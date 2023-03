¿Por qué se conmemora el Día del Mar en Bolivia?

“Hoy recordamos 144 años de la defensa histórica de Calama por parte de héroes bolivianos que ofrendaron su vida para preservar la integridad de la Patria. ¡Honor y gloria a todos ellos! Por verdad, justicia, historia y razón, hoy y siempre ¡#MarParaBolivia! #ElMarNosUne”, posteó a primera hora de este jueves el Presidente Luis Arce, en Twitter, en la conmemoración de un nuevo Día del Mar en Bolivia.

Como destacó el diario paceño La Razón, hoy será el primer 23 de marzo sin juicios con Chile, después de casi 10 años de haber estado con causa judicial en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la demanda marítima. Aún sin embajadas, en este Día del Mar, Bolivia y Chile tratan el problema fronterizo de migrantes, destaca el periódico.

En La Paz está todo preparado para una nueva conmemoración del Día de Mar, efeméride en la que los bolivianos recuerdan una fecha clave de la Guerra del Pacífico. Un hito que, este año, también está marcado por el Bicentenario de la Declaración de Independencia de Bolivia, que se cumple el 6 de agosto.

Al igual que el 21 de mayo chileno, la conmemoración del 23 de marzo boliviano recuerda una batalla militar que, a pesar de terminar en derrota, dio muestra del patriotismo y sacrificio de los defensores. En este caso, se trata de la batalla de Calama, conocida también como la del “Topáter”, y en la que murió uno de los mayores héroes del país altiplánico, Eduardo Abaroa.

La batalla se enmarca en los inicios de la Guerra del Pacífico, cuya primera acción militar tuvo lugar el 14 de febrero de 1879 en la entonces boliviana Antofagasta, cuando las tropas del Ejército chileno ocuparon la ciudad. Esto, como respuesta a un alza de impuestos que La Paz había establecido a una empresa chilena, violando así un tratado de límites que llevaba cinco años en vigor. Ese día estaba decretado el remate de los bienes de la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta.

Desde ese 14 de febrero, rápidamente las tropas chilenas fueron avanzando al norte, hasta que el 1 de marzo Bolivia le declaró la guerra a Chile. A causa de un Tratado de Alianza Defensiva de carácter secreto, Perú terminaría sumándose a esta conflicto en el bando boliviano, lo que terminaría significando el 5 de abril una declaración de guerra a ambos aliados por parte de Santiago.

Luis Arce durante un acto del Día del Mar en La Paz. Foto: ABI

Un poco antes, el 23 de marzo de 1879, se produjo el primer enfrentamiento armado entre chilenos y bolivianos, en las cercanías de Calama. Por días, el coronel chileno Emilio Sotomayor estuvo organizando una fuerza en Caracoles, compuesta de 544 soldados y 30 civiles, cuya misión sería ocupar la ciudad.

A sabiendas de eso, la máxima autoridad local, Ladislao Cabrera, organizó una defensa en la que se sumaron 130 civiles. Se armaron con unos pocos rifles y carabinas, se acantonaron en la ciudad y destruyeron sus puentes de acceso en el sur, donde pasa el río Loa.

Cuando las tropas llegaron a la quebrada sur del Loa comenzó el enfrentamiento, y en el se le dio muerte a Eduardo Abaroa, un comerciante que resistía junto al grupo de civiles el ataque chileno. En el puente Topáter, herido y moribundo después de haber descargado 300 tiros de su revólver, tuvo el diálogo que lo perpetuaría en la historia boliviana.

Un comandante chileno, dada su superioridad numérica y el tiempo que llevaban combatiendo, conminó a Abaroa a rendirse, asegurándole que así se le respetaría la vida. Ante eso, el boliviano respondió: “¡Que se rinda su abuela, carajo!”. El comerciante fue abatido, y luego de horas de combate, las tropas chilenas entraron a Calama.

Grabado del combate de Calama con Eduardo Abaroa al centro. Foto: AP

Con el paso de los años, en una de las primeras biografías que se le hizo, el coronel chileno Belisario Villagrán se refirió así a Abaroa: “No investía carácter militar, pero era boliviano, y sobre todo un buen patriota”.

Para conmemorar ese combate, todos los 23 de marzo se celebra en Bolivia el Día del Mar, en miras a mantener la memoria sobre el litoral perdido durante la Guerra del Pacífico. Antes del conflicto bélico, la costa boliviana recorría 400 kilómetros.

Durante esta jornada, en La Paz y en distintas ciudades del país se harán desfiles, y la capital tendrá todo un evento, que incluye el traslado de los restos de Abaroa, como todos los años. Ya durante esta semana, el martes y el miércoles, se realizaron desfiles e incluso escenificaciones del combate de Topáter.

Escenificación del combate de Calama en Cochabamba, Bolivia.

En la Plaza Abaroa tendrá lugar el acto central del Día del Mar, que contará con un “desfile cívico militar”. Ahí, el vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, liderará el traslado de los restos del héroe patrio.

Después, con la presencia del Presidente Luis Arce, se iniciarán actos protocolares que incluirán ofrendas florales a los pies del monumento a Abaroa. El mandatario boliviano viajó desde Nueva York, donde este miércoles intervino en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua.

Se espera que Arce de un mensaje a la nación, como hacen tradicionalmente todos los presidentes bolivianos en esta fecha. De ahí, el sábado 25 partirá a Santo Domingo, República Dominicana, para participar en la 28ª edición de la Cumbre Iberoamericana.

Migrantes venezolanos caminan por una carretera después de cruzar la frontera en el altiplano entre Bolivia y Chile, en Colchane, el 15 de febrero de 2022. Foto: Reuters

En el marco de la conmemoración de un nuevo Día del Mar, el diario cruceño El Deber destacó que Arce “avanzó poco o casi nada en el tema marítimo. No logró reconstruir las relaciones con Chile y las condicionó a la solución del conflicto”. Expertos citados por el medio boliviano ven que primero se debe mejorar la relación bilateral en aspectos como la migración ilegal.

El diputado Gustavo Aliaga, de filas de Comunidad Ciudadana (CC), y experto en asuntos internacionales, sugirió al gobierno de Arce solicitar a Boric reconstruir la relación con Chile, abordar temas específicos y por último abordar el tema marítimo.

“Hoy en día, miles de camiones no pueden pasar al lado chileno, migrantes bolivianos no pueden cruzar (la frontera). El tema del narcotráfico es muy grave, Chile se ha vuelto el tercer exportador de droga en América Latina debido a la cantidad de droga que cruza de Bolivia hacia Chile. Estos temas son importantes y por eso se debe relanzar la relación. El tema mar se lo debe abordar luego. Que no sea cada 23 de marzo que digan que vamos a recuperar el mar y eso solo es discurso”, dijo Aliaga citado por El Deber.