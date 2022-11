“La reacción que tuvo hoy da cuenta que no estaba en sus mejores condiciones”: Bancada de diputados del PPD decide unánimemente expulsar a René Alinco

Fue la gota que rebasó el vaso. Este martes la bancada de diputados del PPD decidió de manera unánime expulsar de su grupo parlamentario a René Alinco luego de que encarara al nuevo presidente de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic, e interrumpiera abruptamente su primer discurso a cargo de la testera.

El episodio se sumó a la decisión del representante de la Región de Aysén -el lunes- de desconocer el acuerdo administrativo del oficialismo y no apoyar la opción de Mirosevic (PL) para la presidencia de la Cámara. No solo eso, además fue como candidato a vicepresidente por la lista levantada por las filas contrarias.

Estos dos hechos -a los que se suma el haber votado a favor de la censura en contra de la presidenta de la Comisión de Agricultura de la Cámara, Consuelo Veloso (RD)-, llevaron a los legisladores del PPD a adoptar la determinación.

“El diputado René Alinco en estos momentos ya no es parte de la bancada del PPD. Luego de llamados insistentemente lo hemos convocado. Él hace un mes y medio, dos meses, que no va a almorzar con nosotros al comedor. Es imposible tener una conversación con él. Y la decisión unánime de los ocho parlamentarios de la bancada PPD e independientes es que el diputado Alinco a contar de este momento no es parte de nuestra bancada”, explicó el jefe de bancada PPD-Independientes, Cristián Tapia.

Sobre la reacción que tuvo este martes Alinco, Tapia sostuvo: “Creo que es una falta de respeto a esta sala, todos vimos la reacción que tuvo esta mañana cuando estaba interviniendo el presidente de la Cámara, Mirosevic. Y creo que esas cosas le hacen mal. No se acerca a mí, ni siquiera a saludarme. Yo tampoco me acerco a él. Pero creo que la reacción que tuvo hoy da cuenta que no estaba en sus mejores condiciones. Y yo creo que vamos a tener que organizar el reglamento, así como tenemos un reglamento sobre el test de droga, el alcohol también tiene que ser”, cerró.

La respuesta de Alinco

En tanto, Alinco, en el Congreso en Valparaíso, evitó responder a las insinuaciones de consumo de alcohol: “Si ellos lo dicen será por algo”, se limitó a contestar frente a las denuncias parlamentarias.

En tanto, sobre sus motivos para interrumpir a Mirosevic, aseguró que “la Cámara de Diputados tiene que ser autónoma y lamentablemente con la decisión que se tomó ayer a través de los votos, votos de dudosa influencia, me atrevo a decir que hoy día la Cámara de Diputados va a ser un tambor de resonancia del Ejecutivo. Concretamente, del Presidente (Gabriel) Boric, y en eso yo, al menos, no estoy de acuerdo”.