El lío que se armó en la oposición con la candidatura de Iván Poduje y las tratativas con Max Luksic

Una serie de encuestas han sido compartidas desde Renovación Nacional al arquitecto Iván Poduje, donde se muestra que el candidato mejor aspectado para ir a competirle el sillón municipal de Viña del Mar a Macarena Ripamonti (RD), es el concejal de esa tienda, Carlos Williams.

Y es que es ese mecanismo, según transmiten desde la tienda, el que buscan utilizar para dirimir a la carta única del sector en dicha comuna, pues según señalan, los plazos no dan para realizar una primaria no convencional. De esta forma, Chile Vamos busca convencer a Poduje de no competir como independiente en la zona.

Con la inminente amenaza del “llanero solitario”, como denominó en su minuto Evelyn Matthei, en el sector apuestan a seguir conversando con Poduje para persuadirlo. La abanderada de la UDI criticó hace unos días, en un conversatorio en la Universidad del Desarrollo, que “nadie controla a estos llaneros solitario que van por fuera, con mil firmas listo, son candidatos”.

Quien también ha tenido acceso a las mediciones que le han mostrado a Poduje, es el diputado por la zona, Andrés Celis. Consultado por La Tercera, el parlamentario aseguró que “si él cree que es el mejor candidato, me parece válido. Yo viendo encuestas, el mejor candidato es Carlos Williams”.

Y es que el concejal de la comuna es el candidato formalmente proclamado por RN para ir a competirle el sillón municipal a Macarena Ripamonti (RD).

“Mi candidato es Carlos Williams y si ve que cualquier candidato de Chile Vamos es mejor que él, el primero que se va a bajar es Williams”, complementó Celis.

Fuentes de RN, además, aseguran que todavía faltan procesos internos para seguir avanzando en la resolución del postulante y que le plantearon a Poduje que el candidato de la tienda es Williams.

De todas maneras, afirman en RN, según las mediciones internas que manejan, Williams es un candidato lo suficientemente potente para ganarle a Ripamonti.

En RN, además, recalcan que hay “dos focos”. El primero es tener candidatos competitivos y que el proceso para decantarse por el contendor sea una “decisión local, lo más ciudadana posible”.

El tema, sin embargo, enreda al sector y adiciona un conflicto a las tratativas que están en curso. Desde la UDI, por ejemplo, aseguran que la dificultad que han tenido en la comuna de Viña del Mar se replica en todo Chile debido a la cantidad de partidos incumbentes en la negociación. No obstante, ven a Poduje como un candidato de “bastante consenso”.

Aunque recogen la crítica del arquitecto sobre la importancia del programa de gobierno comunal, añaden que se debe arribar a un candidato único.

Al mismo tiempo, desde el gremialismo se muestran esperanzados en que Poduje sea el candidato del sector. “Está decantando todo para que Iván vaya”, transmiten desde la UDI.

Y es que fue Poduje, en conversación con El Mercurio, quien criticó el manejo de la coalición opositora en la negociación, apuntando principalmente a la UDI y RN.

“Originalmente, se supone que había un consenso de hacer un proyecto de ciudad que era el que yo proponía. Ese consenso finalmente no existió. Y cada partido ha levantado un candidato, lo que me parece legítimo. Pero esa discusión ha sido de cupos, y eso es algo que yo no quiero, no me interesa. No tengo nada que hacer ahí”, cuestionó el arquitecto.

Y añadió: “Estoy profundamente decepcionado de que no se hable de los problemas que tiene la ciudad de Viña del Mar. En ese contexto, creo que no tiene mucho sentido seguido. La conversación con Chile Vamos ha sido muy lamentable”

¿Max Luksic a Huechuraba?

Otro nombre que ha asomado en las conversaciones de la oposición es el del exdirector ejecutivo de Canal 13, Max Luksic.

Luego de su dimisión a la estación televisiva, los dirigentes de los partidos opositores han sostenido diversas reuniones con Luksic, con el objetivo de explorar una comuna en la que pueda presentarse como candidata a alcalde.

Según conocedores de los diálogos, Luksic les transmitió que quería dejar lo privado y aportar desde lo público, para ayudar a Chile a salir de la “crisis” en la que se encuentra, con problemas de crecimiento económico y orden público. A algunos les comentó que quería “salir de la zona de confort” y que se sentía con necesidad de aportar desde otra vereda.

Si bien durante el transcurso de las semanas se han evaluado distintas comunas -como Ñuñoa, Recoleta, Estación Central, entre otras- según fuentes del sector, las conversaciones estarían arribando a que fuese como candidato en la comuna de Huechuraba, comuna dominada por el PPD, Carlos Cuadrado, quien no puede ir a la reelección por haber completado los tres periodos que permite la ley.