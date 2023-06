Marcel por condonación del CAE: “Vamos a presentar un proyecto una vez que se aprueba la reforma tributaria”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió este domingo al proyecto para terminar con el Crédito con Aval del Estado (CAE), una promesa de campaña del Presidente Gabriel Boric, quien en su cuenta pública dio señales de no haber abandonado la idea del anuncio que hizo en 2022, cuando condicionó la iniciativa a la aprobación de la reforma tributaria.

Al respecto, el jefe del erario fiscal indicó en Tolerancia Cero, de CNN Chile, que “lo primero es aclarar una vez más lo que dijo el Presidente, en el caso de los deudores del CAE, él dijo que este es un tema que vamos a abordar o presentar un proyecto de ley una vez que se aprueba la reforma tributaria (...) El Presidente habla de generar mecanismos de apoyo para los deudores, eso requiere financiamiento, y por eso se plantea que tiene que ser un proyecto que tenga su propio financiamiento, que sea autocontenido”.

En línea con lo anterior, el titular de Hacienda resaltó que “no podemos poner a los deudores del CAE a competir con la PGU”.

En cuanto al pago de la deuda histórica de los profesores, Marcel recordó que “de los años que me he relacionado con el Parlamento, yo he escuchado a parlamentarios de todos los sectores políticos abogar por resolver este problema, no creo que esto sea patrimonio de un sector político en particular. Yo diría que lo principal es que haya un dialogo con ellos -profesores y profesoras- en torno a este tema de la compensación”.

Esto luego de que el Mandatario haya indicado en su rendición de cuentas que “el Estado de Chile no tiene ahora los recursos suficientes para hacerse cargo de toda esta reparación, y por eso necesitamos de la reforma tributaria. De aprobarse esta, inmediatamente presentaremos un proyecto para cumplir con este compromiso. Invito a esta sala a ser parte de este noble y necesario gesto de reparación”.

Presentación de la reforma tributaria

El Presidente Gabriel Boric confirmó en su segunda cuenta pública que a fines de julio se insistirá con el proyecto de reforma tributaria en el Senado, luego de que la Cámara de Diputados rechazara la idea de legislar sobre ésta.

Consultado por las gestiones para sacar adelante el proyecto, y luego que desde la UDI han señalado que “no estarán sus votos si es que la iniciativa no tiene cambios profundos”, el ministro Marcel fue enfático en señalar que “yo no siento que se haya planteado desde ya a negar sus votos (UDI), y es difícil que fuera así para algo que no se conoce. De partida, el Presidente en la cuenta pública destacó que en la búsqueda de acuerdos nadie puede aspirar a conseguir el 100% de lo que quiere, todos tenemos que ceder. El gobierno ha daño señales bien claras en voluntades de ceder y de poner más cosas sobre la mesa”.

“Yo creo que un pacto fiscal debería tener cuatro elementos: primero, ponernos de acuerdo en ciertos principios que debería cumplir nuestro sistema tributario, que no solo sean relevantes para esta reforma, sino para largo plazo. Segundo, necesidades de gastos y prioridades para el gasto. Tercero, cuánto de esas prioridades de gasto podemos financiar con mejoras de eficacia y austeridad. Cuarto, y al final de la lista, que es lo qué vamos a modificar del sistema tributario”, agregó el titular de Hacienda.

Dichos de ministra Vivanco

Referido a las declaraciones de la ministra y vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien en entrevista con La Tercera dijo que “los excedentes que las Isapres tienen que devolver son a quienes demandaron”., Marcel indicó que “claramente es novedoso respecto de lo que se había venido diciendo hasta ahora sobre el costo del fallo de la Corto Suprema sobre el tema de las Isapres”.

Cabe señalar que el 7 de mayo, a través del Senado, el gobierno ingresó un proyecto de “ley corta” de Isapres, con urgencia simple. Con esta iniciativa, se mandataría a las Isapres a informar en seis meses el número de contratos afectados por las devoluciones y el monto total de la deuda, para luego proponer un plan de pago.

En ese contexto, sentenció que “si efectivamente esa fuera la interpretación que tiene la Corte Suprema, eso no cambia la necesidad de un proyecto como el que ha planteado el Ejecutivo, porque de todas maneras se requerirá que cada Isapre tenga un plan para devolver ese pago (...) Aquí lo que va a ser fundamental es pedirle una declaración a la Corte Suprema respecto de la interpretación del fallo”.