Plebiscito: Ministro Pérez asegura que “la manifestación de ayer de la ciudadanía, de concurrir a votar, es una derrota ante la violencia”

El ministro del Interior, Víctor Pérez, destacó la participación y comportamiento de la ciudadanía en el plebiscito desarrollado la jornada de ayer domingo y aseguró que “la manifestación de la ciudadanía es una derrota contra la violencia”.

“Tuvimos un plebiscito ejemplar, que nos debería enorgullecer como ciudadanos”, sostuvo Pérez, y agregó que “la gran mayoría de los chilenos condena la violencia y prefiere los caminos de la democracia y de la institucionalidad”.

Consultado por su sentir -ya que como senador UDI manifestó su apoyo a la opción ‘Rechazo'- Pérez comentó que “cuando uno se somete a las reglas de la democracia tiene que aceptar las decisiones ciudadanas”.

“Un demócrata tiene que aceptar los resultados de los elecciones. A uno podrá gustarle o no gustarle pero eso es absolutamente secundario. Los chilenos decidieron un camino el día de ayer y en ese camino es en que tenemos que trabajar, primero respetarlo, y seguir luchando por las convicciones”, sostuvo.

El ministro también aseguró que “la manifestación de ayer de la ciudadanía, de concurrir a votar, es una derrota ante la violencia. Es una derrota de los violentos. Esa manifestación de que la gente quiere paz, quiere diálogo y quiere a través de los caminos de la democracia resolver sus problemas".

"Es un mensaje fuerte y claro de que a los violentos los tenemos que enfrentar, de que a los violentos los tenemos que llevar a los tribunales, y ojalá que sean condenados porque el camino es la democracia, las elecciones, las decisiones de la ciudadanía que hay que respetar”, agregó.

Voto obligatorio

Consultado por la participación ciudadana en estos comicios - votaron siete millones 459 mil personas, la mitad del padrón electoral, tal como para la primera vuelta de la presidencial de 2013- y la discusión respecto a volver al sufragio obligatorio, Pérez aseguró que “en general el país está de acuerdo con el voto voluntario".

"El voto obligatorio tiene un componente, en los países en que se aplica que yo no sé si la ciudadanía estaría dispuesta a aceptar que son las sanciones por el hecho de no votar”, expresó el jefe de gabinete, y agregó: “Si no van a votar seis millones de personas, imagínese usted lo que significa multar a 6 millones de personas”.

Pérez reiteró además que “el plebiscito de salida es obligatorio”. “Si votan los mismos chilenos que votaron ayer ¿Ustedes creen que alguien va a sancionar a seis millones de personas con una multa? Es es la discusión que la sociedad tiene que tener”.

Escaños reservados

Consultado por la propuesta del gobierno en materia de escaños reservados para pueblos originarios en el órgano constituyente, el ministro dijo que se trata de un tema que está consignado en el “Acuerdo por la paz y una nueva Constitución” del 15 de noviembre del año pasado. “Tiene que haber un acuerdo entre las fuerzas políticas”, comentó, respecto a la discusión que está radicada en el Congreso.