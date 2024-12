Carlos Durán da cuenta a comisión de primeras definiciones de Boric tras conocer denuncia contra Monsalve

El jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán Migliardi acudió este lunes a una sesión de la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la Cámara de Diputados respecto a los actos de autoridades y policías tras la denuncia en contra de Manuel Monsalve, el otrora “sheriff” de La Moneda que cumple con prisión preventiva tras ser formalizado por delitos de violación y abuso sexual.

También asistió Miguel Crispi, el jefe de asesores de la Presidencia. El exdiputado evitó entrar en detalle de sus diálogos sobre el tema con el Mandatario, respondiendo las preguntas de los diputados con generalidades y remitiéndose a planteamientos que había hecho la ministra Carolina Tohá en su comparecencia en la instancia la semana pasada.

¿Qué dijo Carlos Durán en la comisión investigadora?

Durante la sesión en la sede del Congreso Nacional en Santiago, Durán explicó que conoció la situación junto a Crispi, cerca de las 16.30 horas del 15 de octubre, cuando el Presidente Gabriel Boric les solicitó buscar un reemplazo para el subsecretario. Posteriormente, el Mandatario se reuniría personalmente con Monsalve.

“Luego de la reunión con el exsubsecretario, el Presidente me comenta que a su juicio la salida de Manuel Monsalve de su cargo era inminente y que le instruyó a la ministra Carolina Tohá reunirse con él y recabar antecedentes sobre la situación”, expuso Durán.

La comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el caso de Manuel Monsalve recibió al jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, y al jefe de gabinete de Presidencia, Carlos Durán. Foto: Javier Salvo / Aton Chile.

Por qué fue citado

La CEI presidida por el diputado de Renovación Nacional (RN) Miguel Mellado fiscaliza la reacción de La Moneda frente a la denuncia que interpuso el 14 de octubre de 2024 una asesora de la Subsecretaría del Interior. La funcionaria sostiene que Monsalve abusó de ella sexualmente y la violó en las primeras horas del 23 de septiembre, cuando el médico de 59 años ejercía como ministro subrogante.

Según la investigación que desarrolla la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, antes de que se concretara la denuncia de la trabajadora, Monsalve solicitó gestiones a Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), asegurando que sospechaba que fue drogado y afirmando no recordar nada de la noche en cuestión. El martes 15 de septiembre el gobierno de Gabriel Boric supo de la denuncia y Monsalve renunció a los dos días. La mayor parte del gabinete se enteró por la prensa, pero hubo personeros que conocieron del tema antes, entre ellos Durán y Crispi.

“Hay muchas dudas en su comportamiento”, señaló Mellado en la antesala de la sesión para justificar su convocatoria.

¿Quién es Carlos Durán?

De bajo perfil público, el sociólogo de la Universidad ARCIS y licenciado en historia de la Universidad de Chile es el jefe de gabinete del Presidente Boric desde enero de 2023, tras la renuncia de Matías Meza-Lopehandía. Hasta entonces, ejercía jefe de Estudios del Segundo Piso de La Moneda.

Con una reputada carrera académica, tiene un doctorado en Investigación en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política y un máster en Ciencias Sociales por FLACSO México.

Sus lazos con el mundo social y su “tronco” popular, dicen en el Frente Amplio, lo hizo asumir luego roles cruciales para un conglomerado que se ha caracterizado por su clivaje elitario.

Cercano a Boric desde su paso por Movimiento Autonomista, el oriundo de Carahue es uno de los intelectuales “sénior” del FA, que dirigió el equipo de estrategia del proceso de instalación del gobierno y fue una pieza clave durante la campaña que llevó a Boric a La Moneda.

La comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el caso de Manuel Monsalve recibió al jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi. Foto: Javier Salvo / Aton Chile.

“Pequeña gran dificultad”

El sociólogo explicó la dificultad de mantener estricta reserva de su búsqueda de reemplazo para el subsecretario denunciado, algo “altamente excepcional” que difiere, por ejemplo, del actuar para un cambio de equipo ministerial.

“Eso generó una pequeña gran dificultad, que fue la necesidad de responder al requerimiento del Presidente y relevar antecedentes en absoluta reserva junto al jefe de asesores, Miguel Crispi. Sin hacer consulta de equipos de Presidencia, sin hacer evaluaciones de rendimiento, sin consultar a las mismas carteras o a otras carteras”, señaló.

El relato de Durán

Durán partió su intervención dos horas después de Crispi y leyó un texto en el que se resumen todos los planteamientos que hizo ante los legisladores.

“Para iniciar mi participación en esta comisión quisiera dar una breve cuenta de los hechos, de las acciones que en mi calidad de jefe de gabinete del presidente de la República, Gabriel Boric, me correspondió participar desde el momento en que el Presidente es informado de esta grave denuncia”, explicó, para dar paso a el relato.

El asesor detalla que el Presidente Boric fue informado de la situación por parte de la ministra Tohá y se reunió luego con él y con Crispi, por cerca de 20 minutos.

“Alrededor de las 16.30 horas del día martes 15 de octubre, el Presidente de la República me informa a mí y al jefe de asesores de la presidencia, Miguel Crispi, que me acompaña en esta sala, que la ministra del Interior, Carolina Tohá, le comunicó acerca de la existencia de una denuncia por abuso sexual y violación contra el entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. La denuncia, según nos informó el Presidente en aquel momento, habría sido presentada por una funcionaria del Ministerio del Interior, tal y como efectivamente fue ratificado con posterioridad. Nos señala además que la información con la que cuenta, si bien incompleta, es grave. Junto a ello, nos informa que citará al exsubsecretario a su oficina, lo que se materializaría alrededor de las 20.00 horas del mismo día, tal y como fue dado a conocer por el propio Presidente”, indicó.

“En dicho contexto, la instrucción explícita que recibimos por parte del Presidente fue la de estudiar y proponerle nombres para poder decidir un reemplazo del cargo de subsecretario del Interior, ante la muy probable salida del cargo de Manuel Monsalve. Todo ello, en el marco de la indispensable reserva frente a una situación grave, cuyos antecedentes, nos indicó el Presidente, requeriría, paralelamente, a la ministra del Interior juntar. Y a ello es a lo que nos abocamos a partir de entonces, y durante el día miércoles” prosiguió.

La renuncia de Monsalve

“Luego de la reunión con el exsubsecretario, el Presidente me comenta que, a su juicio, la salida de Manuel Monsalve de su cargo era inminente. Y que le instruyó a la ministra Tohá reunirse con él, y recabar antecedentes sobre la situación, asunto sobre el cual ya se refirió la ministra en esta misma sala. En ese momento, el jefe de asesores, Miguel Crispi, ya no se encontraba en Palacio. En dicho marco, el Presidente me reiteró la instrucción ya señalada, respecto al levantamiento de propuestas de nombres, para decidir un reemplazo adecuado en la cartera. Durante la tarde del día miércoles, el Presidente nos comunica que se reunirá con la ministra Tohá y el subsecretario Monsalve al día siguiente, jueves 17, sin especificar horario en ese momento, y que le solicitará la renuncia”, relató Durán a los diputados.

“Durante la mañana del jueves, diferentes medios publican información sobre la denuncia, información cuyo contenido hasta ese entonces ignoraba e ignorábamos. Luego de esto, se materializa la reunión entre la ministra Tohá y el subsecretario Monsalve, respecto a la cual se han referido diversas autoridades, y la propia ministra del Interior en esta misma sala. Una vez que nos informa sobre la medida, le reitero al Presidente la sugerencia de que se instruya un sumario administrativo que le corresponde al Ministerio del Interior, dado que la denunciante era funcionaria de gobierno. Ya a esa altura ya se había ratificado dicha información. El Presidente me instruye comunicar esto al Ministerio, para lo cual tomo contacto con la jefa de gabinete de la ministra Carolina Tohá, Pía Mondaca, también presente en esta sala, que me señala que ello ya está considerado. Los hechos que se suceden son de público conocimiento. En lo que respecta a Presidencia, y tal como es señalado, esta jefatura de gabinete conoció de la existencia de la denuncia a la que hice referencia, cuyos detalles no eran conocidos en aquel momento, y de la instrucción realizada por el Presidente a la ministra del Interior, en cuanto a recabar antecedentes, tomar conocimiento de la situación y protección de la víctima, recabar denuncias previas, reunirse con Manuel Monsalve, entre otros, respecto a este grave hecho. Fuera de aquello, esta jefatura de gabinete fue estrictamente instruida a la consideración de posibles opciones para ocupar el cargo de subsecretario del Interior ante la eventualidad ya cierta en aquellas primeras horas de la salida del exsubsecretario”, señaló.