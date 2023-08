Acuerdo de la Cámara por salida de Jackson: gobierno reprocha desmarque de Soto y diputado dice que “Boric está rodeado de aduladores”

Este miércoles, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó una proyecto de acuerdo impulsado por la bancada del Partido Republicano, para pedirle al Presidente Gabriel Boric la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, por su presunta responsabilidad política en la crisis de los cuestionados convenios entre reparticiones públicas y fundaciones.

La iniciativa parlamentaria -cuyo carácter no es vinculante- fue aprobada por la Cámara por 68 votos a favor, 52 en contra y 5 abstenciones. Además, en los apoyos a la moción llamó la atención el desmarque de algunos diputados oficialistas, como fue el caso del expresidente de la corporación, el PPD Raúl Soto.

“Voté a favor en consciencia, más allá de las consideraciones específicas del proyecto de resolución y sin compartir las imputaciones por responsabilidades criminales o administrativas que ha hecho la derecha y de lo cual tomo distancia, porque eso corresponde que se determine en las investigaciones, creo que hay una crisis política en el gobierno, que se requiere un golpe de timón y un cambio de rumbo”, dijo Soto.

El descuelgue del expresidente de la Cámara, Raúl Soto (PPD), le significó un duro llamado de atención por parte del ministro de la secretaría general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, quien llamó al diputado a canalizar sus inquietudes a través de vías formales y no por canales que -a juicio del gobierno- son “improcedentes”.

“Solo un parlamentario del oficialismo votó a favor. Independiente de la opinión que él (Soto) pueda tener, un proyecto de resolución no es la forma de canalizarla. Existen canales institucionales para conversar estos puntos y hay formas a través de las cuales expresar estos puntos de vista, y también espacios que son los que establece nuestro propio sistema político. Pasa a llevar las atribuciones del Presidente de la República”, acusó Elizalde en conversación con Radio Concierto.

Sin embargo, lejos de desescalar el conflicto y la tensión entre ambas figuras del oficialismo, el parlamentario este lunes -en entrevista con Radio Cooperativa- subió el tono y aseguró que “cuando las cosas se están haciendo mal, es necesario cambiar el rumbo”.

“Lo mejor para ser leal no es ser condescendiente y obsecuente con el gobierno, porque me da la impresión de que el Presidente Boric está a veces rodeado de aduladores que le dicen que sí a todo, pero que son incapaces de decirle que no o que algo se está haciendo mal, y yo no soy de aquellos”, aseguró.

Y agregó: “Creo que es un acto de lealtad tratar de decirle al gobierno que, cuando las cosas se están haciendo mal, es necesario cambiar el rumbo y tomar decisiones drásticas, y es evidente que ha llegado el momento de hacerlo”.

La relación entre el PPD y La Moneda no pasa por su mejor momento. Ayer en el cónclave de Cerro Castillo se produjo el primer cara a cara de la presidenta de ese partido, Natalia Piergentili, con la ministra del Interior, Carolina Tohá -militante PPD-, luego de una semana compleja entre ambas.

Sin ir más lejos, la timonel deslizó que hubo intervencionismo por parte del Ejecutivo en la conformación de las listas en competencia para la interna de su partido, en las que ella tenía la intención de competir para renovar su período como presidenta. “Es necesario que nuestras elecciones se mantengan fuera de las presiones del gobierno, como han hecho ver varios militantes”, dijo a través de una carta dirigida a la militancia.

Por su parte, la jefa de Interior calificó el liderazgo de Piergentili como “muy divisivo” al interior del oficialismo.

“Necesitamos algo más integrador hacia el Socialismo Democrático, al interior del propio partido, con las fuerzas con las que estamos aliados y también con la ciudadanía”, agregó la secretaria de Estado.