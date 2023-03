“No quiero entrar en polémica”: canciller evita referirse a aspiración marítima de Bolivia en “nueva etapa” de relacionamiento con Chile

Desde República Dominicana, en donde se está desarrollando la Cumbre Iberoamericana, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, fue consultado por las declaraciones del Presidente de Bolivia, Luis Arce, quien propuso iniciar una “nueva etapa” de relacionamiento bilateral con Chile, en la cual planteó -entre otros tema- la aspiración marítima del país altiplánico.

Sin embargo, el canciller chileno evitó referirse al tema. “No quiero entrar en ninguna polémica, no me parece oportuno y no me parece conveniente desde el punto de vista de lo que son los intereses de ambos países”, respondió.

Pero, aseguró que “nosotros hemos tenido siempre un espacio de diálogo con Bolivia, estamos fortaleciendo ese espacio, hay muchos temas en que hay intereses comunes entre Chile y Bolivia”.

Fue este jueves, en el marco de la conmemoración del Día del Mar, que el Mandatario de Bolivia declaró que “el pueblo boliviano nunca renunciará a su derecho imprescriptible de una salida soberana al océano Pacífico. El fallo de la Haya abre esa posibilidad y, como pueblos hermanos, debemos trabajar para que esa herida en el Abya Yala se cierre”.

En la propuesta por un nuevo relacionamiento bilateral, Arce planteó abordar siete temas “importantes”: Mar para Bolivia; aguas del Silala; el cumplimiento del Tratado de 1904; privatización de puertos chilenos; el litio; el tema migratorio; y la lucha contra el crimen organizado y el contrabando.