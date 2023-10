Partidos del oficialismo mantienen diseño de sus consejeros: no adelantarán postura sobre plebiscito en cónclave del próximo lunes

La tarde del lunes la bancada de senadores del Partido Socialista (PS) llegó hasta La Moneda para reunirse con el Presidente Gabriel Boric por cerca de una hora y media y abordar algunos de los proyectos clave a los que actualmente hace frente el Ejecutivo, como la ley de Presupuesto y Usurpaciones. También hubo tiempo para tratar un tema que, durante las últimas semanas, concentra buena parte de los esfuerzos de la alianza de gobierno: el proceso constituyente.

En la instancia, de acuerdo a dos de los presentes, el Mandatario pidió bajar el perfil al debate constituyente -que actualmente concentra buena parte de los esfuerzos del oficialismo- y no adelantar posturas anticipadamente de cara al plebiscito de diciembre.

De hecho, el senador Gastón Saavedra dijo que “se conversó de todo. Hay un derrotero que seguir y hechos que se irán dando a cabo de forma fluida, en la medida en que no nos apresuremos ni angustiemos por tratar de resolver un punto que esperan los chilenos. La idea es que la mayoría de los chilenos lo aprueben”.

“Era una conversación entre adultos, nosotros y el Presidente sabemos lo que tenemos que hacer, por tanto debemos ceñirnos al derrotero establecido. El PS es parte de un acuerdo de mayorías en el país. Eso significó un consejo de expertos y doce bordes para construir una Constitución que Chile permita pensar con sinceridad. Cada día tiene su afán. Hoy estamos en un proceso en donde hay una mayoría que debe asumir su responsabilidad. Tenemos seis representantes del PS y somos parte de un acuerdo amplio”, agregó.

Lo cierto es que querer llevar las cosas con calma es una postura que se está expandiendo en el oficialismo. Este lunes, luego del comité político en La Moneda, el diputado y presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch, adelantó que “puedo decir desde ya, con total certeza, que en la reunión del 9 no vamos a salir con un acuerdo respecto de la propuesta de nueva Constitución”, en referencia al encuentro de colectividades oficialistas que están organizando para el próximo lunes.

Si bien anteriormente hubo voces que sugerían que en esa instancia -que reunirá a los 10 partidos de la alianza de gobierno- se podría adelantar la postura que tomarían de cara al plebiscito constitucional del próximo 17 de diciembre, hoy está descartado que pueda ser así.

Luego del comité político del lunes, el diputado Hirsch afirmó que, como mínimo, deben esperar a conocer el proyecto que presente el órgano constituyente para pronunciarse. “Después tenemos que ver el trabajo de los expertos y ahí puede surgir una nueva propuesta”, advirtió.

De esta manera, los partidos de gobierno -pese a que algunos están tentados en adelantar su postura “En contra” de cara al plebiscito- mantendrán la estrategia adoptada por sus consejeros y expertos del órgano redactor y esperarán a agotar todas las instancias. Esto, con el objetivo de que nos les endosen a ellos bajarse anticipadamente del proceso y que sea la derecha la que asuma los costos políticos en caso de no tener un acuerdo.

Ese 9 de octubre cada colectividad será representada por cinco dirigentes, quienes llegarán en la mañana a la sede de Convergencia Social. “Vamos a intercambiar, discutir e intercambiar las visiones de los distintos partidos”, complementó Hirsch. El eje de la discusión será un informe redactado por representantes del oficialismo en el proceso constitucional vigente, como lo adelantó Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista.

COMITE POLITICO EN LA FOTO, TOMÁS HIRSCH, LAUTARO CARMONA Y JUAN IGNACIO LATORRE FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Así como ellos, el resto de los timoneles no solo descartan que se tome una decisión en los próximos días, sino que mantienen el tono crítico y están a la espera de que culminen las últimas instancias en las que la propuesta constitucional podría ser encauzada, como en la Comisión Experta o en el proceso de armonización.

Por ejemplo, el timonel de Comunes, Marco Velarde, dijo a este medio que “el texto como está es malo para Chile. Es evidente que vamos a tomar una decisión cuando el texto esté zanjado, pero sí estamos en contra de constitucionalizar las AFP, las isapres, de prohibir el aborto en tres causales (...)”.

En esa línea, Velarde adelantó que en el cónclave “vamos a tratar de tener una postura sobre el actual avance del proceso sin que este haya terminado. Vamos a entregar nuestro parecer a los militantes y la ciudadanía como opinión del oficialismo sin que tengamos resuelta y dirimida nuestra votación en el plebiscito, porque lo responsable es que esperemos a que el proceso se cierre por completo. Pero uno puede tener, y lo más probable es que tengamos, una opinión sobre el estado actual de las votaciones”.

09/05/2022 FOTOGRAFIAS A MARCO VELARDE Mario Téllez / La Tercera

Hirsch reforzó esos dichos: “Por la sensación que queda de este engendro que está armando la derecha, uno más o menos se va formando la idea de por dónde van las cosas”. Siguiendo con ese tono, en uno de los últimos encuentros del oficialismo algunos dirigentes bromearon con que en la jornada del 9 de octubre se “hará un spoiler” de la postura que se adopte para el plebiscito de diciembre.

Carmona, además, planteó que “en este momento el Partido Comunista es muy crítico”. En el PC sostendrán un encuentro clave de cara a la definición por el “En contra”. Se trata del próximo comité central, que se celebrará el 7 de octubre. Allí, se espera que se adopte una idea de cómo pararse frente al proceso, la que será solidarizada dos días después, en el cónclave oficialista.

Por otro lado, el diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, en entrevista con The Clinic, aseguró que “así como está hoy, no podría aprobar (el proyecto de nueva Constitución). Y, hace unos días, el senador Juan Ignacio Latorre, quien presidirá Revolución Democrática hasta la próxima semana, sostuvo que “todavía no es momento de tomar una decisión respecto al plebiscito. Insisto, vamos a estar hasta el último momento buscando espacios de acuerdo, pero hasta ahora nos hemos encontrado con una muralla republicana ultraconservadora”.

Dentro del Socialismo Democrático, por lo demás, la postura del resto de la alianza es compartida. Juan Carlos Urzúa, presidente del Partido Liberal, planteó sobre el texto que “así como está no lo aprobaría, pero todavía quedan etapas”.

31 DE AGOSTO 2023. JUAN CARLOS URZÚA. PREIDENTE DEL PARTIDO LIBERAL FOTO PEDRO RODRÍGUEZ

En tanto, su par del Partido Radical, Leonardo Cubillos, indicó a este medio que ellos “se encuentran en estado de alerta y preocupados por el avance y las disposiciones aprobadas en el Consejo Constitucional”. Sin embargo, afirmó que solo una vez entregado el texto final se pronunciarán al respecto, puesto que “aún quedan procesos pendientes a ejecutar y esperamos aún que los acuerdos y el diálogo puedan concluir con una propuesta integradora e inclusiva de Constitución”.

Acercamientos Demócratas con el FA y el PC

En medio de la serie de conversaciones que han llevado adelante los partidos políticos, la senadora Ximena Rincón, quien es presidenta del partido Demócratas, anunció que invitará a los timoneles del Frente Amplio, así como también a Carmona, a participar de las tratativas que han tenido con Chile Vamos, el Partido Republicano y Amarillos por Chile, con el fin de intentar alcanzar un acuerdo constitucional.

Senadora Ximena Rincón. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

En el mismo tono, no se descarta que la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, sostenga nuevos encuentros con los representantes de Chile Vamos durante esta semana. Así lo hizo el lunes de la semana anterior, siendo promotora de un encuentro con los presidentes de la UDI, Javier Macaya, y de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. Este domingo, la parlamentaria PS hizo un llamado a los partidos políticos a “no bajar los brazos” por alcanzar un acuerdo común.