Vodanovic (PS) tras molestia del PC por acusarlo de estar contra el gobierno: “Me llama la atención que se haga tanto ruido de declaraciones que son bastante evidentes”

La tensión entre el Partido Comunista y el resto del oficialismo parece no tomar respiro, luego de que esta tarde la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, replicara duramente las palabras del timonel comunista, Lautaro Carmona, quien la acusó de “falta de respeto” e “imprudente” por comentarios realizados sobre el estado de la relación del PC con el gobierno, además de señalar que Vodanovic no tendría la categoría de “politóloga entendida en el PC” para comentar sobre la tienda.

Esto, en el marco de un ambiente crispado tras los cuestionamientos del PC por la salida de Juan Andrés Lagos de la Subsecretaría del Interior -donde fungía como asesor- y los emplazamientos hechos por militantes de la tienda a la ministra del Interior, Carolina Tohá, pidiendo explicaciones por un operativo policial realizado el sábado en Villa Francia.

El enfrentamiento entre Vodanovic y Carmona empezó esta mañana, cuando la timonel socialista, en una entrevista radial a Cooperativa señaló que “en distintos momentos hemos visto como algunos representantes del PC tienen esta crítica al Presidente (Gabriel Boric) en materia de derechos humanos. Por ejemplo, respecto de lo que ocurre en Venezuela, Nicaragua y Cuba, hay una opinión que es absolutamente unánime en todo el espectro político, salvo el Partido Comunista; o respecto de temas importantes como el uso legítimo de la fuerza”.

En este sentido, Vodanovic destacó que “pareciera haber un Partido Comunista que está en el gobierno y uno que está contra el gobierno, y a veces en particular contra el Ministerio del Interior”.

Sus palabras fueron rápidamente replicadas por Carmona, quien calificó lo expresado como Vodanovic como “a lo menos, falto de respeto e imprudente”, tras lo que señaló que “nadie le ha dado categoría de politóloga entendida en el PC para sacar esas conclusiones, cuando hay una relación tan directa”.

En esa línea, remarcó que “es una imprudencia no responsable, es una intervención en debates en la vida interna del partido, que además es un poquito agresiva porque además ella está dando por hecho una conclusión que ella ha sacado, no sé de qué orgánica, yo no la conozco militando en ningún espacio del Partido Comunista y debiéramos para poder avanzar en la vida, cada uno dedicarse a lo que hizo por opción”.

La respuesta de Vodanovic

Y esta tarde, desde el Congreso, Paulina Vodanovic volvió a retrucar a Carmona en declaraciones a CNN, al señalar que “me llama la atención que se haga tanto ruido de declaraciones que son bastante evidentes”.

“Las respuestas que se han recibido creo que van en el sentido de la cultura de la cancelación, que no es algo que yo apoye como persona ni como presidenta del PS. En un régimen democrático me parece que es válido y permitido que uno pueda emitir opiniones y creo que el PC y sus representantes han hecho uso y abuso de la libertad de expresión y no corresponde que pretendan censurarme o descalificarme de la forma que ha sido hecha por el propio presidente del PC”, agregó la también senadora del PS.

Consultada sobre los hechos que dejarían en “evidencia” sus declaraciones, Vodanovic indicó que “basta con leer todas las declaraciones, tuits, de distintos representantes (del PC) para entender que aquí hay una cierta animosidad -y yo lo dije hoy día- en contra del Ministerio del Interior”.

“No me parece casual que haya sido la semana pasada un festival de declaraciones en contra del subsecretario (del Interior, Manuel) Monsalve, en circunstancias que el subsecretario y Juan Andrés Lagos saben perfectamente lo que allí ocurrió”, destacó.

“Tampoco me parece que se hayan dirigido, en los términos que se ha hecho, respecto de la ministra del Interior o del Ministerio del Interior (sobre los allanamientos en Villa Francia), incluso acusando de que aquí habría montaje, -entiendo- sin que tuvieran antecedentes, porque si los hubiera habría que ponerlos a disposición de la justicia”, agregó Vodanovic.

En este sentido, destacó que “descalificar la institucionalidad del país es algo muy complejo”, relevó. “Si se pretende validar la violencia o la tenencia de armas o el encubrimiento, a mi me parece que tenemos también que hablar de los temas profundos, donde tenemos una grave problemática de seguridad, que el gobierno sin duda ha enfrentado con dureza, con firmeza, con el apoyo de los parlamentarios”.

Al respecto, indicó que le llama la atención que no exista una “condena” de parte del PC al gran decomiso de armas que se hizo en Villa Francia y que “si hubo hechos que con se condigan con los derechos constitucionales de las personas involucradas, bueno, ahí hay otra arista que habría que denunciar (…) y habría que iniciar una investigación si es que hubiera ese tipo de antecedentes”.

“Pero exigir haber sido avisado o haber tenido una prevención respecto de una diligencia que decreta un organismo autónomo como es el Ministerio Público, lo dije también en la mañana, no sabemos si eso es por ignorancia o porque realmente hay una mala fe respecto de la ministra del Interior”, enfatizó Vodanovic.