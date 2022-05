Jackson apunta a fortalecer inteligencia en Macrozona Sur y desestima críticas por alcance de Estado de Excepción ante homicidio de trabajador

Este martes dos ataques ocurrieron en la Macrozona Sur, el primero de ellos fue cuando cinco trabajadores de la Forestal Mininco -en su mayoría de origen mapuche- sufrieron una emboscada y fueron heridos a bala por desconocidos en Capitán Pastene, Región de La Araucanía, zona que está bajo Estado de Excepción Acotado decretado por el gobierno.

Fue así, que un número indeterminado de sujetos encapuchados realizaron disparos al bus en el cual se trasladaban, cerca del Campamento San Óscar. Debido a ello, un trabajador recibió una bala en la cabeza, y en la tarde del martes se informó de su fallecimiento.

En tanto, minutos más tarde, ocurrió el otro ataque con armas de fuego en la base temporal de Carabineros que se mantenía cumpliendo medidas de protección de un fundo de Quidico. Por la situación, efectivos policiales hicieron uso de químicos para repeler el ataque, logrando los sujetos ingresar al recinto, un campamento, manteniéndose en el lugar.

Sobre ello, se refirió este miércoles el ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, quien condenó los hechos y dijo que conversación con Tele13 Radio que “lo que tenemos que reconocer es que el día de ayer fue un ataque como pocos se había visto en el sentido de la magnitud de la dimensión, la cantidad de personas, por supuesto está todo en investigación, pero fue un hecho difícilmente predecible y que difícilmente se podría haber dispuesto”.

En esa línea, sobre el Estado de Excepción y las herramientas para dar más seguridad a la zona, considerando que los ataques de ayer se produjeron en lugares donde las Fuerzas Armadas no están desplegadas, Jackson sostuvo que “hay que mejorar los aspectos de inteligencia para poder alertar antes y no respecto a un mejor uso de las Fuerzas Armadas”, En ese sentido, aseguró que las FF.AA “están cumpliendo, nos llegan sus reportes diarios sobre el rol que están cumpliendo para preservar las rutas que es uno de los objetivos que se tenia al momento de invocarlo (el Estado de Excepción acotado)”.

Por otro lado, en tanto a las críticas de algunos sectores que consideran que de haberse implemento el Estado de Excepción decretado en el exgobierno de Sebastián Piñera, esta situación se podría haber evitado, el secretario de Estado fue enfático en decir que “es algo que ya ha sucedido, si uno mira del 12 de octubre del 2021 hasta el 26 de marzo de este año cuando estuvo activo el anterior Estado de Excepción fallecieron 10 personas en este tipo de incidentes. No es que un tipo de Estado de Excepción lo impida”.

“Por eso es que cuando el día de ayer me preguntan, creo que lo primero que había que hacer no solamente enviar condolencias y actuar en materia de persecución del delito como corresponde ante un crimen tan terrible como el que ocurrió, pero cuando se ocupa la idea de que de haber estado un Estado de Excepción catalogado distinto en un decreto se hubiese prevenido el asesinato, eso lamentablemente no es así”, complementó el ministro.

Sobre las medidas tras este ataque, Jackson afirmó que “se va a fortalecer los resguardos, se van a agudizar las persecuciones y se van a intensificar los trabajos de inteligencia, prevención con el monitoreo de los drones y con patrullaje”.

Consultado por la posibilidad de que el gobierno considere ampliar las facultades de las FF.AA en el territorio o el tipo de rutas en el marco del Estado de Emergencia, respondió que “en términos operativos hoy día los jefes de zona tienen la capacidad para modificar operativamente dentro de lo que está en el decreto y ahí tienen cierto rasgo de flexibilidad”.

Y agregó que cuando finalicen los 15 días del Estado de Excepción acotado, “nosotros tenemos que hacer la renovación, evaluar la renovación de este decreto de Estado de Excepción y, por lo tanto, cuando llegue ese momento me imagino que habrán más novedades al respecto”.