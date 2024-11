Senadora Vodanovic ante renuncia de diputado Naranjo al PS: “No me preocupa”

Con indiferencia reaccionó la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic, ante la renuncia a la colectividad que presentó el diputado Jaime Naranjo tras 33 años de militancia.

La desvinculación de Naranjo, materializada a través de la página del Servicio Electoral, le permitiría ahora al legislador correr como candidato independiente a la Cámara o incluso al Senado por la Séptima Región.

“A mí no me preocupa, porque nunca he trabajado con él. No me preocupa para el diseño político de la región, porque Naranjo siempre ha trabajado con su electorado sin considerar su impacto en el Partido Socialista. No apoyó a Álvaro Elizalde, tampoco me ha apoyado a mí durante el tiempo que he sido senadora (en reemplazo de Elizalde cuando fue llamado al gobierno)”.

Incluso, la senadora adelantó que ya tiene un nombre para postular en el cupo de candidaturas que dejaría Naranjo. “Yo tengo un diseño político con Rodrigo Hermosilla (exconsejero regional del PS), que es nuestro candidato a diputado por el Maule Sur y con otras personas en el Maule Norte”, afirmó.

Además, haciendo un contraste con el renunciado militante, dijo que “yo soy socialista desde la época del colegio (…) Si mi partido decide no llevarme de candidata el día de mañana, yo jamás voy a renunciar. Porque yo nací en el PS y voy a morir en el PS”.

A pesar de que la renuncia del diputado era una noticia esperable para la directiva del PS, el hecho podría tener una repercusión electoral en el Maule, donde la timonel partidaria pretende elegirse por un nuevo período senatorial.

De hecho, las razones de su salida tienen directa relación con las tensiones que había en el Partido Socialista en el Maule, ya que el diputado corría el riesgo de ser bloqueado para ir a su reelección a la Cámara.

Por su parte, en la directiva del partido también estimaban que el parlamentario posiblemente quería también postular al Senado presentándole competencia a Vodanovic. Anteriormente el legislador ya había sido senador por el Maule Sur.

La renuncia del diputado se registró el último día contemplado en la legislación para que dirigentes políticos renuncien a sus colectividades si es que quieren ir a la elección parlamentaria en calidad de independientes.

La norma, apodada Ley Antidíscolos, estableció que los candidatos independientes no pueden haber estado afiliados a un partido político dentro de los nueve meses anteriores al vencimiento del plazo para presentar las declaraciones de candidaturas”, es decir, un año antes de los comicios, que el próximo año se realizarán el 16 de noviembre.

“Quiero que se entienda y ojalá lo entienda la dirigencia del Partido Socialista y los militantes del Partido Socialista. Que mi renuncia no es porque estoy renunciando a la idea socialista, seguiré siendo socialista toda mi vida. Seguiré coordinadamente trabajando por la bancada si no hay ningún inconveniente. Mi acto debe entenderse como un acto de rebeldía, como un acto de basta ya. Creo que los estilos de trabajo dentro del Partido Socialista no están considerando ni la trayectoria ni el aporte que uno puede hacer al Partido Socialista”, dijo Naranjo al explicar sus motivos.