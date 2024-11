Black Friday: los mejores juegos de PlayStation con hasta un 90% de descuento

Los días de descuento como el Black Friday son buenas oportunidades para comprar de todo, pero especialmente videojuegos: el resto del año suelen estar muy caros, sobre todo antes de la Navidad, por lo que estos días es posible acceder a juegos de primer nivel con precios de mall chino. Algunos, incluso, tienen descuentos de 90%. Acá, los mejores y más destacados de la PlayStation Store.

Borderlands 3 - 90%

En plena pandemia, nuestro experto geek Alejandro Alaluf incluyó este título entre los mejores videojuegos para jugar en compañía: Borderlands 3 es la tercera entrega de una saga que sazona los combates con conducción de vehículos y elementos de juego de plataforma. El foco, eso sí, está en juntar armas, compararlas y gozar con sus características. Hace dos años, costaba 27.990, época en que vendió cinco millones de copias en menos de una semana. Precio normal: $58.813.

Mortal Kombat 11 - 90%

“Mortal Kombat 11 es uno de los mejores videojuegos de pelea del último tiempo y el amplio contenido nos invita a adentrarnos en todos los sangrientos recovecos que involucran a su experiencia sangrienta sin igual y que está mejor que nunca”, decíamos en una reseña de este videojuego, cuando apareció en mayo de 2019. Ha pasado el tiempo pero al parecer no por este título, que sigue igual de entretenido que el primer día. Precio normal: $49.000.

Assassin’s Creed Valhalla - 70%

“Assassin’s Creed: Valhalla es un juego que cautiva con sus posibilidades, plantea una jugabilidad novedosa, atractiva y que quizás se aleja un tanto de las raíces de la franquicia, pero que sin duda atrapa desde un comienzo. Así mismo sus diferentes paisajes y mundo abierto, nos invita a recorrer cada rincón, con historias y aventuras por todas partes, y con mucho por hacer”, dijimos cuando apareció este verdadero clásico, el año 2020. Todo eso sigue vigente, más aún con este precio imbatible.

Marvel’s Spider-Man 2 - 43%

Este título, que apareció a fines del año pasado, es la secuela de uno de los mejores juegos de la historia reciente de PlayStation. Y aunque las expectativas eran altas, logró saltar la vara. La experiencia es todavía más grande que antes, pues permite hacer uso de los dos Spidey —el de siempre y Miles Morales—, y aprovecha sus particularidades para generar algo más épico, que no pierde el aspecto emotivo que siempre debe estar presente con el personaje de Marvel. Precio normal: $68.617.

ASTRO BOT - 17%

“Astro Bot es sin lugar a dudas una joya de videojuego. No solo brilla con luces propias para diferenciarse de la oferta habitual de su consola, especialmente considerando el tipo de títulos que salen bajo el amparo de Playstation Studios, sino que también por lo ingenioso y la innovación de su propuesta para un entorno habitualmente dominado por los juegos para adultos”. Así reseñaron nuestros compañeros de La Cuarta a este título, uno de los mejores del 2024, el tipo de personaje y de aventura capaz de gustarle a cualquiera, y que tanto le faltaba a la consola de Sony. Precio normal: $58.813.

NBA 2K 25 - 55%

El simulador oficial de la NBA ya tiene su versión 2025, salida hace pocos meses del horno. Con la precisa y natural jugabilidad de siempre, esta edición ofrece los equipos actualizados de la temporada 24-25, así como el modo My Career, en el cual puedes forjar tu propia carrera en el básquetbol, desde las canchas de barrio hasta las enormes arenas. Para las y los fanáticos de los triples, los bloqueos y las volcadas, no hay mejor juego que este. Precio normal: $68.618.

FC 25 - 50%

El FC, nombre que desde hace un par de años recibe el clásico FIFA, cambió su título pero sigue siendo el rey de los videojuegos de fútbol. EA Sports no perdió su magia; al contrario, la ha consolidado con el tiempo, manteniendo todo lo bueno que desarrolló en la última década y añadiendo cada vez más capas y opciones, hasta transformar este videojuego en toda una experiencia de vida. Desde un clásico partido entre dos equipos hasta el popular FUT, ese equipo de fantasía online que cada vez tiene más alternativas. Puedes ser el DT de un club grande de Europa o tú mismo un jugador que comienza su carrera desde cero. Puedes competir en línea o jugar con amigos en casa. Están las principales ligas femeninas y también leyendas de la historia del fútbol. En fin. Lo más importante es que está a mitad de precio. Precio normal: $68.618.

God of War: Ragnarök - 58%

“La secuela de God of War mejora cada aspecto del elogiado videojuego original, lanzado en 2018, para dar rienda suelta al apocalíptico sentido de urgencia que marca a la nueva entrega de la saga de Kratos”. Así reseñamos este título, uno de los mejores del 2022, que sigue siendo todavía uno de los videojuegos exclusivos de PlayStation más populares y elogiados de los últimos años. Precio normal: $68.618.

Baldur’s Gate 3 - 20%

Este título, quizá no tan conocido para quienes no están insertos en el mundo gamer, hizo historia al obtener el premio a Mejor Juego del Año —Game of the Year— en las cinco instancias más importantes de la industria: los BAFTA Games Awards 2024, The Game Awards 2023, The Golden Joystick Awards, D.I.C.E Awards y los GDC Awards. Suficientes pergaminos para probarlo y tenerlo en la ludoteca, más aún si se encuentra con un 20% de descuento. Se trata “de un juego inmenso, completo, que se destaca tanto por su jugabilidad como por su historia y que vuelve el género de los RPG un verdadero disfrute para todos los gamers”, dijeron nuestros compañeros de Mouse hace un año, cuando apareció en las tiendas. Precio normal: $68.618.

Final Fantasy VII Rebirth - 40%

Por último, dejamos a esta reversión de un clásico de todos los tiempos. Se trata de una reimaginación de la edición más popular e icónica de esta saga —que también es una de las más populares e icónicas de PlayStation—, que constó de dos partes: un Remake, lanzado el 2020, y esta, Rebirth, que apareció a comienzos del 2024. La ansiedad era alta pero el juego hizo valer la espera, pues “entrega una atractiva historia que profundiza en cada uno de los personajes, en sus motivaciones e historia”, como explicaron los amigos de Mouse en su review. “Junto con la historia central nos encontramos con misiones secundarias, lugares para explorar y una gran cantidad de minijuegos que te entregarán horas y horas de actividades”. Precio normal: $68.618.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 28 de noviembre de 2024. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.