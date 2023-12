Rol de Bachelet y derechos de las mujeres marcan recta final de campaña por plebiscito constitucional

La aparición de la expresidenta Michelle Bachelet en la franja televisiva por el plebiscito, se convirtió en el principal tema de conversación de los últimos días de campaña.

“Pucha que nos ha costado emparejar la cancha, a nosotras las mujeres. Y porque este partido no ha sido fácil, les quiero contar por qué este texto nos perjudica”, dice la exmandataria en el video, grabado en un estadio de Santiago, acompañada por un grupo de mujeres de distintas edades.

En la pieza audiovisual, que fue emitida el fin de semana pasado, manifiesta que su inquietud “porque (la propuesta) pone en peligro las tres causales (la Ley de Aborto) y los que lo escribieron lo saben. Porque si se aprueba la objeción de conciencia para instituciones, incluso las farmacias podrían negarse a vender la píldora del día después. Porque si le sumamos a la objeción de conciencia, la libertad de enseñanza, un colegio podría negarse a recibir a tu hijo o echarlo si eres madre soltera”.

También la expresidenta afirmó que no es una propuesta beneficiosa porque no se reconoce “la igualdad salarial” y “delitos que sufrimos directamente las mujeres como violencia intrafamiliar, delitos sexuales o robos con violencia, son considerados por este texto como delitos menos importantes... Por eso, por nuestros derechos, por nuestro futuro y por nosotras, vota en contra”, dice Bachelet, quien ya había criticado la propuesta constitucional.

Aunque durante los últimos años intentó mantenerse alejada del acontecer chileno y se dedicó a su trabajo como comisionada de las Naciones Unidas, ya desde el anterior proceso constituyente Bachelet comenzó a ejercer un rol más activo en la política chilena. En la anterior ocasión, apoyó decididamente el fallido texto de la Convención Constitucional y respaldó la candidatura del actual Presidente Gabriel Boric.

La respuesta de las mujeres partidarias del A favor fue casi inmediata y se organizó un despliegue colectivo para salir a refutar las afirmaciones de la expresidenta.

Incluso, el domingo se convocó a una rueda de prensa, donde un rol protagónico lo asumió la senadora Ximena Rincón, exmilitante DC, hoy presidenta de Demócratas, quien fue la primera ministra secretaria general de la Presidencia de Bachelet, en su segunda administración. Precisamente a Rincón le tocó tramitar en una primera fase la Ley de Aborto en tres causales (riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación).

“Todas las personas y con mayor razón los expresidentes tienen derecho a emitir su opinión. Lo que no corresponde es que una expresidenta de la República ayude a desinformar y se haga parte de una campaña en la que se emiten falsedades”, dijo Rincón, quien también emitió una carta pública para contestarle a Bachelet.

“No es verdad que este texto no reconozca la igualdad salarial. Lo dice expresamente. No es verdad que esta Constitución no considere a las mujeres en seguridad. No es cierto que esta Constitución signifique retrocesos... Creo que a la expresidenta la desinformaron y le pasaron una minuta que no es correcta o se ha creído todo lo que se ha dicho en esa campaña... Yo creo que está induciendo a que la gente se confunda y cometa errores de juicio... La Presidenta hace una afirmación incorrecta. No hay objeción de conciencia institucional”, añadió la senadora quien también fue ministra del Trabajo de la exmandataria.

La exministra vocera y exintendenta del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Karla Rubilar (indep. ex-RN) manifestó que Bachelet “termina sus días políticos como activista del En contra, porque se transforma en alguien que lamentablemente le miente a la mujeres, alguien que fue un referente de muchas”.

Por su parte, presidenciable y alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), sostuvo que “ante las mentiras, no nos quedaremos calladas. Votando ‘A favor’ se avanza en los derechos de las mujeres, no se retrocede ni un poco”.

Gloria Hutt, presidenta de Evópoli y exconsejera constitucional, dijo que a diferencia de lo que argumenta Bachelet, el texto considera “desde la consagración constitucional de la igualdad salarial hasta la sala cuna universal y el acceso igualitario a cargos de elección popular”.

“La ley de aborto es un derecho establecido para todas las mujeres y nadie la va a tocar. No permitamos que la desinformación nos impida avanzar”, manifestó Paula Daza, exsubsecretaria de Salud Pública durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Durante la campaña, Bachelet ya había reprochado en diferentes medios el contenido de la propuesta. El fin de semana anterior a las elecciones, en una columna publicada por el diario El País, respondió a la polémica frase “que se jodan” que apareció en la franja electoral por la opción ‘A favor’ y tituló su editorial con “Que no se joda nadie”.

“La Constitución debe ser un piso común para lo que somos y lo que queremos ser. Debe ser el marco en el que quepamos todos y todas, y que sea capaz de representarnos a todos y todas. Y eso no sucede con la propuesta del texto constitucional, porque tiene ciertas normas que no podemos dejar pasar”, argumentó en el periódico español.

En tanto, en defensa de la exmandataria salió ayer el jefe de bancada del PS, Daniel Manouchehri, quien dijo que su rechazo al texto constitucional era un acto de consecuencia de Bachelet.