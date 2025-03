El dardo de Jara a Tohá por marginación a Jadue en primarias: “Dedíquense a hacer propuestas más que a vetar nombres”

El planteamiento de la abanderada presidencial del Partido por la Democracia (PPD), Carolina Tohá, sobre su negativa a participar de primarias oficialistas que incluyan a Daniel Jadue como eventual carta presidencial del Partido Comunista (PC), no cayó bien al interior de la tienda dirigida por Lautaro Carmona, y son cada vez más los militantes que salen a criticar sus dichos.

Si bien la directiva manifestó su molestia públicamente en múltilples ocasiones a tráves de la secretaria general Barbara Figueroa, el timonel expresó su reproche de forma interna al PPD en la reunión de dirigentes del oficialismo en La Moneda.

A esta arremetida contra las declaraciones de Tohá, se sumó la ministra de Trabajo, Jeannette Jara, que también figura como la posible candidata presidencial comunista. Este lunes, la titular de la cartera fue consultada por el “veto” al exalcalde de Recoleta.

“Yo creo que es un error tratar de presionar a un partido como el Partido Comunista de Chile que tiene más de 102 años de historia. Que tiene una larga tradición política en nuestro país. No es bueno meterse en las internas de los partidos. Creo que quienes están en política y quieren ser candidatos o candidatas, mejor dedíquense a hacer propuestas más que a meterse a vetar nombres de uno o de otro partido. No corresponde”, zanjó.

En ese sentido, la secretaria de Estado abordó la idea de que asuma una campaña presidencial en representación del PC: “Yo no me voy a manifestar sobre supuestos escenarios que alguna vez, a lo mejor, y si es que, podrían ocurrir. Yo lo que le puedo decir es que aquí lo que ha pasado es que el año pasado se retrasó la reforma previsional porque la derecha pensaba que me iba a ir de candidata al Parlamento y eso no ocurrió. Después, en enero, también trataron de postergar la reforma diciendo que me iba a ir de vocera de gobierno subrogante y eso tampoco ocurrió. Entonces, yo creo que hay que dejar de especular y dejar que las cosas pasen”.

Y añadió: “Es una discusión que hoy día está cursando el Partido Comunista, yo estoy cumpliendo con mi responsabilidad como militante (del PC) en el gobierno del Presidente Gabriel Boric hasta cuando él lo considere necesario”.