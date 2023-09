Macaya insta al gobierno a sincerar su posición de cara al plebiscito sobre la propuesta del Consejo Constitucional

Desde la sede del Congreso en Santiago, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, instó al Presidente Gabriel Boric y al gobierno a sincerar sus posiciones respecto a qué opción apoyarán en el plebiscito sobre la propuesta de nueva Constitución que emane del Consejo Constitucional y la Comisión Experta, convocado para el 17 de diciembre.

“No tengo problema en que los distintos actores políticos opinen con sinceridad respecto al proceso constituyente, desde la UDI, desde Chile Vamos, en su gran mayoría nos hemos jugado anticipadamente por la opción apruebo”, partió diciendo el senador Macaya.

Y remarcó: “Es importante que el gobierno, que los distintos actores políticos, puedan manifestar posiciones. Si acá van a tener que inscribirse en algún momento en pocas semanas más en la franja de televisión en algunas de las dos opciones, lo que no pueden hacer es hacerse los lesos, hacer como que no tienen opción”.

En horas de esta mañana, el Presidente señaló que el interés del gobierno está en que “el proceso constituyente esté bien, que llegue al más amplio consenso posible. Como he dicho antes, quienes quieran antagonistas en mí no los van a encontrar”.

En esa línea, el Mandatario aseguró que “hace mucho tiempo he sido partidario y hemos trabajo por tener una nueva Constitución y esa Constitución tiene que reflejar los consensos que tenemos todos los chilenos y no solo un sector”.

Macaya, en tanto, aseguró que Boric “no pierde la prescindencia” en caso de explicitar su opción en el plebiscito.

“Me imagino que todos los actores políticos, ciudadanos, tienen la posibilidad, obviamente no usando recursos públicos y no generando un intervencionismo que no corresponde, como ocurrió en el proceso anterior, eso obviamente lo vamos a fiscalizar, pero acá hay que tomar posiciones”, enfatizó.