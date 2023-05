Chahuán sobre posible repostulación a la presidencia de RN: “Este no es el momento para definir continuidad”

Tras una reunión de la Comisión Política de Renovación Nacional (RN), el presidente de la colectividad, Francisco Chahuán, señaló esta noche que espera terminar su actual mandato como timonel del partido y declinó señalar si buscará la reelección en los comicios internos fijados para el 19 de agosto.

Esto, luego de que algunas voces del partido solicitaran la renuncia de la mesa directiva encabezada por Chahuán y Diego Schalper, tras los malos resultados conseguidos por la tienda de Antonio Varas en las elecciones de consejeros constituyentes realizadas este domingo.

En los comicios recientes, Chile Vamos logró 11 escaños, siendo doblados por el Partido Republicano que obtuvo 23. En este marco, RN no cumplió sus expectativas, ya que solo obtuvo cuatro consejeros -de los entre 8 y 10 que pretendía-, frente a los seis escaños conseguidos por la UDI.

En declaraciones a la prensa, Chahuán descartó que en la cita de esta noche se le haya pedido la renuncia a la mesa directiva. “No hubo ninguna petición de renuncia de la directiva central del partido”.

Consultado si se repostulará a la presidencia de la colectividad en agosto próximo, Chahuán sostuvo que “ese es un tema que tendré que definir en su momento, yo he señalado que este no es el momento de generar definiciones respecto de la continuidad o no de la mesa, yo estoy enfocado a terminar bien mi período, esa es mi responsabilidad, y generar unidad en RN, que es lo relevante”.

Respecto a una autocrítica de la mesa por el resultado de las elecciones, el timonel de RN sostuvo que “creo que, sin lugar a dudas, los chilenos votaron por temores. A la derecha y a la centroderecha le fue bien, pero ciertamente nosotros pagamos costos políticos porque cumplimos la palabra empeñada cuando asumimimos la responsabilidad de avanzar en el proceso por una buena y nueva Constitución y creemos que acá operó una lógica más bien binaria: se votó por aquellos que eran una oposición más férrea al gobierno, nosotros somos una oposición firme, pero que hemos puesto siempre la política como un instrumento al servicio de las personas y hemos tenido que avanzar en llegar a acuerdos y eso puede haber sido no suficientemente explicado ante los ciudadanos”.

Requerido si tenía pensado respostularse a la presidencia del partido antes de los resultados del domingo, Chahuán sostuvo que “la verdad que yo tenía una intención del principio de terminar bien el período, que es lo que corresponde, pero siempre las cosas pueden cambiar”.

“Este no es el momento para definir continuidad”, cerró el presidente de RN.

En declaraciones a La Tercera, Chahuán insistió en este punto, al señalar que “no es tiempo de anuncios de continuidad o no, falta mucho para la inscripción de las listas. Hoy es momento de trabajar por la unidad urgente del partido y definir hacia donde queremos ir, por lo que hemos convocado a un consejo doctrinario para julio. Lo demás, se verá en su momento”.

Agregó que “tendremos una jornada con diputados y senadores para definir nuestra posición respecto de las reformas estructurales”.