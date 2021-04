Diputados aprueban en general reforma transitoria para tercer retiro del 10% con amplio respaldo de Chile Vamos

Negociaciones frenéticas del gobierno para alinear a Chile Vamos, críticas de la oposición al gobierno acusando falta de ayudas económicas a las familias por la pandemia y el rol que podría tener el Tribunal Constitucional (TC).

Estos puntos marcaron las horas previas y el debate de este jueves en la Cámara de Diputados, donde se discute y vota el tercer retiro del 10% de las AFP.

Dos eran los proyectos para retirar fondos de pensiones que fueron discutidos en la sala de la Cámara Baja: uno para modificar el articulado transitorio de la Constitución y otro -que incorpora una indicación de Matías Walker (DC) y Marcos Ilabaca (PS)- que plantea un cambio al articulado permanente de la Carta Magna.

Finalmente, el primero fue aprobado en general por más de los 2/3 necesarios, con 122 votos a favor, 20 en contra y cuatro abstenciones, y con un amplio apoyo de Chile Vamos, ya que solo 19 parlamentarios de ese bloque rechazaron la propuesta. El segundo, en tanto, no logró conseguir el quórum necesario de 3/5 -obteniendo 88 de los 92 apoyos necesarios-. Esto, ante el resquemor en el oficialismo de que si la indicación de Walker e Ilabaca se aprobaba, según dijeron, se pudiera abrir “la puerta completa” para que existan más retiros a futuro.

En la previa, desde la oposición advirtieron que solo el proyecto impulsado por Ilabaca y Walker podría sortear el Tribunal Constitucional (TC), organismo al cual el gobierno ya anunció que llevaría el tercer retiro, aunque hasta el cierre de esta edición aún no concretaba su presentación y el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, advirtió al término de la votación que “analizarán en su mérito” si siguen esa vía.

“No cualquier fórmula puede sortear el TC. La fórmula aprobada en la Comisión de Constitución, la del articulado permanente, que no es un retiro permanente, sino que es un retiro excepcional por única vez incorporado en un artículo permanente de la Constitución, acogiendo las observaciones del TC, esa es la única forma que puede permitir que el proyecto logre sortear adecuadamente al TC. Si Chile Vamos insiste por hacer un saludo a la bandera en la misma fórmula del artículo transitorio que ya fue objetada por el TC, tribunal que mantiene la misma composición, corremos el serio riesgo de que el desenlace sea el mismo”, advirtió Walker antes de la votación.

El RN Francisco Eguiguren, en tanto, había asegurado en su intervención en sala que “si el gobierno recurre al TC va a ser por las normas permanentes y estoy seguro de que jamás lo hará por las normas transitorias”.

Ahora, la iniciativa aprobada volverá a la Comisión de Constitución -ya que en dicha instancia solo había sido aprobada en general y no en particular- y deberá volver a las 16 horas para ser discutida en particular en la sala.

Gestiones del gobierno

La antesala de la votación estuvo marcada por las frenéticas gestiones del gobierno con diputados de Chile Vamos buscando que se rechazara la iniciativa.

Para ello, el Presidente Sebastián Piñera se jugó una última carta: abrirse a ceder ante la propuesta del candidato presidencial Joaquín Lavín -y a la que se ha plegado la carta de RN y el PRI, Mario Desbordes- de impulsar un retiro de los fondos del Seguro de Cesantía, pero de forma más acotada que la original.

Un retiro de 400 mil pesos a personas con rentas que ascienden hasta un millón y medio de pesos. Idea que no gustaba en la UDI, donde se le pidió al gobierno que acogiera la propuesta de su abanderado “sin letra chica” y de forma íntegra.

Las negociaciones fueron lideradas por los ministros del comité político Rodrigo Delgado (Interior), Jaime Bellolio (Segegob) y Ossa.

Debate en sala

Llamados al gobierno desde la oposición a no acudir al TC, críticas a las ayudas del gobierno y reclamos contra la indicación de Walker e Ilabaca marcaron las intervenciones de los diputados en sala.

El RN Miguel Mellado aseguró previo a la votación que iba a “aprobar el proyecto con el articulado transitorio, tal cual como se ha aprobado en las otras dos emisiones, pero voy a rechazar el articulado permanente por su mala redacción”.

Pepe Auth (ind.), por su parte, fundamentó su rechazo a la iniciativa -los anteriores dos retiros también votó en contra- dado que “no es razonable que sean los trabajadores quienes paguen el costo de la crisis. No me extraña que los retiros tengan tanto apoyo de la derecha, porque es una política de derecha. Consagra el carácter de individualismo, refuerza el sistema de AFP, hará más difícil mañana un fondo solidario. Votaré en contra, porque esta no es una política pública, es un instrumento de campaña para algunas candidaturas”.

La parlamentaria comunista Karol Cariola declaró que “el Presidente Piñera y su coalición, Chile Vamos, abandonaron al pueblo de Chile. Vivimos una situación de pandemia, de dolor, de muerte, de enfermad y de hambre, donde las ayudas del gobierno son insuficientes. Las familias no alcanzan a cubrir sus gastos mínimos”. Y agregó: “Les digo a mis colegas que han tomado la decisión de aprobar que no caigan en ‘leguleyadas’ y que aprueben el proyecto que realmente nos va permitir sacar adelante esta iniciativa, que es el de la norma permanente”.

El RN Diego Schalper apuntó al gobierno acusando una demora en dar soluciones a las familias y así evitar el tercer retiro: “Quizás ocurre un milagro y el gobierno aparece con alguna alternativa razonable. Me rebelo ante tanta irresponsabilidad y tráfico de ilusiones. Rechazo este artículo permanente, que será recordado como una vergüenza jurídica y un bochorno político, donde la búsqueda por patentar un resultado favorable para alguien en particular terminó por perjudicar a los más pobres”, dijo el diputado RN.

Por su parte, desde el gobierno, el ministro del Trabajo, Patricio Melero, defendió las ayudas sociales del gobierno.

“Se ha aprobado un paquete social con mayor ayuda a los chilenos. Son más de $ 6 mil millones de dólares en transferencias directas. Ayudará precisamente a muchos chilenos que no se verán beneficiados con este tercer retiro”, indicó el exdiputado UDI.

Agregó que “en el mes de marzo más de seis millones de chilenos recibieron el IFE. En este mes de abril, simplificado y fortalecido, va a significa que 10,4 millones de chilenos reciban el IFE. Prácticamente cuatro millones más. Esto quiere decir que llegará a 3,5 millones de hogares más”.

“Si sumamos todos los subsidios del 2020, podemos decir que se gastaron $ 900 millones de dólares. En este mes de abril, en un mes vamos a gastar $ 1.400 millones. Quiero mostrar el esfuerzo que ha significado el poder mejorar la ayuda social en estos temas”, cerró.