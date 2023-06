Caso Democracia Viva: Daniel Andrade, expareja de Catalina Pérez, se anticipa a decisión de Tribunal Supremo y comunica su renuncia a RD

En horas de esta mañana, Daniel Andrade Schwarze remitió un correo electrónico a las estructuras partidarias de Revolución Democrática (RD). El principal implicado en el caso Democracia Viva reportó a la colectividad su renuncia, según conoció La Tercera.

“No puedo defender mi inocencia activamente en este procedimiento (en referencia a la solicitud de expulsión que analizaba el tribunal supremo) porque mis defensas mañana serán utilizadas en el proceso penal cuando todavía no he sido citado a declarar y, por lo tanto, no he podido optar a declarar o a mantener silencio. Así, sin perjuicio de lo que resuelvan, pido que este tribunal suspenda cualquier resolución hasta que haya una resolución judicial”, solicitó.

Así, en la última línea, Andrade reportó que “yo ya he renunciado al partido hace unos días (...). Adjunto mi certificado de afiliación que acredita que ya no pertenezco al partido”.

La situación deja en una situación incómoda a la colectividad presidida por Juan Ignacio Latorre, pues al comunicar dicha información deja al tribunal supremo sin margen para anticiparse como partido y así aplicar la sanción solicitada por la dirección nacional de RD.

En la interna, la renuncia de la expareja de la diputada Catalina Pérez (RD), levantó suspicacias. Principalmente, porque el certificado adjuntado por él mismo reporta que su renuncia habría tenido lugar antes del 31 de mayo y no hace algunos días como revela en su escrito a RD.

“De conformidad a las disposiciones del artículo 22 de la Ley N°18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, en relación al artículo 19 N°15 de la Constitución Política de la República, actualizado al 31 de mayo de 2023, don (a) Daniel Francisco Andrade Schwarze (...) no figura con afliación política vigente”, se lee en el documento.

En horas de la tarde de este jueves, el Tribunal Supremo sesionará con los antecedentes a la vista y podría, de todas formas, emitir un pronunciamiento sobre Andrade y resolver el destino del exseremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta implicado en el caso, Carlos Contreras. Sin embargo, la resolución final podría extenderse hasta un par de días más.

El lío de platas políticas que involucra a la Fundación Democracia Viva -ligada a militantes de Revolución Democrática (RD)- y que impacta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), liderado por Carlos Montes (PS) se gatilló a raíz de la transferencia de $ 426 millones visados por Carlos Contreras (RD) -quien se desempeñó como jefe de gabinete de la diputada por la zona, Catalina Pérez (RD), durante su legislatura pasada- a la organización cuyo representante legal es el -ahora- exmilitante RD, Daniel Andrade, expareja de la parlamentaria.