Cyberday: 12 electrodomésticos en oferta con hasta 58% de descuento

Refrigerador Fensa Progress 3100 244 litros - 21%

Con un gran freezer en los niveles inferiores, que cuenta con un total de 244 litros de capacidad, bandejas de vidrio templado y una temperatura de congelamiento de hasta -18º, y apto para casi cualquier cocina, pues sus medidas son de 175 x 55 x 58 cm. Así es el Progress 3100, modelo de la marca chilena Fensa —aunque fabricado en China por la sueca Electrolux—, que aparece entre los refrigeradores mejores evaluados en el comercio nacional.

Uno de sus aspectos más destacados es la distribución de su espacioso interior: “es muy amplio”, dijo Jimmy hace un año en Falabella. “Tiene buena distribución interna (...), cien por ciento recomendable, muy buena presencia y buenas terminaciones”. Algo parecido opinan las más de 200 personas que han comentado en ese sitio, de las cuales 177 —el 80%— le dieron 5 estrellas. Precio anterior: $329.990.

Refrigerador Mademsa Nordik 415 Plus 231 litros - 24%

No contará con grandes tecnologías ni novedosos funcionamientos, pero un análisis por la web da cuenta de que es la simpleza y buen precio lo que el público destaca en este modelo de la marca nacional Mademsa. Mientras en Sodimac su evaluación llega a los 4.7 estrellas de 5 posibles, en París, La Polar y Ripley alcanza las 4.6. En esta última tienda, incluso, un 93% de los encuestados dice que recomendaría el producto a un amigo. ¿Por qué? Quizá por la versatilidad de su espacio. Su congelador, por ejemplo, cuenta con 90 litros y cuatro bandejas, cada una con contenedor separado. Es lo que parece haberle gustado a Francisca, quien lo compró en Ripley y se dio el tiempo de comentar: “Muy bueno! Me gusta que sea mitad y mitad, hasta ahora niun problem”(sic). Posee bandejas de vidrio templado y los balcones —los recipientes en las puertas— son de termoplástico. Sus medidas son de 165 x 55 x 58 cm y tiene certificación de eficiencia A. Precio anterior: $289.990.

Refrigerador Samsung Bottom Mount RB30N4020S8/ZS 290 litros - 21%

Son varias las características de este modelo de Samsung, que aparte de novedosas resultan de gran utilidad. Una es el cajón Optimal Fresh Zone, ubicado en la parte baja de la zona refrigerada y arriba del congelador. La temperatura ahí se puede controlar de forma independiente a la del resto, para que carnes o alimentos se mantengan frescos por más tiempo. Su sistema All-Round Cooling promete enfriar cada rincón del refrigerador, ya que en todos los sectores hay orificios que liberan aire frío, permitiendo una mayor estabilidad en la temperatura interna. Si bien es alto, es bastante angosto, por lo que puede entrar en sitios más ajustados: mide 170 x 59.5 x 66.3 cm. El Departamento de Verificación Europeo garantiza que este modelo tiene una vida útil de 21 años. Si a ello añades que su calificación en eficiencia energética es A+, tienes una excelente alternativa práctica, eficiente y duradera. Precio anterior: $379.990.

Aspiradora robot Eufy Robovac 25C -37%

Capaz de conectarse al wifi para ser controlada a distancia desde el smartphone, silenciosa —sólo 60 decibeles— y con una potencia de aspirado de 1.500 PA: así es este modelo de las populares aspiradoras robot Eufy. Al ser angosta, cabe bajo casi cualquier mueble, por lo que no hace falta despejarle demasiado el paso para que haga su trabajo. Además, cuenta con filtro HEPA y una batería que otorga 90 minutos de autonomía y con un sello de eficiencia energética A+++. ¡Incluso es compatible con Google Asistant! Es la tercera aspiradora robot mejor evaluada en el mercado chileno. Precio anterior: $159.990.

Aspiradora Ursus Trotter UT-Excellenza (-30%)

Un robot que no solamente aspira, sino que también trapea. Esa es la gracia de este modelo de Ursus Trotter, la séptima aspiradora robot mejor evaluada del mercado y que tiene muy buena evaluación en La Polar, donde promedia 4,5 estrellas de 5 disponibles. Entre los 95 comentarios en su sitio web, se puede leer lo siguiente: “Me sorprendió. No esperaba nada pero en realidad es muy buena, me acompaña en el aseo, se lleva toda pelusa, recomendable totalmente”. Su poder de succión (1.400 PA) no es muy alto y es una de las críticas que hacen algunos usuarios, pero lo compensa con una batería que alcanza los 100 minutos de autonomía y que se carga en apenas 3 horas. Tiene 8 cm de alto y emite unos 55 decibeles de ruido, lo que la hace aún más silenciosa que la Eufy. Cuenta con filtros HEPA, 6 modos de limpieza con distintas trayectorias, y sensores anticaídas, para evitar que se haga daño. Precio anterior: $129.990.

Aspiradora robot Rowenta X-plorer Serie 60 (-28%)

Cuatro de cinco estrellas se llevó este modelo del 2022 en la reseña que hizo nuestra periodista —y experta en aspiradoras— Bárbara Pezoa. “Su diseño minimalista y perfil discreto la convierten en una excelente opción si estás buscando comprar uno de estos maravillosos aparatos”, describió ella. ¿Cuáles son sus atributos? Es tan delgada —sólo 6 cms de altura— que puede acceder a lugares a los que otras no pueden, como debajo de camas y sillones. No es ruidosa, pues posee un modo silencioso que alcanza los 65 decibeles. Y su sistema Aqua Force permite fregar el piso mientras aspira, para eliminar así incluso las partículas más finas. “Limpia mejor que al menos otras dos que he probado”. Para quienes tienen mascotas y sufren con los pelos, la X-plorer cuenta con una modalidad “Animal Turbo Brush”, cuyo cepillo en forma de V captura eficazmente todo tipo de vellos, minimizando los enredos. Precio anterior: $249.990.

Lavadora Midea MLS-080BE04N 8 kg - 19%

No hace mucho tiempo que Midea llegó a las tiendas nacionales y realmente sorprende cómo ha logrado irrumpir en el mercado. Los diversos sitios dan fe de la gran recepción que sus lavadoras tienen el público, en particular esta de 8 kilos de carga, que es la mejor evaluada del mercado en Chile. En Sodimac promedia 4,8 estrellas de 5 disponibles y reúne más de 430 comentarios a la fecha. “Sus dimensiones son perfectas, lava muy bien y me deja estrujado casi seco”, comenta Roxana, quien además se anima a confesar: “Me encanta. Le pusimos Luci”. ¿Por qué gusta tanto? Tiene 8 programas de lavado, incluido uno rápido, y un interesante sistema de limpieza de tambor automática, que se realiza por su cuenta después de cada lavado de ropa. El Fast Clean System permite acortar los tiempos de lavado para ahorrar entre un 20 y 40% del gasto energético. Y ofrece dos años de garantía. Precio anterior: $159.990.

Lavadora Midea Ultra Cube 3G MLS-160GSC03T 16 kg (-27%)

El doble de capacidad es el que ofrece este modelo, también de Midea, y que también está entre las mejores según sus usuarios. Al igual que el modelo anterior, su sistema Fast Clean permite ahorrar hasta el 40% del tiempo de lavado, lo que se traduce en una lavadora súper eficiente. Y no lo decimos nosotros, sino que lo acredita su certificación A de eficiencia energética. Y un detalle nada menor: Midea presume de su Motor Technology, el cual garantiza 10 años de vida útil, que están respaldados por el acceso a servicio técnico cuando se le requiera. Precio anterior: $274.990.

Cafetera Nescafé Piccolo Xs Black - 25%

En la última década, el gusto por el café no sólo se ha extendido en la población, sino que también se ha sofisticado. Tener máquinas que, además, pueden preparar diversas variedades de esta bebida, ya no parece tanto una extravaganza. Incluso distintas marcas de café instantáneo se han animado a subir la apuesta con nuevas alternativas de mayor calidad. Una de esas es Nescafé, que la rompe con sus máquinas Nespresso. Más allá de su popularidad, la pregunta del millón es si este formato de filtrado te puede dar un buen café o no. Nuestro crítico gastronómico y columnista, Álvaro Peralta, dice que las opiniones están divididas, aunque hay consenso en que la clave está en elegir cápsulas con café de calidad. Pero hay algo que es indudable, según Peralta, y es que este tipo de máquinas, por la comodidad, limpieza y resultado estandarizado que ofrecen, “hacen la pega”. Precio anterior: $58.990.

Cafetera espresso DeLonghi Dedica - 36%

En general, explica Peralta en un artículo sobre café, los baristas profesionales dirán que no existe máquina doméstica que pueda preparar un buen espresso. Por eso, suelen recomendar cafeteras del tipo prensa francesa o de filtro. Sin embargo, agrega el columnista, si no se es tan exigente, es posible encontrar buenos modelos que satisfagan la necesidad de un buen espresso matutino, otro de bajativo y uno más para terminar el día de pie. La marca italiana DeLonghi con su modelo Dedica tienen una gran valoración entre quienes aman esta bebida alrededor del mundo. Por ejemplo, en Amazon promedia 4,3 estrellas de 5 disponibles, con más de 30 mil usuarios como jueces. Promete un espresso “con un rico aroma y una espuma de color nuez en la parte superior”, gracias a la presión de 15 bares, también a su tecnología Thermoblock, que calienta el agua en 35 segundos a la temperatura exacta. Su modalidad Capuccinatore, con rotación 360 grados, permite espumar de leche y crear capuccinos, macchiatos o caffè lattes. Y por si fuera poco, su doble uso da la posibilidad de preparar una o dos tazas de café, té o infusiones de manera simultánea. Precio anterior: $219.990.

Microondas FDV 30 Litros Elegance FS - 58%

No podía faltar un microondas en este listado, considerando la utilidad que este tipo de aparatos ofrece en el hogar, la oficina o donde sea que haya que comer rápido. FDV ofrece este modelo de apariencia elegante, con puerta espejada y bastante sencillo en su uso, con panel manual y la característica free standing, lo que permite acomodarlo en cualquier parte de la cocina. Tiene seis niveles de temperatura, diez de potencia, y funciones que incluyen descongelar alimentos y la opción grill, y opera a 2.400 Watts. Lo mejor es su precio de oferta en este Cyberday. Precio anterior: $119.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 30 de mayo de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.