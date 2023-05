12 probados productos de skincare para regalarle a mamá

Regalar productos para el cuidado de la piel puede no ser muy original, tampoco demasiado creativo ni nada extraordinario. Es cierto. Pero una buena crema, un eficiente protector solar o un hidratante nunca serán mal recibidos ni sobrarán en el baño de nadie. Al contrario: es sinónimo de obsequiar algo útil y práctico, sobre todo si contribuye a que la piel de tu mamá se mantenga sana y radiante de forma natural.

Pero como la oferta de skincare hoy es abrumadora, con demasiadas opciones de distintas marcas y precios, hicimos esta selección con algunos de los productos que tanto cosmetólogas como dermatólogos nos han recomendado en el último tiempo. Todos y cada uno de ellos han sido probados por estos especialistas o bien por alguien de nuestro equipo. Por eso, sabemos que cualquiera de ellos será un gran regalo para la piel de tu madre.

Para cuidarse del sol: set ISDIN de fotoprotector, hidroloción, after sun y toalla

ISDIN es una de las marcas de fotoprotección más recomendada por la dermatología, ya que además de cuidar con eficiencia la piel de los rayos del sol, su textura y cosmética, muy ligera, se distribuye con eficiencia por el rostro y no deja esa sensación aceitosa de otras cremas.

“No te deja la cara blanca, se absorbe súper fácil, tiene complejo de hidratación y es libre de aceite”, dice el tiktoker Carlos Skincare. Su opinión coincide con la de la creadora de contenido Soy Piel Grasa, quien en una publicación anterior destacó que el protector ISDIN “tiene una textura ligera, muy cómoda de aplicar. No dejan una sensación grasosa en el rostro ni tampoco una capa blanca en la piel”.

Este ser que seleccionamos es medio veraniego, pero será útil para quienes vivan en zonas cálidas o tengan algunas vacaciones guardadas. Porque incluye, además de una toalla, tres productos: el fotoprotector HydroLotion con factor 50, ideal para aplicar en todo el cuerpo; otro fotoprotector, el FusionWater, especial para el rostro; y la loción reparadora PostSolar. Un regalo perfecto para mamás playeras.

Para nutrir la piel: concentrados antiaging Kumiko Matcha Intense Recovery 2 ml (15 unidades)

“Es magia en una botella”: así llama Ricky Martin a estas las ampollas anti-aging de Kumiko, las mismas que recomendaba Isadora Borel, creadora de contenido conocida como The New Way, en una publicación anterior.

”Son el mejor regalo para potenciar la hidratación, suavidad, luminosidad y firmeza en la piel”, nos dijo Borel. Se usan en la noche, sobre la piel limpia del rostro y el cuello. Si las utiliza Ricky Martin, no hay mejor evidencia de lo bien que pueden funcionar. ¿Es este uno de los secretos del portorriqueño para lograr una piel tersa? Puede ser: en una publicación de TikTok aparece hidratando su piel con esta ampolla, incluyendo el hashtag #comearrugas.

Cada concentrado contiene proteoglicanos y glicosaminoglicanos de origen marino al 5%, además de vitaminas C y E, y extracto de té matcha. “Permite una reparación y reestructuración intensa, desde la dermis hasta las capas más externas de la epidermis, lo que da como resultado una piel rejuvenecida, bien hidratada y luminosa”, es la promesa del producto.

Para el borde de los ojos: Origins Plantscription Retinol 30 ml (2 unidades)

Hace poco, nuestra cosmetóloga y columnista Rosario Grez explicaba que los ajustes hormonales que ocurren después de los 50 años comienzan a mostrar su efecto en la piel. Como por ejemplo, la falta de luminosidad.

Uno de los componentes estrella para contrarrestarlo es el retinol. Los productos Plantscription, de la marca Origins, lo contienen en alta concentración. La tiktoker Gaia Mercuri describe esta crema nocturna como “un hidratante profundo e iluminador del área” del contorno de ojos. Su opinión coincide con la de Grez, quien describió la crema humectante Origins Plantscription Retinol Night como “ideal para hidratar, reducir las líneas y arrugas bajo los ojos, las patas de gallo y el entrecejo”.

El gran drama de Origins en Chile es que, si bien la marca llegó oficialmente en 2016, al parecer ya no distribuyen directamente. El último de sus mensajes en redes sociales data de 2020, y los comentarios son de cientos de consumidoras desamparadas pidiendo respuestas. Así y todo, hay gente que la trae y vende en Mercado Libre, con entrega gratis.

Para hidratar: Hialuronic Mist de Tessa

“Además de ácido hialurónico, este tónico contiene aloe vera, otro gran hidratante, por lo que ayuda a calmar de la piel y a disminuir la inflamación”, recomendaba Rosario Grez en otro artículo sobre el ácido hialurónico, un compuesto que se ha transformado en el hidratante estrella.

Este rocío tiene un puntaje casi perfecto de 4.8 entre 1.257 opiniones en Google. “Tengo la piel seca y soy pecosa, y este tónico me ha ayudado muchísimo. Es un producto súper fresco y liviano, además de venir en un formato práctico y fácil de llevar. Siendo constante con su uso, noté cambios súper rápido y mi piel se ve humectada 24/7″, escribió en un review Natalia M. Como en la temporada de frío los rostros se resecan más, este tónico puede ser un excelente regalo.

Para la resequedad: Mist hidratante facial Naturaloe de aloe vera 140 ml

Con los bruscos cambios de temperatura, el otoño y el invierno favorecen la resequedad. Por eso, una bruma facial hidratante siempre será bienvenida. Como este mist calmante e hidratante de Naturaloe, un rocío de aloe vera y ácido hialurónico que puede combinar con todas las pieles.

La probamos hace algunas semanas y, dada su versatilidad y buen precio, puede ser una excelente opción para complementar un regalo del Día de la Madre. Su otro componente estrella es el bisabolol, proveniente de la flor de la manzanilla, que contiene propiedades antiinflamatorias, lo que lo hace compatible con pieles sensibles e irritadas. Tiene un tamaño estándar, por lo que si tu mamá usa cartera grande o mochila, le acomodará meterla entre sus básicos del día a día.

Para reparar: Sérum CellSkinLab Restore R10 15 ml

¿Buscas un sérum para piel madura? El Restore R10 de CellSkinLab es la opción recomendada por Grez para contener el envejecimiento. “Contiene ultra-clear Resveratrol al 10%, un potente antioxidante con colágeno, elastina y péptidos con acción sinérgica reparadora de la piel”, comentaba en un artículo. En el sitio de la marca aclaran que es compatible con todo tipo de piel y promete una corrección de los signos del envejecimiento, como las arrugas y la flacidez cutánea. Solo basta con usar 4 o 5 gotas esparcidas sobre el rostro, cuello y escote con movimientos semicirculares y ascendentes, siempre sobre una piel limpia, ya sea en la mañana o en la noche.

Para las pestañas: Sérum Flash 2 ml

La frondosidad de las cejas y las pestañas suelen ser un indicador de edad: porque a medida que pasan los años, las vamos perdiendo. “Las pestañas tienen una fase de crecimiento que dura aproximadamente tres meses. Después entran en reposo y luego caen”, explicaba Carmen Gloria Fuentes en un artículo anterior, dermatóloga de la Clínica del Mar. En el caso de las cejas, la profesional menciona que el proceso es un poco más largo, ya que tardan cerca de cuatro meses. Con el envejecimiento, la fase de crecimiento es menos intensa, por lo que en cada proceso se reduce su volumen.

Este sérum de crecimiento flash es una alternativa que Grez recomienda para contrarrestar este déficit, el que además goza de popularidad en TikTok. “Les puedo asegurar que ya no necesito encrespar las pestañas, porque se me quedan arriba todo el día, ya no están tan frágiles, no se me caen y las puntitas no se me rompen”, sincera la tiktoker Naim Mendizabal. El producto tiene una puntuación 4.7 en Google y si te sumerges en las reseñas, podrás darte cuenta que cerca del 90% son puras flores.

Para pieles sensibles: Sérum hidratante Kiehl’s (12,5% vitamina C) 50 ml

La vitamina C es uno de los principios activos más populares en la dermocosmética. Además de ser un potente antioxidante, estimula la producción del colágeno, lo que ayuda a flexibilizar la piel. La cosmetóloga Gloria Rojas nos contaba que es fanática del sérum con vitamina C de Kiehl’s, ideal para tipos de piel más seca.

“Es un sérum que me gusta mucho, con una textura silicónica que deja un efecto mate súper liso, que funciona de prebase si luego te quieres maquillar”, comenta en un review express la tiktoker y farmacéutica Helena Romero. Sobre el contorno de ojos, Grez comparte que “ayuda a reducir las líneas de expresión y las ojeras, para lograr un contorno más luminoso y de apariencia más joven”.

Para las manchas: Kit iluminador Murad

Para las mamás que buscan una piel más luminosa y a la vez atenuar la hiperpigmentación, el kit Brighten Trial, de Murad, puede ser la respuesta a sus plegarias. Además de hidratar y minimizar la apariencia de manchas, ayuda a proteger contra la luz ultravioleta, dejando una piel mucho más luminosa.

Este set incluye cuatro productos Murad para conseguir una piel más luminosa y radiante. Está el limpiador Essential-C Cleanser, que elimina las impurezas sin resecar la piel; el sérum iluminador Vita-C Glycolic, que contiene vitamina C estabilizada con oro y suero de ácido glicólico, que ayuda a dar más brillo a la piel; el corrector Vita-C Eyes Dark Circle, que también contiene vitamina C y promete combatir las ojeras en tan solo dos semanas; y el protector y humectante Essential-C Day, que hidrata, protege y revitaliza la piel. “Creo que este es un gran conjunto para familiarizarse con esta línea de Murad”, reseñó Xenia en Google.

Para humectar: Set Clinique Moisture Surge (Hidratación Recargada)

Este set de Clinique es una alternativa transversal, útil para pieles jóvenes y también para las maduras, ya que promueve la hidratación, algo esencial en cualquier momento de la vida. “Es ideal para el verano, ya que mantiene el rostro hidratado por largo tiempo”, sugiere Grez, pero no deja de ser un aporte en otoño e invierno.

El pack incluye una una máscara nocturna, un espray para rostros secos y un concentrado humectante para el contorno de ojos. Pero la estrella es el hidratante Moisture Surge 100H Auto-Replenishing, que tiene una puntuación de 4.6 de 17.593 opiniones en Google. “Esta nueva crema me tiene enamorada porque deja mi piel muy jugosa y luminosa sin ningún rastro de sensación de producto”, escribió una de sus usuarias como reseña. Además de recomendarla al 100%, añade que su textura es ligera, por lo que es una excelente prebase para el maquillaje.

Para un efecto antioxidante: Máscara facial Libra Detox de arcilla y maqui 50 ml

“Esta máscara combina arcilla, vitamina C y aloe vera, además de entregar todos los beneficios antioxidantes del maqui. Al mezclarse con agua purificada o con un tónico, también cumple con la función de exfoliar”: así describía este producto Bárbara Pezoa en un artículo anterior sobre opciones de skincare. El maqui es un fruto rico en vitamina C y en polifenoles, por lo que tiene un importante poder antioxidante, antiinflamatorio y ese perseguido efecto antiaging.

Para la noche: Set Estée Lauder Advanced Night Repair

Esta es otra buena alternativa para aquellas pieles que ya muestran signos de la edad. Al ser un tratamiento nocturno, repara otorgando a la piel una purificación natural, dejando un aspecto suave, firme e intensamente hidratado. “Neutraliza hasta el 90% de los radicales libres, que son los causantes del envejecimiento de la piel”, describíamos en un artículo pasado. “Y mantiene también el ácido hialurónico, llamado imán del agua, que favorece la hidratación de la piel”. Aunque no es una marca barata, en el sitio de Estée Lauder encontramos una oferta interesante.

Son cuatro productos los que vienen en este set: un suero facial Advanced Night Repair (de 7 ml), un concentrado para rostro Advanced Night Repair Intense Reset (de 5 ml), una crema de ojos Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex (de 5 ml), y una crema de rostro Supreme+ Moisturizer (de 15 ml).

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 4 de mayo de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.