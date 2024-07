José Piñera reaparece con críticas hacia el gobierno durante el primer proceso constitucional.

En una conferencia organizada por el Instituto Cato de Argentina, el economista José Piñera criticó el actuar del gobierno del Presidente Gabriel Boric durante el primer proceso constitucional.

El encuentro tuvo lugar en el exclusivo Yacht Club de Puerto Madero (Buenos Aires) el pasado 11 de junio, pero no fue hasta ayer viernes que la intervención del exministro fue publicada en las redes sociales del Instituto Cato. Antes de su exposición en la capital argentina, el exministro había mantenido un perfil bajo. Su última aparición pública fue durante el funeral de su hermano, el expresidente Sebastián Piñera, en febrero pasado.

En detalle, el mayor del clan Piñera Echenique expuso sobre su participación en tres reformas implementadas en el país a fines del siglo pasado: laboral, previsional y minera. “Quisiera compartir con ustedes lo que hicimos en Chile y si esa reformas, tienen importancia, resonancia, consecuencias para ustedes, serán ustedes a los que les corresponda naturalmente adecuarlas, corregirlas y, si así lo deciden, implementarlas”, expresó.

Junto con ello, aseguró que desde hace diez años el país vive una “pausa” en su desarrollo económico. Luego de exponer sobre su participación en las reformas laborales durante su paso por el Ministerio del Trabajo en dictadura, se explayó sobre el sistema privado de pensiones basado en la capitalización individual, del que fue creador durante ese periodo.

“Este sistema, basado en el ahorro, administrado por el sector privado, regulado por supuesto por el Estado para que no hayan abuso ni fraudes... De nuevo, durante 44 años nunca ha habido un fraude, nunca, y eso que el dinero esta ahí. Hay 200 mil millones de dólares, 70% del producto de Chile en fondos de pensiones”, comentó.

En ese sentido, mencionó que “el sistema lleva 44 años, está vigente, la prensa internacional cada vez que hay un problema cree que se acabó el sistema, el sistema no se ha acabado, está totalmente vigente en Chile. Tenemos hoy día lamentablemente un gobierno muy confundido, que intentó derogar la ley fundacional del sistema -que se llama el decreto ley 3.500- y hace un año fue totalmente rechazado en el Congreso”.

José Piñera reaparece con críticas hacia el gobierno durante el primer proceso constitucional Foto: Andrés Pérez.

Bajo esa línea, el exministro criticó a la administración actual, por su desempeño durante el primer proceso constitucional: “El gobierno cometió el error enorme de no querer garantizar en la Constitución la propiedad de los fondos de pensiones. La verdad es que ellos soñaban con hacer algo similar a lo que había hecho nuestro país vecino y expropiar no 30.000 millones, sino que 200.000 millones de dólares”.

“La sociedad civil en Chile se movilizó, se energizó, se creó un movimiento llamado ‘Con mi plata no’, ‘Not with my money’, en que llamamos a cada trabajador chileno a movilizarse, no por Vietnam o por Ucrania sino que por sus fondos de pensiones, y ese movimiento fue tan fuerte que llevó, se dice que es la principal causa, al rechazo del proyecto de nueva constitución en Chile”, prosiguió Piñera.

“Salvamos la constitución actual gracias a este error de que no quisieron garantizar la propiedad de los fondos de pensiones”, aseguró.

El economista insistió en que “cada trabajador, tal como lo soñamos hace 40 años, es un propietario. Podrá equivocarse en las elecciones, que son temas complejos, en que juegan las personalidades, las emociones -así es la democracia, hay equivocaciones y lo importante es corregirla- pero no se equivoca cuando un gobierno propone confiscar los ahorros de toda la vida. No se equivoca cuando una constitución no quiere garantizar la propiedad de sus ahorros”.

“Así que de alguna manera, el sistema de capitalización ha salvado a Chile de ese movimiento y ya tenemos la misma Constitución estable que no se va a cambiar”, añadió.

Incluso, proyectó que “nos aprestamos en dos años más a tener un gobierno partidario del modelo económico, por lo cual el milagro chileno, que se extinguió por estos 10 años, va a volver con mucha fuerza”.

“En Chile, en dos años más, vamos a superar los diez años en que la clase política se confundió y no se atrevió a defender estas ideas y por eso nos paralizamos por diez años. Pero el modelo chileno está firme y todas esas reformas están en su lugar. Y vamos a tener un Presidente casi con seguridad, que va a ser partidario del modelo económico chileno. Si lo va a profundizar o no, eso es discutible, eso lo veremos, estamos en eso”, fueron parte de las palabras finales de José Piñera en el encuentro.