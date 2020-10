La Izquierda Desunida

Lo que pasó ayer es una advertencia para la oposición en el largo año de elecciones que se le viene por delante: Chile Vamos no sólo se puso de acuerdo, sino que resolvió no arriesgar en pugnas internas a sus ediles con mayor proyección presidencial. Y la oposición no pudo llegar a un consenso, terminando con idas y vueltas de acusaciones sobre quién o quiénes fueron los que vetaron o impidieron el acuerdo.