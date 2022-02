Estado de Excepción en el norte: ministro Delgado no descarta aplicar toque de queda para restringir la movilidad

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, no descartó aplicar toque de queda en las provincias del norte donde actualmente rige el Estado de Excepción Constitucional por la crisis migratoria que se vive en la zona.

La medida, que comenzó a regir el martes -por 15 días prorrogables-, abarca las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa, excluyendo las zonas urbanas de las ciudades de Arica y Calama. Y se aplicó tras la extensa paralización que la semana pasada realizó el gremio de los camioneros en distintas rutas del país tras la muerte del transportista, Bayron Castillo, caso en que estarían involucrados tres ciudadanos venezolanos.

“No descartamos el toque de queda para restringir la movilidad. Y quiero explicarlo, esto no es contra los habitantes de la provincia, por ejemplo, del Tamarugal, que es donde se ubica Colchane, sino que estamos hablando justamente de quienes se movilizan desde el lado chileno para poder conectarse con bandas criminales desde el lado boliviano. Esto es algo que lo tenemos medido y acreditado en distintos operativos. Lo que ocurre está en que son bandas, muchas veces transnacionales que van guiando como coyotes y se coordinan”, sostuvo el secretario de Estado.

Por lo mismo, el ministro pidió al municipio de Colchane caducar los permisos de los minibuses o van para que puedan aparcar en la ciudad, ya que dichos vehículos serían utilizados para transportar a migrantes que ingresan ilegalmente por la frontera a Chile.

Las palabras del ministro se dieron luego de que en las últimas horas comenzaran a circular en las redes sociales dos videos: uno de ellos en Colchane, donde se ve como cientos de personas cruzan la frontera entre Bolivia y Chile pese al Estado de Excepción. Y otro registro en el cual un menor de edad que cruzaba junto a su madre por el citado sector, se queda rezagado y es resguardado por dos efectivos militares hasta que llega su progenitora y se lo lleva.

Sobre el primer video, Delgado indicó que “los que hemos estado en Colchane varias veces sabemos que ese lugar, esa zanja que existe en donde se filmó este video, es justo el límite con Bolivia; y efectivamente aquí es un proceso, y me quiero hacer cargo del proceso de reconducción, el cual es justamente un proceso que se puede dar varios minutos después, incluso en un perímetro determinado cuando las personas ya han cruzado”.

“Y lo que falta en ese video es justamente lo que pasa después. Posteriormente a ese video pasan dos cosas: tenemos un proceso de empadronamiento de las personas que cruzaron y también un proceso de devolución, de reconducción que se ha llevado a cabo durante esta mañana, de sobre todo de ciudadanos bolivianos que estaban ingresando al país de manera clandestina o sin los documentos necesarios. Hay que entender que hay varias nacionalidades en este grupo de personas que cruzan, y que lo hacen por distintos motivos además”, agrego Delgado.

El titular de Interior aseguró, además, que “en el caso de algunos ciudadanos venezolanos que ingresaron a Bolivia seguramente, hay que determinar cómo ingresaron a Bolivia, si de manera regular o irregular y estamos trabajando con Bolivia y esperamos que esta jornada tengamos respuestas más concretas de las autoridades bolivianas para afinar el proceso de reconducción de ese proceso de personas. Pero en el caso de la frontera con Perú la reconducción está funcionando a plenitud”.

El jefe de gabinete aseguró que la totalidad de efectivos militares y policiales ya estaban desplegados en la frontera. Ayer, el Presidente Sebastián Piñera, aseguró que serían más de 100 los policías y 672 los militares que prestarían servicios en la zona.

“No solo podemos sacar juicios con respecto a un video que puede durar 30, 40 segundos o un minuto. Sino que también tenemos que entender que hay un proceso posterior y además, ayer era un día de instalación justamente de las FF.AA, en este caso del Ejército y las policías en una zona que tiene un flujo extraordinario de personas”, añadió.

“Pero esas personas que están cruzando la frontera de Chile -continuó Delgado- es la quinta frontera que cruzan. Cuando salen de Venezuela cruzan cuatro fronteras antes de llegar a Colchane. Por tanto, no es solo una situación que se esté viviendo en este punto, sino que lamentablemente y por distintos motivos hay personas saliendo de Venezuela y buscando un mejor destino, dado que en ese país se vive una dictadura que no asegura las garantías mínimas de las personas”.

Sobre el proceso de reconducción, el ministro del Interior afirmó que “es una herramienta más que en estos días ha funcionado. Tenemos que afinar todavía un protocolo con Bolivia, estamos en eso, la Cancillería está trabajando a toda máquina para afinar ese protocolo con Bolivia y hoy tendríamos novedades para poder generar una reconducción mucho más expedita hacia Bolivia. Con Perú está funcionando en Chacalluta de manera bastante adecuada”.

No es primera vez que el ministro hace referencia a la coordinación fronteriza con Bolivia. El pasado 2 de febrero Delgado acusó “cero colaboración” de las autoridades de dicho país por el ingreso irregular a Chile de migrantes, y aseguró que “a las autoridades bolivianas pareciera no interesarle”.

“Y yo lo digo responsablemente, Bolivia es por lejos el país que menos colabora, a las autoridades bolivianas la verdad es que pareciera no interesarle, hay mucha desidia con respecto a esto”, sostuvo en dicha oportunidad.

Días después de dicha crítica, ambos gobiernos acordaron la conformación de tres mesas de trabajo para abordar crisis migratoria. Contrabando y comercio ilegal, temas migratorios, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes y activación de la cooperación policial fueron los temas que se plantearon como bases para discutir.

Piñera: “En este instante nuestras fronteras están protegidas”

El Presidente Sebastián Piñera, en tanto, abordó el segundo video, del menor que había sido dejado atrás por su madre.

“Estamos tratando de hacer cumplir la Ley de Migraciones, que es muy simple. Sí a la migración legal, a los que vienen a Chile y entran por los lugares que corresponden, dicen la verdad, contribuyen al desarrollo de nuestro país, se integran a nuestra sociedad y cumplen nuestras leyes”, comenzó diciendo el Mandatario.

Agregó que el gobierno no respalda “la migración ilegal que son aquellos que entran con documentos faltos, o por pasos no habilitados, no cumpliendo con nuestras leyes y que además, muchas veces vienen con malos propósitos como lo que hemos visto en nuestro país”.

“Pero el tema humanitario es fundamental, por esa razón cuando hay un niño como ocurrió ayer, a pesar de que es abandonado por la familia, nosotros no abandonamos a ese niño”, indicó.

En ese sentido, el jefe de Estado aseguró que “durante el día de ayer, se desplegaron los más de 670 efectivos militares y fortalecimos fuertemente la presencia policial en la frontera. En este instante nuestras fronteras están protegidas, pero imposible proteger 100% un país que tiene miles de kilómetros de frontera como es Chile.

“Hemos buscado desde el primer día la colaboración de nuestros vecinos y estamos coordinados y colaborando con Argentina y Perú y estamos buscando esa colaboración Bolivia”, cerró.