nueva Carta Magna, aseguró que “se cerró este proceso y este debate constitucional eterno” y planteó que “el gran centro del país no estuvo representado en este debate constitucional y no se sintió representado por las partes (...) Los extremos claramente han perdido, no hay una refundación de Chile como algunos querían”.

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien también apoyaba el ‘A favor’, dijo en X que “la ciudadanía habló con claridad y por segunda vez ha validado la Constitución vigente. Desde mañana a enfocarnos en los problemas urgentes que angustian a los chilenos: mano dura contra la delincuencia y la migración ilegal, y volver a poner de pie la economía de nuestro país”.

En esa línea, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, dijo en la misma red social que “se ha puesto fin a cuatro años de incertidumbre. Mientras tanto, el país ha empeorado en delincuencia, economía, salud y, especialmente, convivencia. A partir de mañana, todos debemos abocarnos a unir a Chile y a solucionar los problemas cotidianos que afligen a nuestros compatriotas”.

Otro de los que reaccionó fue el excandidato presidencial José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, quien indicó que “esta noche una gran mayoría de chilenos ha rechazado la propuesta constitucional que nosotros propusimos desde el Consejo Constitucional y reconocemos esa derrota con mucha claridad y también con mucha humildad (...) fracasamos en el esfuerzo por convencer a los chilenos que esta era una mejor Constitución que la vigente”.

Adherentes ‘En contra’ valoraron el triunfo, pero con mesura

Uno de los primeros en dar como ganador al ‘En contra’ fue el diputado Daniel Manouchehri (PS). “Acá se le está dando un portazo a la propuesta de Kast y los republicanos. Lo relevante mañana va a ser que podamos tener una tregua política entre los diversos actores para poder avanzar en las reformas que Chile necesita”.

A través de X, el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami sostuvo que “ganó el ‘En contra’, pero no hay nada que festejar. Hoy evitamos hundir al país, pero seguimos a la deriva. Se les dio la oportunidad a unos y otros, y fracasaron. Ahora a dar vuelta la página, y a partir de mañana sacar a Chile adelante. No hay espacio para más errores”.

La alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao (DC), vocera del ‘En contra’, valoró el resultado del plebiscito como un remezón para la clase política, apuntando que “vivir todo este proceso tiene un cansancio de la ciudadanía y es muy importante también entender que este proceso constitucional se cerró. Se cerró para avanzar en las cosas que la ciudadanía quiere que avancemos, que son sus prioridades hoy día. Y eso no lo podemos olvidar. Por supuesto también se cerró para muchos que quieren llevarnos a muchos extremos, que quieren imponernos sus ideas”.

Por su parte, el alcalde de Renca, Daniel Jadue (PC) indicó que “hoy no hay nada que celebrar desde nuestra perspectiva. Lo que sí podemos ver y constatar es que esto es una derrota abismante para la ultraderecha y la derecha chilena, que se adueño de este proceso y le demostró a Chile que no son capaces de pensar en todos los chilenos”.

En tanto, el gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego (DC) dijo en X que “el país habló fuerte y claro en dos plebiscitos seguidos: no queremos extremos. Es tiempo de diálogo, acuerdos, generosidad y humildad”.

Desde el oficialismo, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, señaló que “el triunfo del ‘En contra’ se constituye en una bocanada de aire fresco para un tiempo político que ha estado marcado por la discordia y la polarización (...) quedó de de manifiesto que la mirada de país y sociedad que ofrecía Kast, Republicanos y la mayoría circunstancial que se generó al inicio del proceso no son la aspiración de las familias chilenas y menos las bases de la construcción del país en la que todos y todas nos sintamos parte para seguir avanzando”.

La diputada Karol Cariola (PC) comentó en X que “Chile se ha pronunciado y ha impedido un importante retroceso e inflexión hacia la derecha radical, representada en Kast y su partido”.

Verónica Undurraga, quien ejerció como presidenta de la Comisión Experta del Consejo Constitucional, apuntó a las lecciones que dejó el proceso, manifestando que “no queremos más política de polarización”. La integrante del organismo redactor, Karen Araya (PC), planteó que “hoy se plebiscitó la propuesta de gobierno del Partido Republicano y los chilenos lo rechazamos”.