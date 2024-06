Vallejo califica como “graves” las acusaciones de Desbordes en contra de la fiscal Chong tras querella del INDH

La mañana de este miércoles, la ministra vocera, Camila Vallejo, abordó la querella anunciada ayer por el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en donde apuntan en contra de ministros de la Corte Suprema.

La determinación busca se indaguen presuntos delitos de tráfico de influencias, a raíz de antecedentes publicados por un reportaje de Ciper que advertía sobre supuestas gestiones irregulares para promover el nombramiento de la ministra María Teresa Letelier. Entre las conversaciones registradas en el celular -incautado en 2023- del exministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Juan Antonio Poblete, el extitular de Defensa Mario Desbordes también está involucrado, luego de que Poblete le pidiera apoyo en el nombramiento y él accediera.

“Nosotros evitamos caer en la politización de los casos judiciales, lo hemos dicho en otras oportunidades. Esperamos que todas las instituciones funcionen en la medida que tengan derecho o atribuciones para presentar acciones judiciales. Bueno, hay una institucionalidad que puede avanzar. Respecto al caso Topógrafo, sabemos, por el momento, que el INDH es querellante en el caso”, partió señalando Vallejo frente al caso.

Sin embargo, sostuvo que el gobierno no se puede “hacer cargo de las acusaciones del señor Desbordes”, aludiendo a los descargos que emitió ayer, en donde aseguró que el INDH estaría actuando fuera de su marco legal al presentar la querella. Además, el excarabinero arremetió en contra la fiscal Ximena Chong por tener “hace más de un año” un informe que “no tiene ninguna connotación especial”, y la acusó de habérselo entregado a Ciper en medio de su carrera por disputarle la alcaldía de Santiago a Irací Hassler (PC).

“Él tendrá que hacerse cargo de las hipótesis que tiene y de las acusaciones que, en general, son graves. No respecto solo del INDH, sino que también respecto a una fiscal que ha sido también sujeto de críticas de sectores, en la oposición, en otras oportunidades. Y frente a esto, como en otros casos, hemos dicho que hay que respetar a las instituciones, tanto al Ministerio Público -que hace su trabajo en la persecución del delito-, como también a la justicia”, aseveró la portavoz de La Moneda.

Mario Desbordes. Foto: Javier Salvo/Aton Chile.

Con todo, la titular de la Segegob aseguró que “no va al caso por parte del Ejecutivo entrar en la arena de la politización de los casos judiciales” y dijo que la justicia es la que debe determinar si es parte de las atribuciones (o no) que el INDH presente acciones judiciales como la anunciada el martes. “Hay una querella presentada y la admisibilidad o pertinencia de esas acciones judiciales, como lo son las querellas, las determina la justicia, no las evalúa el Ejecutivo como poder”, subrayó.