Siches y eventual reunión entre Bachelet y Boric: “Entiendo que ella está disponible y que ha venido a apoyar y votar, porque no da lo mismo quien gobierne”

En horas de la mañana de ayer, la exPresidenta y actual Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, aterrizó en Chile en una semana clave: este domingo se llevarán a cabo los comicios correspondientes a la segunda vuelta presidencial.

Aunque en principio se comentó que la exmandataria viene al país a pasar las fiestas de fin de año junto a su familia, los datos del Servel detallan que Bachelet todavía figura inscrita para votar en Chile. Si bien por su cargo en la ONU, no se ha pronunciado públicamente de cara al balotaje, sí lo hizo la Fundación Horizonte Ciudadano, fundada por ella, expresando su voto favorable.

De allí que una de las interrogantes en torno a su regreso temporal a Chile sea si tiene en agenda un encuentro con el candidato Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), aspirante a La Moneda que ya cuenta con el respaldo no solo de su pacto FA-PC, si no también de Nuevo Pacto Social o exNueva Mayoría: PS, PPD, PL, NT y DC.

“Entiendo que el comando se ha puesto en contacto con ella. Yo valoro la figura de nuestra exPresidenta”, dijo esta mañana en conversación con Chilevisión, Izkia Siches, jefa de campaña de Boric. “Personalmente, creo que evidentemente, como cualquier ciudadana, viene a participar del proceso democrático, y su rol como figura política que marcó una era donde las mujeres comenzamos a participar en política que fue muy potente para todas; sin duda va representar apoyo para nuestro candidato”.

Consultada por críticas por parte de adherentes de José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) ante un eventual apoyo explícito de parte de Bachelet a Boric, Siches destacó que, independiente del rol que la exmandataria tiene en la ONU, sigue siendo ciudadana chilena.

“Ella como Alta Comisionada sigue siendo ciudadana y tiene todo derecho de expresión. Obviamente no puede participar de negociaciones internacionales, pero como ciudadana chilena puede manifestar su apoyo. Por su historia y trayectoria, no tengo dudas que va manifestar su apoyo a nuestro candidato”, dijo Siches.

“Eso es no conocer los limites de estas entidades. No se debe entrar en negociaciones en otros países, pero sigue siendo ciudadana, sigue manteniendo su opinión personal, puede entrar al debate democrático como una ciudadana más. Obviamente quienes pretenden limitarla o ponerle mordaza, conocen que la historia democrática de nuestra Presidenta va dar un apoyo sustancial a nuestro candidato”, criticó Siches a quienes cuestionan la pertinencia de un pronunciamiento de Bachelet.

“Puede hacer un acto como cualquier ciudadana, no ha perdido su rol, no puede participar en negociación bilaterales, ni comprometer inversiones de otros países, ni usar su rol multilateral como figura internacional pero sigue siendo ciudadana chilena con derecho a libertad de expresión al que todos tienen derecho”, cerró al respecto.

“A mí personalmente me encantaría reunirme con ella para poder saber cómo ha visto los distintos desafíos mundiales como Alta Comisionada en materia de vacunación (...) Dependiendo de quién gane este 19 de diciembre, van haber mucho desafíos desde el multilateralismo donde podemos aprender mucho de nuestra exPresidenta Bachelet”, dijo la expresidenta del Colmed.

Ante la pregunta directa de los animadores del matinal de CHV respecto a si hay en agenda una reunión entre Bachelet y Boric, Siches dijo: “Entiendo que ella está absolutamente disponible y que ella justamente ha venido a apoyar y votar, porque no da lo mismo quien gobierne nuestro país y ella lo tiene absolutamente claro”.

“Entiendo que se están haciendo todas la acciones para tener algún encuentro. Yo feliz también de reunirme con ella, más allá del ánimo electoral, poder conversar con ella directamente es algo que valoro mucho”, dijo sobre una eventual instancia entre la exmandataria y el diputado por Magallanes.

Ahora, consultada por los dichos Kast por la visita de Bachelet -”No sé si él (Boric) ya se habrá reunido con la Presidenta, es probable que tenga una reunión. Si fuera así a mí igual me gustaría reunirme con ella, porque ella fue Presidenta en dos ocasiones y creo que es importante que pueda conocer los planteamientos de ambos candidatos, más allá de que no compartamos muchas líneas políticas”-, Siches manifestó que sería positivo para el líder de Republicanos.

“Es un liderazgo que le hace bien a Chile, y ojalá la exPresidenta pueda retar al candidato (Kast) y plantee que no debe mentir ni dañar a las personas. Creo que ella le va dar mucha sabiduría si se reúne con José Antonio Kast”.

La previa del debate Anatel y cambios programáticos

Hoy a las 20 horas se transmitirá en los canales de televisión abierta el debate Anatel, un encuentro que enfrentará por última vez a los candidatos de cara a la segunda vuelta presidencial.

“Hay que tener al candidato fresquito como lechuga y preparado para los golpes bajos del otro candidato”, dijo Siches sobre la preparación del candidato Boric, quien no tiene actividades públicas programadas para esta jornada.

“Ustedes han visto cómo (Kast) es bueno para los canillazos. Debemos estar muy activos frente a los golpes, cuando los descolocan con las mentiras hay que estar preparados para todo, pero hemos visto al candidato en el debate Archi. Conocemos su desempeño, tengo la confianza de que estará espléndido en el debate Anatel”, dijo la jefa de campaña de la candidatura de Apruebo Dignidad.

Sobre los cambios programáticos entre la propuesta de gobierno de la primera vuelta en comparación a esta recta final de la campaña, Siches manifestó que se trata más bien de ajustes y no cambios sustanciales. “Hemos seguido la misma columna vertebral. Esperamos construir un país que avanza en transformaciones en paz, con ideas esenciales para una social democracia en Chile. No son ideas extremas, son ideas que tienen los países desarrollados”.

“El programa que elaboramos en conjunto (Apruebo Dignidad), es socialdemócrata. No me van a decir que el programa de Daniel Jadue era imponer el comunismo en chile, eso es falso. (...) Nosotros, a diferencia del otro candidato, no hemos cambiado la esencia de nuestro programa, no hemos dicho que vamos a cerrar el Ministerio de la Mujer para después decir que tendremos muchas ministras mujeres”, dijo aludiendo a Frente Social Cristiano respaldado por Chile Podemos Más.

“Nuestro programa sigue siendo transformador para Chile, pero transmitiendo seguridad y responsabilidad. (...) Los cambios son la ingeniería del detalle. Creo que el electorado del centro, más que buscarlos por cambios programáticos, intentamos desmantelar la campaña del terror que dice que queremos destruir el país o que buscamos tener un ‘Chilezuela’”, continuó Siches.

“Nosotros amamos nuestros país. Mi desafío de estar acá es construir un mejor país para mi hija. Para nada quiero que el país se queme, que haya inestabilidad económica, ni cesantía, ni filas. Estamos dándolo todo para que Boric sea Presidente con un país de progreso para todos y todas. Que el país que le voy a dejar a mi hija, sea un país que reduzca las inequidades”, concluyó Izkia Siches.