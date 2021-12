Kast afirma que Bachelet debe ser “muy prudente” en los apoyos que entregue y que le “gustaría” reunirse con la expresidenta

El arribo a Chile de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y expresidenta, Michelle Bachelet, -concretada este domingo- para pasar las fiestas de fin de año y a pocos días de la segunda vuelta presidencial sigue causando reacciones en el mundo político.

Esto, a la espera de un eventual gesto de apoyo de la exmandataria a la candidatura del abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. Si bien hasta el momento desde el entorno del diputado por Magallanes no se ha informado que ambas figuras vayan a tener alguna actividad en conjunto, la jefa de campaña, Izkia Siches, sostuvo que la expresidenta “ha venido a Chile a votar y a respaldar a nuestro candidato”

Además, en noviembre, tras la primera vuelta, la Fundación Horizonte Ciudadano -fundada en 2018 por Bachelet- entregó su apoyo al frenteamplista y se puso a disposición de su candidatura.

Al respecto y consultado por el tema, el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast -quien se medirá con Boric en el balotaje- afirmó que le gustaría reunirse con la exmandataria para que pueda conocer sus planteamientos y sostuvo que Bachelet debe ser “muy prudente” en los apoyos que entregue.

“No sé si él ya se habrá reunido con la Presidenta, es probable que tenga una reunión. Si fuera así a mí igual me gustaría reunirme con ella, porque ella fue Presidenta en dos ocasiones y creo que es importante que pueda conocer los planteamientos de ambos candidatos, más allá de que no compartamos muchas líneas políticas”, indicó Kast en una actividad donde presentó una serie de propuestas para los adultos mayores.

En ese sentido, Kast aseguró que si Bachelet apoya a Boric “está dentro de su libertad, pero también ella tiene que considerar que hoy representa a todas las naciones en el tema de la defensa de los Derechos Humanos, y que el Partido Comunista, que ella en algún momento incorporó, claramente no ha dado señales democráticas ni en Venezuela, ni en Cuba, ni en Nicaragua. Ella tiene que ser muy prudente en los apoyos que dé”.

Acusación de acoso contra Boric

Por otro lado, Kast fue consultado por la declaración emitida el fin de semana por la joven que en su momento acusó a Boric de acoso, quien apuntó al comando del republicano de “aprovechamiento inescrupuloso” de su caso.

El candidato presidencial se defendió de las críticas afirmando que “aquí estamos hablando de hechos que ocurrieron hace nueve años atrás. Nosotros jamás hemos mencionado el nombre de la víctima. Lo que hemos planteado fue que había una denuncia pública a través de las redes sociales, que había sido avalada por otras personas que hoy han sido electas en distintos cargos de representación popular”.

“Nosotros no pusimos ningún dicho en sus redes sociales. Se hizo público por una denuncia que la víctima hizo. Y esa denuncia se dijo que estaba siendo manejada a través de distintos protocolos. Aquí hay parlamentarios como Camila Vallejo, como el diputado (Gonzalo) Winter, que manifestaron que ellos estaban al tanto, que ellos habían escuchado que había una investigación”, dijo, agregando que “lo único que planteamos, lo que plantee, era que Gabriel Boric tenía que aclarar la situación y yo le plantee si él había pedido perdón por esos actos”. Esto, en referencia al debate Archi del viernes pasado, donde se produjo un tenso intercambio entre los candidatos luego de que Kast asegurara que a Boric se le acusó de abuso, frente a lo cual luego se retractó.

Este lunes, y luego de que se conociera que el diputado por Magallanes se disculpó “por las actitudes machistas”, según relató la víctima, el abanderado del Partido Republicano aseguró que “me alegro que él haya pedido perdón, porque durante nueve años hubo una víctima que no tuvo respuesta a lo que ella planteó (...) Hoy damos vuelta la página porque creemos que se cumplió el objetivo de que la víctima requiere perdón”.

“Si alguien acosa a alguien o abusa de alguien, no puede progresar en su carrera política así como nada. Nosotros avanzamos mucho en la Ley de Violencia Intrafamiliar. Y cualquier persona que sea condenada por violencia intrafamiliar hoy no puede ir a cargos de elección popular. Esto también debiera incluir situaciones de abuso o acoso, porque no puede ser que una autoridad quede en el manto de la oscuridad y no se sepa qué ha ocurrido”, cerró.