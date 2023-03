“No ha habido ningún llamado por parte el gobierno”: Boric responde a Carter ante acusación de “telefonazo” de La Moneda por “casas narco”

El Presidente Gabriel Boric desmintió la acusación que hizo el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, al responsabilizar a La Moneda por el inicio un sumario en la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente -revelado por La Tercera- para indagar eventuales irregularidades en la entrega de información al jefe comunal respecto a las propiedades de imputados por tráfico de drogas que han sido demolidas.

“Eso es absolutamente falso, la fiscalía es un ente autónomo. No ha habido ningún llamado por parte el gobierno, pero además yo estoy preocupado -como gobierno- de luchar contra la delincuencia, contra el narcotráfico y no contra alcaldes. Así que en esa pelea no estoy interesado”, sentenció el Presidente Boric la tarde de este jueves, cuando salía de La Moneda para iniciar su viaje a Santo Domingo.

En la capital de República Dominicana, el Presidente participará de la XXVIII Cumbre Iberoamericana este 24 y 25 de marzo.

“Aquí hubo un telefonazo. El gobierno no puede con sus contradicciones”, aseguró Carter aludiendo un supuesto cambio en la postura del fiscal nacional, Ángel Valencia, frente a las demoliciones que está ejecutando de viviendas que no cumplen con la normativa municipal y estarían vinculadas al narcotráfico. El miércoles una de esas demoliciones culminó con incidentes en la Población Los Quillayes.

Desde el Ejecutivo habían evitado referirse a lo que planteó el alcalde en una concurrida conferencia de prensa matinal este jueves.

“No me voy a hacer responsable de acusaciones infundadas y falsas”, señaló la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, en La Moneda temprano.

Sin embargo, en declaraciones a T13, la jefa de gabinete, Carolina Tohá, fue enfática en desmentir la supuesta intervención.

“No hemos hecho ningún telefonazo”, afirmó la titular de Interior.