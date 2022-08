Diario Oficial publica reforma que reduce a 4/7 quórum para modificar la actual Constitución

El Diario Oficial publicó este martes la Ley N°21.481 que modifica el quórum de reformas a la Constitución vigente a cuatro séptimos (4/7) de legisladores en ejercicio.

Fue el 10 de agosto cuando el Congreso Nacional despachó la reforma impulsada por los senadores DC Matías Walker, Ximena Rincón e Iván Flores, además de su par independiente PPD, Pedro Araya, y que en la práctica habilita un Plan B en caso de que se rechace la propuesta de nueva Constitución emanada de la Convención Constitucional.

Durante su tramitación en el Parlamento La Moneda le había puesto “discusión inmediata” para acelerar su deliberación, con el fin de que fuera promulgada antes del plebiscito constitucional del 4 de septiembre. Finalmente, a 12 días de los comicios, se convirtió en ley.

Desde Chañaral, región de Atacama, los senadores Rincón y Walker celebraron la promulgación de la reforma. “Es, sin lugar a dudas, un día histórico. Cuatro años han pasado desde que se impusieran esos supra quórum a nuestro país”, expresó la parlamentaria.

Su par falangista, en tanto, calificó la reforma como “histórica” y aseguró que “va a permitir abrir el camino para tener una nueva y buena Constitución para Chile”.

Camino legislativo

La reforma fue presentada el 7 de junio y recibió el apoyo inmediato de los partidos de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli).

Tras su presentación, un día después, el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, se desmarcó de la iniciativa precisando que como gobierno pondrían énfasis en otras reformas “prioritarias”.

El Presidente Gabriel Boric, en tanto, hizo un llamado a su coalición respecto de la reforma: “No me cabe ninguna duda de que los partidos progresistas que han impulsado este proceso de cambios no van a estar en esta alternativa”.

En la misma ocasión, además, emplazó a la oposición -RN, UDI y Evópoli- asegurando que era difícil creer que “quienes en su mayoría han estado del lado contrario a las transformaciones” actualmente estén por los cambios.

“La derecha rechaza, están en su derecho, es totalmente legítimo, pero que no le digan a la gente que acá hay terceras vías”, agregó en aquella oportunidad.

Posteriormente, el jefe de Estado reconoció que siempre han considerado que los quórums supramayoritartios de la Constitución “es necesario bajarlos”, pero descartó realizar un llamado en particular sobre la reforma constitucional.

Días después, la reforma comenzó su tramitación en la Sala del Senado, donde -tras diversas tratativas y sesiones- se aprobó en general y particular con el el apoyo del oficialismo y de la oposición.

En medio del periodo de deliberación en el hemiciclo del Senado, el Presidente Boric afirmó que como gobierno no pondrían obstáculos a la tramitación de la reforma y reconoció -al igual que la ministra de la Segegob, Camila Vallejo- que “no tenemos ningún problema con este proyecto”.

Luego, cuando la reforma inició su tramitación en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el ministro de la Segpres planteó que como gobierno miraban con buenos ojos la rebaja del quórum, pero señaló que el proyecto solo tendría “sentido” en caso de triunfar el Rechazo.

Más tarde, el proyecto fue aprobado por la Sala de la Cámara Baja, en donde tuvo un camino expedito desde que se inició su tramitación. Su discusión, de hecho, se resolvió en una semana.