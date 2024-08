“Lo bloqueé de WhatsApp porque estaba en un momento serio”: Karla Rubilar detalla el distanciamiento que tuvo con Germán Codina

La candidata de Chile Vamos a la alcaldía de Puente Alto, Karla Rubilar, se refirió la mañana de este jueves a la decisión del concejal Felipe Ossandón de desistir a la carrera por el sillón municipal puentealtino.

Cerca de las 13.00 horas de este miércoles, el edil dio a conocer la noticia mediante un comunicado de prensa, en el que se refirió además a la tensión que existe con su tío, el senador Manuel José Ossandón, quien también lideró Puente Alto.

Y es que en un inicio, el parlamentario respaldó a su sobrino, pero tiempo después comenzó a apoyar a Rubilar, al igual que Renovación Nacional, expartido del concejal.

Tras la baja de Ossandón, Rubilar salió rápidamente a agradecer esa decisión. Esta jornada, la exministra de Desarrollo Social volvió a valorar el hecho. “Agradezco al concejal Ossandón haber antepuesto el bienestar de Puente Alto a cualquier otro tipo de consideración”, dijo en conversación con CNN Radio.

En esa línea, considerando la tensión dentro de la familia Ossandón, la también exdiputada dijo: “Yo entiendo que para el concejal ha sido muy difícil tomar la decisión de bajar su candidatura. Evidentemente debe ser una persona que hoy día tiene dolor, una persona que puede estar incluso enojada, y yo eso lo puedo comprender. Muchas veces la política es dura, es difícil, yo creo que este acto de generosidad le permite tener probablemente más adelante un futuro político, una nueva conversación”.

“Sí lo bloqueé de WhatsApp”

Rubilar, quien aspira a suceder a Germán Codina (RN), también reveló que efectivamente lo bloqueó durante un tiempo en WhatsApp, tal como el jefe comunal le comunicó a La Tercera.

“El 11 de julio ella me notificó que no sería candidata por Puente Alto y me dejó bloqueado en WhatsApp”, dijo Codina abordando el distanciamiento que había entre él y la exministra. No solo eso, señaló que el origen del meollo se debe a una petición que hizo Rubilar a Codina: incorporar personas de su confianza al municipio, lo que implicaría despedir a actuales trabajadores, situación a la que el alcalde RN se negó.

Así las cosas, para explicar la situación, Rubilar dijo: “Yo estaba y estoy viviendo un momento complejo, y eso lo conversamos con el alcalde Germán Codina, eso me llevó a alejarme un tiempo de la comuna Puente Alto y replantearme mi futuro político”.

“Hemos tenido una conversación muy honesta con el alcalde Germán Codina, yo creo que esto está completamente superado. Y aprovecho de aclarar, bajo ningún parámetro, y el alcalde lo dice en una consulta que hacen los concejales, y esto está público en una sesión de Consejo Municipal, que nunca le solicité ninguna contratación ni tampoco ningún despido”, agregó.

En ese sentido, tras ser consultada sobre si bloqueó al alcalde en la red social. Rubilar contestó: “La verdad sí, lo bloqueé porque yo estaba en un momento personal muy serio”.

“Yo no quería saber nada más que dedicarme a este familiar que está viviendo una situación compleja y que lamentablemente, dado el nivel de exposición, no me ha quedado otra que aclararlo. No es algo que a mí me hubiese gustado tener que hacer en los medios de comunicación, pero esa es la realidad. Yo estaba en un momento muy difícil. Yo quería concentrarme en este proceso, tomar la decisión al respecto de si era capaz o no de enfrentar esta campaña y efectivamente quizás no fue la mejor respuesta que yo debía haber tenido”, justificó.