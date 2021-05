Delgado aborda presidencial gremialista: “Invito a todas las candidaturas de la UDI a someterse a lo que dice la legislación y poder resolverlo de buena manera”

“Es un buen problema siempre tener muchos liderazgos (...) el peor de los mundos es no tener ningún liderazgo o liderazgos que no marquen nada. Aquí estamos hablando de liderazgos que suman”.

Con estas palabras el ministro del Interior y militante UDI, Rodrigo Delgado abordó el dilema presidencial que existe al interior de su partido respecto a la carta que los representará en las primarias de Chile Vamos para definir la carta única del sector de cara a los comicios de noviembre.

Esto luego de que Evelyn Matthei oficializara el fin de semana su intención de ir a dicha primaria del 18 de julio en representación de la UDI. Dicha acción llevó a la otra figura gremialista, Joaquín Lavín a enviar una carta a la directiva de la tienda de Suecia 286 pidiendo que se proclamara a un único candidato en el consejo general que la tienda realizará el 17 de mayo.

Dicho debate instaló una cierta tensión al interior del partido, donde, según un análisis de La Tercera a los ministros y parlamentarios que forman parte de los 488 miembros del consejo general del partido que es el órgano mandatado por ley para designar candidatos.

Justamente en ese sentido, el ministro del Interior, quien según el sondeo de este medio, estaría a favor de la postura de Lavín de llevar solo un candidato.

“Creo que tal como se ha definido y tal como lo dice la ley hay metodologías de resolver justamente estas circunstancias. Y yo invito a todas las candidaturas de la UDI a someterse a lo que dice la legislación al respecto y poder resolverlo de buena manera y una vez que tengamos quién va a ser el candidato o candidata de la UDI todos en el partido cerrar filas, porque ambos son muy buenos representantes. No solamente de la UDI sino que también del mundo municipal de la UDI”, dijo Delgado en diálogo con CNN Chile.

El jefe de gabinete, consultado sobre si era un problema dejar fuera a una mujer de la primaria, aseguró que “esto creo que no tiene relación con el género. Creo que acá cuando estamos en presencia de un clima tan convulsionado, cuando estamos en presencia de un año tan incierto en lo político, cuando tenemos tanta variación de opiniones y está todo tan volátil, tenemos que siempre primero ver cuál es el mejor liderazgo y yo creo que no hay mejor reconocimiento de género que efectivamente los dos tengan las mismas oportunidades. Creo que eso tenemos que atender más allá de si es hombre o mujer, creo que el mejor liderazgo es el que tiene que representarnos como partido”.

Disputa Interna

La petición de Matthei generó una serie de reacciones al interior del partido, donde la balanza se inclinaría por ir solo con una figura a la primaria del oficialismo.

El presidente de la UDI, Javier Macaya a inicios de semana abordó el tema, reconociendo que había generado tensión al interior del partido, pero fue claro en señalar que “no necesitamos que ningún candidato diga que va a la primaria, porque esa es una decisión política del partido”.

En ese mismo sentido, la secretaria general del gremialismo, María José Hoffmann, señaló que “la última palabra la tiene el consejo general de la UDI. Estamos viviendo momentos muy difíciles y definiremos quién es el mejor candidato que enfrenta a la izquierda”.

Sus palabras se han dado por las críticas que la alcaldesa de Providencia ha tenido respecto a que sea dicho órgano el que defina si va uno o los dos a los comicios del 18 de julio.

“Voy a seguir hablando, porque de hecho pedí una reunión con Javier Macaya porque no merezco ser tratada como me han tratado. Creo que las palabras de María José Hoffmann fueron súper desafortunadas, (ella dijo) ‘no nos temblará la mano’, como si yo fuera enemigo, no soy enemigo. He participado en todas las franjas, he estado con ellos y todos los candidatos (...) ¿Por qué me estaban pidiendo que estuviera en la franja y apoyara a distintos candidatos si después iban a elegir por secretaría?, aseguró este jueves la jefa comunal.

Sobre este último punto, Lavín afirmó que no se busca sacar a Matthei de la contienda por secretaría ya que “la ley establece que es el consejo general de los partidos los que proclaman a los candidatos”. Yendo más allá al asegurar que “tengo más probabilidad de ganar en esa segunda vuelta que Evelyn”.

En la cita del 17 de mayo, un día después de las megaelecciones de convencionales, gobernadores regionales, alcaldes y concejales, Macaya, según informó este medio, buscará plantear dos votos: El primero, si el partido debe competir el 18 de julio con uno o dos nombres. Y el segundo, en caso de ganar la primera opción, si este debe ser Matthei o Lavín.