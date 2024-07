Chile Vamos resiente nueva arremetida de republicanos en acuerdo municipal y acusa presiones por nominaciones “al goteo”

A través de una puesta en escena con el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella y su secretaria general Ruth Hurtado, la mañana de este martes la tienda de José Antonio Kast endureció su arremetida contra Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) anunciando sorpresivamente un nuevo candidato para las elecciones municipales y de gobernadores de octubre de este año.

El anuncio de que llevarán al general (r) Enrique Bassaletti como candidato a alcalde por Maipú descolocó a la coalición de centro derecha, que no conocía de la postulación. Además, la vocería de los republicanos volvió a tensionar el ambiente, pues vino junto a un emplazamiento directo a Chile Vamos por parte de republicanos, fustigándolos reevaluar sus candidaturas y a ceder espacios. “Esperamos que dentro de los próximos días reflexionen y vean el potencial que tiene contar con los mejores jugadores adentro de la cancha y no en la banca. Este es un llamado que hacemos a todos los partidos de oposición”, sostuvo Squella, junto con amenazar de que seguirán anunciando candidaturas en caso de que no lleguen a acuerdo con Chile Vamos.

El lanzamiento de Bassaletti viene a remecer el escenario, pues en Maipú Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) había acordado definir mediante encuestas al candidato del sector, y también sonaba la opción de ofrecerle ese cupo a Demócratas -que promueve a la dirigenta Alejandra Bustamante- y así hacer un gesto al partido de centro para generar acercamientos. Bassaletti impuso una suerte de jaque mate a Chile Vamos, pues los republicanos se adelantaron con una candidatura que para la UDI, RN y Evópoli es difícil desestimar dada su condición de excarabinero.

En esa línea es que en Chile Vamos molestó que republicanos les notificara por la prensa de la candidatura. “Nos ganaron el quien vive”, sostienen en la derecha. En medio de ese tira y afloja, republicanos ha tensionado aún más el escenario anunciando una seguidilla de candidaturas en zonas donde Chile Vamos aspira a llevar postulantes, lo que fue refrendado este miércoles con el anuncio de Bassaletti.

La molestia fue transmitida por los propios dirigentes de Chile Vamos. Desde Evópoli, su presidenta Gloria Hutt, recalcó que “nosotros esperamos tener una conversación con republicanos que no tiene que ver con la calidad de sus candidatos, tiene que ver con ponernos de acuerdo antes de los anuncios, es lo que nosotros hemos invitado a hacer. Así que preferiríamos que esa conversación se realizara antes de los anuncios individuales de partidos, porque lo que es prioritario para nuestro sector es llevar candidatos de unidad, a eso estamos apuntando, por eso hemos hecho un gran esfuerzo”.

Agregó que “nuestra impresión es que hacer anuncios por la prensa, es una forma de presión, pero no podríamos imaginarnos que tengan un objetivo distinto al que tenemos nosotros, en el sentido de convocar a los votantes de toda la oposición porque la meta final es cambiar el rumbo del país y eso lo vamos a lograr trabajando todos en conjunto”.

Los presidentes de Chile Vamos. Edwin Navarro/Aton Chile

En la UDI también había molestia con republicanos dado el perfil de Bassaletti. El integrante de la directiva y diputado que representa Maipú, Cristián Labbé, sostuvo que “el exgeneral es una persona que cuenta con todas las credenciales para ir a pelear como candidato. Me parece muy bien que una persona con su trayectoria entre en la arena política. Eso se ha logrado con esta candidatura. Vamos a seguir viendo cómo van las negociaciones, podría ser un candidato de consenso. Hoy día toda la oposición tiene que estar unida para lograr los mejores candidatos, y republicanos tiene sus formas, pero lamentablemente pareciera ser que la oposición no está conversando en base a un proyecto en conjunto dejando los egos partidistas”.

La incomodidad también fue notificada por RN. “Si republicanos nos hubiera informado que su candidato en Maipú era Enrique Basaletti, de quién tengo una gran opinión, el tema del candidato en la comuna habría estado resuelto hace tiempo”, dice la secretaria general de RN, Andrea Balladares.

La vicepresidenta de RN y jefa de bancada, Ximena Ossandón, sostuvo que “más allá del nombre de Enrique Bassaletti, lo que nos sorprende es el sistema que sigue utilizando republicanos, que nos enteramos por la prensa de sus candidatos. Ojalá esa actitud cambie y que podamos conversar, que contesten los teléfonos para que realmente actuemos como bloque y tengamos los mejores de los resultados”.

Y añadió que “nosotros vamos enterándonos por la prensa de lo que ellos van haciendo, esta suerte de sistema, amenazas o presiones”.

El lanzamiento de Bassaletti se da en un contexto en que republicanos y Chile Vamos mantienen en suspendo la fecha de una nueva reunión entre ambos bloques para definir las candidaturas únicas del sector para las elecciones municipales y de gobernadores de octubre de este año. Las críticas cruzadas han subido de tono luego de que el partido de Kast acusara que la UDI, RN y Evópoli no han respetado las 60 comunas donde ellos aspiran a llevar candidatos, mientras que éstos últimos han replicado que los republicanos han querido imponer nombres, que en algunos casos ni siquiera son competitivos.

El dilema en Maipú

“Tremenda movida de republicanos”, escribió el exdiputado Camilo Morán (RN) en el grupo de WhatsApp de la comisión política de RN luego de que se diera a conocer que el general (r) de Carabineros, Enrique Bassaletti, será el candidato del Partido Republicano a alcalde por Maipú. En ese mismo chat varios dirigentes estuvieron de acuerdo. “Buena carta”, escribió el candidato a alcalde por Santiago, Mario Desbordes; “Sí, muy bueno”, complementó la exsubsecretaria Katherine Martorell, mientras que el diputado Diego Schalper redactó: “Excelente noticia!”.

En Chile Vamos para algunos fue bien recibido el nombre del postulante del partido de José Antonio Kast. Primero porque el sector ha promovido en sus discursos el respeto a Carabineros, especialmente a uniformados como Bassaletti y el general director Ricardo Yáñez que han sido cuestionados por sus decisiones en la institución durante el estallido social. Y en segundo lugar porque en la derecha se reconoce que en Maipú no hay candidatos competitivos de la oposición que amenacen la reelección el alcalde Tomás Vodanovic (RD).

En esa comuna sonaron como eventuales candidatos los exministros UDI Rodrigo Delgado y Mónica Zalaquett, pero ninguno ha querido competir, para no arriesgar una derrota.

En la derecha hacen el análisis de que es necesario llevar un candidato competitivo en la populosa comuna para evitar un triunfo aplastante de Vodanovic que luego lo convierta en eventual candidato presidencial del Frente Amplio. Eso es lo que se quiere evitar, y en esa línea en la derecha sostienen que la irrupción de Bassaletti ayuda al escenario.