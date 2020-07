Lavín critica cobertura de bono anunciado por el gobierno y Monckeberg responde que se podrá acreditar disminución de ingresos vía declaración jurada

El alcalde de las Condes, Joaquín Lavín (UDI), criticó el bono de $500 mil que propone el gobierno dentro de las diversas medidas anunciadas ayer por el Presidente Sebastián Piñera para para apoyar a la clase media en medio de la pandemia por el coronavirus y adportas de la votación en particular del proyecto de retiro de fondos AFP.

El beneficio anunciado por el Ejecutivo consiste en un bono no reembolsable de $500 mil pesos a los trabajadores de clase media que tenían ingresos formales de entre $500 mil y $1,5 millones de pesos mensuales, y que han sufrido caídas significativas de ingresos. Este aporte se pagará 10 días después de promulgada la Ley e incluirá a trabajadores ocupados, suspendidos, cesantes, a honorarios y por cuenta propia, que hayan sufrido una caída de 30% o más en sus ingresos formales. También favorecerá, con montos decrecientes, a aquellos trabajadores con ingresos entre 1,5 y 2 millones de pesos mensuales, que hayan tenido caídas de ingresos.

El jefe comunal, una de las figuras mejor evaluadas en las encuestas y eventual carta presidencial del oficialismo, indicó en el matinal Bienvenidos que “lo encuentro malo porque efectivamente deja gente fuera. Entonces mientras no me expliquen cómo metemos a esa gente no me gusta. No lo puedo votar a favor así”.

Lavín explicó su postura señalando que “cuando digo que al proyecto le falta o es malo, me refiero básicamente a esto. A que hay grupos muy relevantes de personas que son del corazón de al clase media, que por diversas razones, que porque tienen un sueldo distinto al real, por ejemplo el garzón que gana $800 mil pero por las propinas y su sueldo real es 300 mil, entonces él no califica para este beneficio”.

Los cuestionamientos del alcalde fueron escuchados en pantalla por el ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg, quien también participaba en el programa.

En esta línea, el secretario de Estado aseguró a Lavín que las personas que no tienen como declarar una disminución de sus ingresos informales “podrán contarnos a través de una declaración jurada vía virtual lo que está sucediendo”.

“La declaración jurada es una manera de manifestar y dar a conocer de manera fehaciente y bajo juramento. Nos transparenta y señala la situación y evidentemente se muestra que hay una disminución del ingreso. Es una fórmula que se usa en el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y se usará en esta ocasión”, dijo Monckeberg.