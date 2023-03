“No me desdigo, porque la decisión impacta al gobierno”: presidenta del PS aborda diálogo en que cuestionó remoción de exministro de OO.PP.

Esta mañana se dio a conocer una conversación entre Paulina Vodanovic y el presidente del Partido Liberal (PL), Juan Carlos Urzúa, en la que la timonel del Partido Socialista le transmite tanto su molestia como el supuesto malestar de la ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, por la salida de Juan Carlos García de la cartera de Obras Públicas, movimiento con el cual el PL quedó fuera del gabinete ministerial.

“La verdad es que creo que es una mala decisión del gobierno, la Ana Lya (Uriarte, ministra de Segpres) también está muy en contra, ella tampoco supo en su momento, también hay problemas ahí”, dijo Vodanovic al presidente interino del Partido Liberal en el diálogo captado por Canal 13.

Conocida la conversación, Vodanovic abordó la situación con CNN Chile, asegurando que ella hizo un “comentario político” a Urzúa.

“No me desdigo porque la decisión (de no tener ningún ministro del Partido Liberal) impacta al gobierno. Mi comentario es político en el sentido que impacta al gobierno porque las decisiones y los proyectos de gobierno”, sostuvo, poniendo como ejemplo la reforma tributaria.

Otro proyecto clave que mencionó la presidenta del PS fue la reforma previsional, asegurando que “para eso se necesitan la mitad de los votos y hoy día nosotros, para llegar a esa mitad, nos faltan, con las fuerzas que tenemos, 12 votos. Y resulta que si además de los votos que tenemos perdemos tres radicales, cuatro liberales, ya no nos están faltando 12, nos faltan 19″, enfatizó.

Sobre el comentario que le hizo a Urzúa sobre la ministra Uriarte, indicó que éste no fue “porque sea amiga mía, lo hago porque Ana Lya (Uriarte) es la ministra que tiene que lograr obtener mayorías en el Congreso”.

Respecto a la decisión que tomaron los liberales de tener un “tono” distinto con el gobierno, Vodanovic señaló que “la mirada de él (Urzúa) impacta al gobierno, la decisión de él termina impactando al gobierno en que probablemente para construir mayorías vamos a tener mucha más dificultad porque vamos a tener que salir a buscar los votos propios”.

La presidenta del PS, además, fue enfática en señalar que su comentario “es realista, no es una crítica al gobierno, sino que es un análisis apresurado, a la carrera en la calle, pero es un análisis que tiene que ver con que el impacto finalmente es para el gobierno, para las coaliciones, pero fundamentalmente porque no vamos a poder aprobar las leyes que necesitamos aprobar”.