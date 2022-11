Presidente Boric sobre guerra comercial China-Estados Unidos: “Hemos recibido presiones para decir de qué lado estamos”

Leyendo un poema de Pablo Neruda se despidió esta mañana -madrugada en Chile- el Presidente Gabriel Boric de un grupo de estudiantes de la Universidad Chulalongkorn en Bangkok.

En el marco de su primera jornada en la capital de Tailandia, país al que viajó para participar del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), el jefe de Estado lideró un conversatorio en dicha casa de estudios -Chile, Latin America and Asia Relations: Future Perspective- y abordó la guerra comercial entre China y Estados Unidos.

El jefe de Estado, advirtió que ha recibido -en privado- presiones para definirse en apoyo de una de las dos potencias. “Estamos enfrentando una guerra comercial entre los Estados Unidos y China y estamos enfrentando algunas presiones, no públicas, pero privadas, para decir en qué lado estamos”, dijo el Presidente sobre las economías que forman parte de la APEC.

“Nosotros como país soberano tenemos la autonomía de tener relaciones con todo el mundo y queremos incrementar nuestras relaciones con ambos”, agregó.

Los dichos del Mandatario se dan en la antesala de que el jefe de Estado se reúna con su par del gigante asiático, Xi Jinping, este viernes.

“Es para mí un gran honor estar en la primera y más importante universidad de Tailandia, estoy muy impresionado de la cálida bienvenida que me han dado y estoy muy entusiasmado de sostener esta conversación con académicos y estudiantes. Me gustaría decir que nuestra relación con Asia-Pacífico y en especial con Tailandia, no es solo comercio y esa es una de las razones por las que estoy acá. Tenemos mucho más que compartir y aprender del otro”, sostuvo en la previa de la conversación.

Y agregó: “El comercio por supuesto que es muy importante (...), pero queremos aprender acerca de sus tradiciones y su cultura”.

Este jueves el Mandatario participará -además- del CEO Summit con empresarios de las 21 economías de la APEC y sostendrá bilaterales con Japón y Canadá.