“Le pedimos al Presidente coherencia y un acto de humildad”: dirigentas políticas de oposición emplazan a Boric por caso Monsalve

“Nos preocupa profundamente que, de no haber sido por la publicación del diario La Segunda, es posible que el Sr. Monsalve no hubiese dejado su cargo y que la víctima hubiese seguido siendo invisibilizada. Es evidente que lo que ocurrió fue un intento de control de daños, y esto es inaceptable”.

Esta mañana, dirigentas de estamentos de Mujeres y autoridades de oposición llegaron hasta el Palacio de La Moneda para entregar una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric en donde le manifiestan su descontento y dudas respecto a cómo llevó el gobierno al caso del exsubsecretario Manuel Monsalve tras la acusación de violación en su contra, señalando que “es evidente” que lo que ocurrió “fue un intento de control de daños”.

Asimismo, en la misiva solicitan al gobierno tome acciones concretas “para garantizar la transparencia en este caso, y revise los protocolos de seguridad que claramente no funcionaron”.

Dirigentas políticas de oposición emplazan a Boric por caso Monsalve

Junto con esto, también detallan que les “resulta alamante” que la exautoridad haya tenido la posibilidad de utilizar recursos públicos a espaldas del Ministerio Público, “como la solicitud de cámaras de seguridad, el uso de un avión de Carabineros para trasladarse a conversar con su familia o, aparentemente, con la familia de la víctima”.

“Chile necesita más transparencia y verdad. Exigimos que su Gobierno entregue una respuesta clara y responsable sobre los hechos y las decisiones que se tomaron en este caso”, indica la carta.

Tras hacer entrega de la misiva, la jefa de Bancada y vicepresidenta de RN, Ximena Ossandón, hizo un llamado al Mandatario a pedir disculpas y a que tenga coherencia con el caso.

“Chile tiene clarísimo que se ha llevado de muy mala forma, que ha habido una incoherencia absoluta con este tema de un gobierno que se llama feminista, pero en el minuto que le toca al interior parece que se le olvida cómo trató en su minuto al subsecretario del Trabajo”, indicó en referencia al exsubsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, a quien se le solicitó la renuncia al cargo ante una denuncia de acoso sexual.

Ximena Ossandón (RN) por caso Monsalve: “Cada vez que hay una vocería aparece una inconsistencia”

“Nosotros hubiéramos esperado que esa misma consistencia hubiera existido desde el día uno con el subsecretario Monsalve (...) Le pedimos al Presidente coherencia y le pedimos también un acto incluso de humildad, que diga, ‘me equivoqué, hice todo mal’. Y yo creo que así de alguna forma vamos a dejar de frentón que la justicia haga su trabajo”.

Consultada sobre las constantes vocerías que el gobierno ha realizado sobre el tema, con la ministra del Interior, Carolina Tohá; la vocera Camila Vallejo; la titular de Mujer, Antonia Orellana, y también por el mismo Presidente Boric, Ossandón fue tajante en indicar que “quien explica se complica”.

“Cuando tú haces vocerías muy largas son fruto de una desesperación. De ahí algo que tú quieres arreglar, pero que no has podido arreglar. Yo creo que ya no más vocerías, dejemos que las instituciones hagan su trabajo, porque además cada vez que hay una vocería aparece una inconsistencia. Entonces el tema no termina nunca. Y es por eso que para la víctima esto ha sido una eternidad”, indicó.

Por su parte Gloria Hutt, presidenta de Evópoli, fue clara en afirmar que Boric no actuó como correspondía a su cargo,

“A nuestro juicio el Presidente en el primer momento debería tomar decisiones más drásticas en favor de la víctima. Eso no ocurrió (...) y además, aparte de no citar, por ejemplo, el Comité Político y dar un corte a la situación de inmediato y mandar un mensaje al país consistente con lo que ha sido su discurso respecto a la protección de los derechos de las mujeres, estira la situación en una forma inexplicable y hasta ahora no hay respuesta”.

“Creemos que la causa feminista y la causa de derechos de las mujeres tiene que ser protegida a todo evento. Así lo hemos demostrado, hemos sido consistentes con ese objetivo, pero que sea transversal y se aplique a todas las mujeres que son objeto de alguna vulneración”, añadió.

Pía Margarit, encargada Mujeres UDI, hizo por su parte hincapié en que a su parecer, existieron diferentcias en cómo se llevó el caso del exfutbolista Jorge Valdivia, quien fue detenido esta jornada por una acusación de violación en su contra, y el caso de Monsalve.

“Son (casos) distintos, pero parecen bastante parecidos en la denuncia de una víctima que acusa de violación (...) creo que son casos homologables, al menos para comparar cuáles son las situaciones y entender por qué se establecen estas diferencias”, sostuvo.