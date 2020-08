Desconfinamiento Covid-19: La gente no es culpable

La población ha sido engañada con la esperanzadora y ficticia ilusión de la leve mejoría. Recordemos que los datos epidemiológicos a 168 días del primer caso, nos muestran cómo esta primera ola de contagios no está contenida ni bajo control.

Este primer brote que no nos permite hablar ni siquiera de un rebrote y el comportamiento del virus en la población, muestra cómo aumenta la velocidad de contagio, estamos casi hablando de una endemia alta no controlada con dos mil casos diarios.

Esto no es culpa de la gente. Las autoridades locales son las responsables de regular el funcionamiento de los establecimientos y también la fiscalización del cumplimiento de medidas preventivas al pasar de paso “cuarentena” a paso “transición”.

La gente no es culpable de tener la necesidad de abastecer sus negocios para subsistir. La población no ha sido capacitada con reales campañas de promoción/prevención como, por ejemplo, que conglomeraciones pueden ocasionar infecciones.

No existen campañas de comunicación que acompañen a la población en estrategias o medidas educativas de prevención para el Covid-19.

La transición del paso 1 (“Cuarentena”) al paso II (“Transición”) en las comunas de Estación Central y Santiago muestra una débil estrategia de trazabilidad: Testear, trazar y aislar casos reconocida por el Ministro de Salud. Esto se traduce en un lento manejo del virus en la población, considerando que aún tenemos casos por transmisión poblacional.

No deberíamos considerar tener movilidad comunal hasta poder controlar y tener pequeños brotes manejables.

Las proyecciones indican que no tenemos controlada la epidemia y aumentarán aún más los casos, la ocupación de camas de cuidados críticos y los fallecidos. Esto es insostenible en el tiempo mientras no exista una vacuna. Mientras aún no exista una vacuna segura y efectiva, la única forma de romper las cadenas comunitarias de transmisión y lograr el manejo de la transmisión poblacional del Covid-19 es a través de estrategias robustas de trazabilidad, para así poder llegar a tener clúster de casos y poder repensar en un desconfinamiento.

Como epidemiólogos, le pedimos nuevamente a las autoridades en salud considerar las estrategias basadas en el nivel de evidencia científica, considerar los umbrales de trazabilidad y traspasarlas de forma rigurosa y educativa a la población. Estamos a tiempo de evitar mayores impactos con una adecuada inyección del recurso y una estrategia robusta para enfrentar esta pandemia.

* Académica Instituto de Salud Pública U. Andrés Bello, directora de Sociedad de Epidemiología de Chile