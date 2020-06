TC verá mañana admisibilidad de requerimiento PS sobre proyecto que endurece sanciones a infractores de medidas sanitarias

A las 12:30 horas de este viernes el pleno del Tribunal Constitucional (TC) resolverá la admisibilidad del requerimiento presentado hoy por un grupo de parlamentarios de la oposición, encabezados por el diputado del PS, Marcos Ilabaca, en contra del proyecto que endurece sanciones a infractores de las medidas sanitarias y que fue aprobado ayer por el Congreso.

En el escrito, ingresado a las 11.38 de este jueves, uno de los argumentos para acusar la insconstitucionalidad de la iniciativa es que sería una ley penal en blanco, es decir, que se impone una pena para ciertos actos, pero no se consignan con claridad las conductas que serían consideradas como ilícito.

”En el caso del presente proyecto, el precepto impugnado en cuanto delito contra la salud pública, no explicita, o describe con precisión las conductas que se consideren idóneas para poner en riesgo la salud pública, y en que el agente actúa con dolo directo (a sabiendas) especialmente, referidas al contexto de pandemia. Por ejemplo no cumplir medidas de aislamiento en caso de cuarentena preventiva y obligatoria, incumplir el distanciamiento en lugares de libre acceso público, no adoptar medidas de protección facial, etc., pues sólo así se cumple con el mandato de configurar la aptitud para la puesta en riego de la salud en el contexto de pandemia”, dice el escrito del legislador socialista.

El TC notificó este jueves a las 15.45 al Presidente Sebastián Piñera del requerimiento socialista, para efectos del artículo 64 de la LOC del TC relativo a que “se abstenga de promulgar la parte impugnada del respectivo proyecto, salvas las excepciones señaladas en el inciso sexto del artículo 93 de la Constitución Política”.

Sin embargo, casi una hora antes, cerca de las 14.30, el Mandatario había dado un punto de prensa en La Moneda donde comunicó que la iniciativa ya había sido promulgada por el gobierno, por lo cual el requerimiento de la oposición -que fue apoyado por más de 40 diputados- no cumpliría con uno de los requisitos establecidos por el TC para ser declarado admisible: ser presentado antes de su promulgación.

Según se establece en la LOC del TC, en su artículo 62, “para los efectos de la oportunidad en que debe formularse el requerimiento, la promulgación se entenderá efectuada por el Presidente de la República cuando ingrese a la oficina de partes de la Contraloría General de la República el respectivo decreto promulgatorio. En ningún caso se podrán admitir a tramitación requerimientos formulados con posterioridad a ese instante”.

Efectivamente, tras la aprobación de la iniciativa ayer miércoles cerca de las 15.00, el Ejecutivo envió ese mismo día a la Contraloría, a las 18.43 horas, el oficio promulgatorio.

Aún así, el TC debe revisar en el pleno extraordinario de hoy la admisibilidad del requerimiento, ya que es el conducto legal que el organismo debe seguir para este tipo de presentaciones parlamentarias, y es ahí donde sus integrantes tendrán la palabra final respecto de la acción presentada por la oposición.

Consultada esta tarde la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell sobre dicha presentación, indicó que “el PS puede presentar un requerimiento ante el TC, está en su derecho de hacerlo, pero nosotros hemos promulgado la ley y esperamos esté publicada el día de mañana”.