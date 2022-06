Boric sobre encuentro con Lagos y su defensa de los “30 años”: “No hay cambio de valoración ni una contradicción”

Pregunta: Presidente en las últimas jornadas usted ha relevado el rol que cumplió el expresidente Ricardo Lagos en su gobierno y también cambió su valoración sobre los llamados 30 años de los gobiernos de la Concertación. Independiente de que es una definición de cada uno de los Mandatarios...

Boric: La valoración...¿A qué te refieres con lo de cambió la valoración?

P: En relación a que antes había más bien una percepción crítica a los 30 años, pero en los últimos días usted ha valorado los efectos positivos, las obras que se hicieron durante los 30 años, puntualmente lo que ocurrió en el Instituto de Chile.

B: Ahí les pido que sean más preciso. ¿Cuándo yo no he valorado el aumento, por ejemplo, en la cobertura en educación o la disminución de la pobreza? ¿Hay algún momento en que yo me haya contradecido respecto a aquello?

Este fue parte del intercambio que el Presidente Gabriel Boric sostuvo con la prensa acreditada en el Palacio de La Moneda al ser consultado por el reconocimiento que realizó el pasado miércoles en el Instituto de Chile al trabajo de los gobiernos que han liderado el país en los últimos 30 años.

En el encuentro en el citado instituto, tal como dio a conocer La Tercera, el Jefe de Estado destacó “los tremendos avances” de los gobiernos anteriores y afirmó que el país no partió el 2011 ni el 2019.

“Yo quiero hoy como representante de esta generación millennial o como quieran llamarla, decir que en los 30 años famosos hubo mucho movimiento y que Chile no parte el 2019 ni parte el 2011. Chile es un país que desde la recuperación de la democracia (...) en los últimos 30 años hubo tremendos avances, tremendos avances”, indicó en la instancia.

A lo que se sumó la reunión que la tarde de ayer Boric sostuvo por más de 90 minutos con Ricardo Lagos, a quien fue a visitar a la fundación del expresidente, Democracia y Desarrollo.

El Mandatario, quien reaccionó molesto a las preguntas de la prensa por su cambio de valoración, aseguró que “el punto que me interesa hacer es que acá no hay una contradicción. Lo que nosotros hemos defendido es, por un lado, tenemos una visión en dónde la historia no parte con nosotros y por tanto, yo estoy construyendo como Presidente de la República sobre lo que hicieron mis antecesores. Y acá hubo cosas buenas, cosas malas, hubo cosas que se pudieron hacer mejor, hubo cosas que quedaron a medio camino, hubo grandes aciertos. Pero Chile es un continuidad. Por tanto, yo como Presidente, tengo el deber de aprender de esa historia”.

“Y cuando converso con el Presidente Lagos, tal como lo he hecho con el Presidente Frei, Bachelet, en su momento con el Presidente Piñera y me hubiera encantado hacerlo más con Aywin, es justamente porque tengo conciencia que el habitar la República implica recoger lo que hicieron quienes nos antecedieron. En ese sentido no es que haya un cambio en la valoración. Yo soy plenamente consiente de que la historia de Chile no parte con mi elección como Presidente”, agregó.

Sin embargo, a Boric se le recordó declaraciones que entregó en agosto de 2016 en contra de Lagos en una entrevista que concedió, cuando era diputado, a La Tercera.

En dicha oportunidad el frenteamplista aseguró que el expresidente representaba era alguien que “no me interpreta”. “No sólo Lagos, sino cualquier persona que responda políticamente al proyecto de la Nueva Mayoría a través de vínculos orgánicos u oportunistas no es alternativa para nosotros. Lagos representa quizá lo peor de esa cara”, dijo al ser consultado por los puentes que el expresidente tendió con fuerzas de la izquierda de cara a los comicios presidenciales de 2017.

Y sostuvo que “Ricardo Lagos hoy día representa un país que yo creo que ya quedó atrás, pero además representa ideas que son una actualización del neoliberalismo, como una suerte de reciclaje de la tercera vía de Tony Blair. A mí no me interpreta”. Además, en dicha entrevista descartó reunirse con el exMandatario: “Si a mí Ricardo Lagos me llama a un foro público no tengo ningún problema en compartir con él, pero en una reunión privada, no. No le veo el sentido hoy”, señaló ese año.

FOTO: CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO

Boric también fue consultado sobre si esperaba que Lagos y otros expresdidentes de la Concertación “se la jueguen” por el Apruebo de cara al plebiscito de salida por la nueva Constitución que se llevará a cabo el 4 de septiembre en Chile.

“Yo creo que sería de una vanidad infinita y una arrogancia impropia el decirle yo al Presidente Lagos como tiene que votar. Él, no me cabe ninguna duda, que lo hará en conciencia y pensando cómo lo ha hecho, en el futuro del país. Así que eso le corresponderá decirlo a él”, indicó.

En tanto, sobre el encuentro que sostuvo con Lagos, Boric reveló que “estuvimos debatiendo temas de inserción de Chile en la política internacional, preocupaciones que hay respecto al escenario difícil que tenemos en el mundo y también sobre el escenario interno”.

“Así que en eso estoy muy agradecido de los expresidentes, de la generosidad que han tenido para poder compartir sus experiencias y poder mejorar el rumbo, porque nos preocupa Chile, queremos a Chile. Y eso es algo que nos une más allá de las legítimas diferencias respecto a puntos específicos que podamos tener”, cerró.