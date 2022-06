Generación Millennial, outsiders desagradables y tropezones inducidos: la distendida intervención de Boric ante el Instituto de Chile

“Yo por lo menos, guardo muchas esperanzas de este proceso (constituyente). Sé que va a ser difícil. No desconozco en ningún caso que han habido errores, tropezones propios, inducidos, de todo. Pero creo que es un cambio y una transformación que necesitamos”.

“Bueno, seguramente acá saben, pero el himno tiene cerca de diez estrofas creo...¿Más? Y entonces nosotros nos enojábamos cuando hablaban de los valientes soldados y los valientes soldados es una parte menor de la preciosidad que es el himno entero y yo cuando lo leo ‘ha cesado la lucha sangrienta/ hoy es amigo quien ayer fue invasor’ dice una parte del himno. Entonces empecé a averiguar más de la historia del himno, porque me encontré a mí mismo cantándolo en la ducha, cosa que nunca había hecho que me pareció muy ridículo. Me gusta el punk, el rock y una vez estaba cantando el himno en la ducha”.