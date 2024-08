Senado pide inscribir marca “Congreso Futuro” tras polémica por supuesta cesión de nombre a fundación liderada por Girardi

Tras una denuncia realizada por el exfiscal de la Cámara Alta, Javier Norero, finalmente el Senado de la República solicitó inscribir la marca “Congreso Futuro”, recién el pasado miércoles 14 de agosto, a pesar de que este evento se realiza desde 2011.

La presentación, a nombre de la institución, fue realizada por el actual secretario general del Senado, Raúl Guzmán, ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Inapi), entidad estatal a cargo de mantener el registro de marcas en Chile.

Si bien, ese mismo miércoles, la mesa del Senado había desestimado las afirmaciones de Norero, negando que la marca estuviera a nombre de terceros, pues su inscripción estaba pendiente, la Fundación Encuentros del Futuro, que lidera su vicepresidente ejecutivo, el exsenador Guido Girardi, ya había solicitado el registro de una denominación parecida: “Fundación Congreso Futuro”.

El 23 de abril de 2024, la fundación -que organiza anualmente el mencionado evento y que tenía un convenio con el Senado para inscribir conjuntamente la marca-, hizo seis solicitudes distintas a Inapi en torno a la denominación “Fundación Congreso Futuro”, entre ellas “la organización y celebración de seminarios, organización y celebración de seminarios, talleres, congresos, coloquios, cursos de formación a distancia y exposiciones con fines culturales”. Además, se pidió el registro de la marca para publicaciones electrónicas descargables; publicaciones en material impreso; alquiler de espacios publicitarios y compra y venta de productos y servicios; difusión de programas de radio y televisión; y servicios de consultoría sobre inteligencia artificial, seguridad de datos y tecnologías de la información.

Esa solicitud de la fundación, representada por el abogado experto en propiedad intelectual, Lionel Ignacio Bascur Campos, ya fue aceptada por Inapi y fue publicada en el Diario Oficial en mayo pasado.

El Senado, en tanto, pidió la inscripción en casi todas esas áreas para el concepto “Congreso Futuro”, salvo en publicaciones electrónicas.

A diferencia de la solicitud de la fundación, el requerimiento de la Cámara Alta está siendo revisado. El problema es que al haber cierta similitud en las denominaciones podría darse un eventual conflicto respecto de la marca en cuestión si es que la fundación objeta el nombre.

No obstante, desde la organización no gubernamental (ONG), sostienen que estas inscripciones por separado no debieran alterar el acuerdo del uso común de la marca con el Senado. De hecho, recuerdan que el concepto “Congreso Futuro” fue creado por el mismo Girardi cuando era senador con el fin generar un espacio de debate estratégico que tenía como pilares a la Academia de Ciencias, a las universidades y al Estado respresentado por esta rama del Poder Legislativo.

Proteger la marca

Esta situación tiene en alerta a varios senadores, que se habían quedado con la versión que entregó la semana pasada la mesa de la Cámara Alta.

“La marca Congreso Futuro no se encuentra inscrita en el registro respectivo, contrariamente a lo señalado por el señor Javier Norero. Si bien el convenio suscrito con fecha 23 de junio de 2021 entre el Senado de la República y la Fundación Encuentros del Futuro señala que ambas entidades solicitarán conjuntamente la inscripción y registro de la marca, ello no se ha materializado”, decía la declaración emitida la semana pasada por el presidente del Senado, José García (RN), y por su vicepresidente, Matías Walker (Demócratas).

En vista de las dudas que generó la inscripción ante Inapi, el departamento de Comunicaciones del Senado emitió este lunes una nueva declaración que explica que “ante la desprotección registral de la marca Congreso Futuro”, se ingresó, el día 14 de agosto, a las 18:34 horas, “una solicitud de inscripción, la que se encuentra en tramitación”.

Y agrega: “Por tanto, aún a la fecha de hoy, la marca no está inscrita. Desde el 14 del mes en curso lo único que existe es una solicitud de inscripción en tramitación. El Senado inició este proceso, con el objeto de resguardar la marca, la que se encontraba desprotegida, sin perjuicio de los términos del convenio, suscrito en su oportunidad, para evitar así que terceros ajenos al Senado o a la fundación ingresen una solicitud de inscripción, afectado así los derechos sobre la marca”.

Denuncia de exfiscal

Las afirmaciones de Norero, que generaron esta controversia, fueron expresadas a El Mostrador, el 9 de agosto pasado. En esa entrevista, el exfiscal -quien fue despedido por el secretario del Senado y tiene un juicio abierto para revertir su desvinculación- relató que, en 2021, “a poco de la última renovación parcial de la Cámara (Alta), previendo el último cambio de composición parlamentaria, y el interés del exsenador Girardi, que por mandato constitucional debía terminar sus funciones, empecé a insistir en la necesidad de inscribir la marca Congreso Futuro a nombre de la corporación (el Senado)”.

Según el abogado, quien estaba a cargo de la Unidad de Contraloría y Asesoría Jurídica del Senado, “dicha inquietud fue planteada insistentemente al secretario general, Raúl Guzmán, y al senador a cargo del evento, Guido Girardi, sin obtener respuesta alguna”.

“Meses después se me notifica de una resolución de Guzmán que disponía, en uno de sus acápites, la inscripción conjunta de la marca Congreso Futuro a nombre del Senado y de la fundación antes referida, de la que entiendo hoy es el señor Girardi su vicepresidente. Esto implicaba transferir a un privado, a cambio de nada, el dominio de un intangible muy valioso creado con los recursos fiscales y en el ámbito del valor público del evento”, decía el exfiscal.

En esa misma entrevista, Norero denunciaba “la existencia de transferencias de recursos millonarios” a la Fundación Encuentros del Futuro “sin amparo legal”. Esa versión, sin embargo, también fue desestimada por la misma mesa y por la Comisión de Régimen Interior del Senado, que le dio su respaldo a Guzmán.