Crítica gastronómica de Don Tinto: Antigua Fuente, profesionales

Le han tocado meses muy duros a esta tradicional sanguchería del centro de Santiago. Primero fue el estallido social de octubre de 2019 y todo lo que pasó después en el sector de Plaza Baquedano. A eso se suma la pandemia que -salvo algunas ventanas el año pasado e inicios de éste- los tiene aún sin la posibilidad de atender público en el local. Y como si esto fuera poco, en el intertanto se separaron de sus antiguos socios del local de calle Pedro Valdivia, por lo que perdieron el nombre y pasaron a llamarse Antigua Fuente. Aún así han sabido seguir funcionando a través de una aplicación de delivery y retiro en el local para los que pueden hacerlo.

Justamente vía aplicación pedí hace unos días un Barros Luco, dos Rumanos completos y un Lomo Mayo; los que llegaron en 40 minutos desde Plaza Baquedano a Providencia (también tienen una Dark Kitchen para los pedidos más hacia la zona oriente). Venían envueltos en esos típicos paquetes amarrados con pitilla que siempre se usaron en ese lugar, pero al abrirlo se podía comprobar que a su vez cada sándwich estaba envuelto en un papel encerado, como el de las cadenas de comida rápida. Ahora, a lo que vinimos. El Barros Luco venía justo a temperatura para ser comido, lo mismo los Rumanos, que supieron aguantar el calor a pesar de incluir ingredientes fríos que no ayudan mucho en estos casos. Aunque poco me dejó mi hijo del Barros Luco, pude comprobar que estaba tan bueno como siempre, generoso en carne y queso. El Rumano, probablemente el mejor sándwich del local, era lo de siempre: una delicia de principio a fin. Una especie de hamburguesa muy potente (con chancho, vacuno, ajo y ají), refrescada con sus correspondientes cantidades de chucrut, salsa de tomate y mayonesa. Si a esto se le agregaba la mostaza típica del local (por un extra de $400 mandan un pirotín) el resultado era el mismo de toda la vida ahí en el centro. Simplemente fantástico. Para el final quedó la prueba de fuego de una sanguchería: el Lomo Mayo, que aunque ya algo tibio seguía con toda su magia. Con esas finas láminas de lomo que con sus jugos comenzaban a penetrar el buen pan estilo amasado que aún así resistía sin ablandarse del todo. Y la mayonesa, que venía en una cantidad que a algunos asusta pero que otros celebramos. Tan buena como siempre, saladita y cremosa. ¿Por qué no la venderán en frascos?

Así, a pesar de todos los problemas que este negocio ha tenido durante un año y medio, alegra darse cuenta que ha podido reinventarse en el formato de delivery con el mismo gran producto de toda la vida. No estará la barra, ni las señoras cocinando ni los parroquianos ilustres que uno se topaba de tanto en tanto; pero es bueno saber que la ahora -Antigua Fuente- sigue en pie, haciendo un gran trabajo que mezcla tradición pero también capacidad de adaptación a nuevos formatos y dificultades. Al final, un trabajo de profesionales.

Dirección:

Av. Libertador Bernardo O’Higgins 58

Horario:

Lunes a sábado 11:30 a 20:30 (retiro en local) 21:30 (delivery)

Teléfono: 226393231

Web: www.antiguafuente.cl

Evaluación:

✮✮✮✮

Calificaciones:

✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver