Diputado Jorge Brito (RD): “Es inexplicable que, a más de un mes del megaincendio, Interior aún no se querelle por Ley Antiterrorista”

Al igual que otros parlamentarios de la Región de Valparaíso, el diputado Jorge Brito (RD) casi no tuvo descanso este verano.

El megaincendio y el proceso de ayudas y reconstrucción -que avanza a paso lento, a juicio de los propios legisladores oficialistas- cambió radicalmente la agenda y tocó hebras sensibles al Frente Amplio, que tiene un especial lazo político con esa zona.

En ese lugar, el conglomerado -desde el cual emergió el Presidente Gabriel Boric- tiene cuatro diputados y un senador. Además, hay tres comunas conducidas por alcaldesas del Frente Amplio, que resultaron afectadas por los siniestros.

A propósito del anuncio que hicieron sobre una sesión especial y una comisión investigadora, si bien es una facultad de los diputados fiscalizar, lo que no es habitual es que parlamentarios de gobierno anuncien un plan de fiscalizaciones a su propia administración. ¿Hay irritación por la demora en el proceso de reconstrucción y de entrega de ayudas?

Hay preocupación porque estamos contra el tiempo y han llegado muy pocas viviendas de emergencia. Nuestro rol de fiscalización, más que al gobierno de turno, es a la forma cómo el Estado y sus instituciones abordaron el megaincendio. Aún estamos a tiempo de que esta sea una historia bonita de contar, donde desde las cenizas se pasó a construir barrios dignos y seguros. Para eso es necesario tener hechos y no palabras. La próxima semana esperamos conocer el plan definitivo de reconstrucción.

Lo que pasa es que para precisar bien, una comisión investigadora va a indagar en hechos ocurridos en este gobierno, no el pasado.

Sí, lo que pasa es que la institucionalidad en torno a la emergencia, es una institucionalidad nueva, se creó hace solo dos años, donde está el Senapred como el servicio a cargo de atender la emergencia. Hay mucho que mejorar. Yo tengo relatos creíbles de personas confiables, a los cuales nunca les llegó la alarma de evacuación. En esos barrios se quemaron las viviendas, murió gente. Además, tenemos antecedentes que dan cuenta que el fuego se inició a mediodía, del viernes. A las 17:00 del viernes, ya se estaban quemando viviendas en Viña del Mar y el Senapred aún descartaba que Viña del Mar pudiera ser foco de este incendio, negando medios aéreos de combate, priorizando un incendio rural en otro sector, que no tuvo víctimas fatales. Posiblemente con una adecuada gestión de la emergencia, hubiésemos logrado salvar más vidas y eso es lo que la comisión especial investigadora tiene que revisar y proponer mejoras.

Habiendo vidas de por medio, la responsabilidad, a su juicio, hasta donde recae, ¿en Senapred, el subsecretario del Interior o la ministra del Interior?

Bueno, el Senapred es responsable de su actuar hasta que se advierte al Ministerio del Interior de irregularidades y estos tienen que rectificar, pero la responsabilidad principal también está en quienes iniciaron el fuego. Y ahí con dolor reconozco

Ud. hizo bastante hincapié en que debe haber querellas de parte del gobierno.

Esto no fue un tsunami, no fue un terremoto. Fue un incendio provocado por un grupo organizado que utilizó acelerantes para generar el mayor daño y terror posible en la población. Tenemos relatos creíbles de personas, funcionarios públicos, cuyas viviendas fueron siniestradas, que incluso encontraron a extraños dentro de sus viviendas iniciando fuego. Es inexplicable que, a más de un mes que nos quemaron y asesinaron a más de 130 vecinos y vecinas, el Ministerio del Interior aún no se querelle por Ley Antiterrorista contra quienes iniciaron el fuego. En los delitos de incendio y homicidio, cuando se realizan para generar terror en la comunidad, la Ley Antiterrorista permite fortalecer el trabajo de la Fiscalía y las policías con técnicas de investigación más expeditas y con penas más duras.

¿Y la responsabilidad es de la ministra Carolina Tohá para iniciar esas acciones?

La única persona que se puede querellar por Ley Antiterrorista en Chile es quien está a cargo del Ministerio del Interior. Nadie más. Y así, como lo han hecho en otras regiones del país, nosotros exigimos que los vecinos asesinados en sus hogares con sus familias, en sus vehículos, cuenten con todo el rigor de la ley y el actuar de la justicia para encontrar a los responsables.

Ahora, el otro día, la alcaldesa Macarena Ripamonti, en un tono que algunos consideraron desafiante, desechó entregar los útiles escolares del gobierno mientras no haya viviendas de emergencia, en el entendido que eran una prioridad antes de normalizar la vuelta a clases. ¿Comparte la postura de la alcaldesa?

Nosotros, en la bancada al Frente Amplio, lo conversamos y respaldamos plenamente a la alcaldesa y a la alcaldesa Melipillán de Quilpué y a la alcaldesa Javiera Toledo de Villa Alemana. Yo también fui a la ceremonia y antes de iniciar, también manifesté mi preocupación por entregarle kits a niños que no tenían donde asearse para ir a clases y no tenían una vivienda donde descansar. Y creo que fue muy asertiva, muy respetuosa, pero muy clara la alcaldesa Ripamonti, al pedirle al Presidente que su visita a la región sirva para agilizar la atención a la emergencia.

¿Declaraciones como la expresada por la alcaldesa, no debilitan a la figura presidencial y exponen al Presidente a una situación incómoda?

Al Presidente hay que apoyarlo en hacer una buena gestión para el país. Nuestro compromiso es total, 24/7. El problema es que entre el Presidente y las familias trabajadoras de Chile, hay una brecha de burocracia, de servicios públicos y autoridades que no entienden la urgencia y la situación que están pasando los damnificados del megaincendio.

¿Y los ministros son parte de la solución o son parte de esa burocracia?

(Piensa unos segundos) Mientras no tengamos resultados, no podría señalar que son parte de la solución. Sin embargo, estamos pidiéndoles que se ajuste el despliegue para poder atender a la comunidad y reconstruir los cerros. Vamos a estar encima de esto. Yo trabajaba en el sector antes del incendio. Conocía y trabajaba a varios vecinos y vecinas que fallecieron.

Quisiera poner esto en un contexto mayor. Hay inquietud en el Frente Amplio por la demora de las reformas educacionales, especialmente el CAE. La semana pasada el diputado Winter dio una ronda de entrevistas dando cuenta de una suerte de desencanto. Considerando todas estas señales, ¿hay una desilusión del Frente Amplio respecto a la gestión del Gobierno?

(Piensa un par de segundos) Creo que todos los sectores políticos tenemos que apuntar a lograr que la gestión pública sea de excelencia. En esa tarea, los gobiernos tienen que adecuar el aparato público. Mi impresión es que el Estado no está diseñado para no atender como corresponde a la gente. Mientras el gobierno no asuma el desafío de mejorar la gestión pública, va a ser difícil entregar buenos resultados. Queremos tener un gobierno de excelencia y para eso no es necesario un ministro o una ministra bueno, únicamente, es necesaria una reforma a la gestión pública.

¿Y respecto a los compromisos presidenciales, hay lentitud?

Hay avances y hay demoras. Estamos a mitad de tiempo. Este puede ser el punto de inflexión que nosotros queremos que sea para bien.