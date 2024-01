Comisión de la Cámara no considera indicaciones del gobierno y despacha a sala proyecto que modifica otorgamiento de pensiones de gracia

Este lunes, la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados despachó a sala el proyecto que contempla las modificaciones a la ley Nº18.056, que establece normas generales sobre otorgamiento de pensiones de gracia por el Presidente de la República.

En este sentido, la sesión aprobó la iniciativa cuyos cambios apuntan a limitar la discrecionalidad y fomentar la transparencia en su concesión, además de impedir la entrega de este beneficio a peticionarios con antecedentes penales, como también a aquellos que registren condenas de carácter penal.

Al respecto, la presidenta de la Comisión, diputada Marlene Pérez (UDI), aseguró que “acá se ha votado y se ha apoyado un mecanismo claro y riguroso para que nunca más ocurra esta aberración que ha ocurrido en esta entrega de pensiones de gracia del gobierno del Presidente Gabriel Boric”

En torno a lo mismo, la parlamentaria hizo un llamado al gobierno a “ser claro”, emplazando a las autoridades a que “digan cuándo y a quiénes les van a revocar estas pensiones, que se entregaron de mala manera”.

“Acá ha quedado claro y espero que la sala lo vote a favor y que la mesa lo priorice, y también, por supuesto el gobierno, que sea abierto a revocar las pensiones de gracia a estas personas que se les ha entregado de mala forma”, agregó.

Al respecto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, aseveró que la referida comisión “no analizó ni consideró” las indicaciones realizadas por el gobierno a la iniciativa legal, por lo que reiteró que el Ejecutivo presentará su propia propuesta como un proyecto diferente, lo que se concretará “en los próximos días”.

“Lo que dijimos la semana pasada es lo que sigue rigiendo. El gobierno va a presentar su propia propuesta, dado que la comisión no dejó incorporar indicaciones, y por vía administrativa se van a dejar sin efecto las pensiones que se entregaron a personas que tienen antecedentes penales, que hace pensar que no es prudente que tengan una opción de este tipo, especialmente cuando no hay un daño irreversible” acotó.