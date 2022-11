Los 19 mejores regalos para corredores y runners

Aunque hay poco de lúdico en la práctica del trote o running, factores como los notorios efectos positivos en la salud física y mental, la emoción de la autosuperación, y el desarrollo de la perseverancia, lo convierten en algo parecido a una religión.

Es por esto que si le regalas un implemento o accesorio para correr a una persona runner, hay un 100% de probabilidades de que lo aprecie un montón y que te recuerde cada vez que salga a descontar kilómetros. A continuación, una selección de las mejores ideas y productos que nos han sugerido expertas y expertos en este deporte. En sus marcas, listos, ¡fuera!

Lentes de sol

“Los anteojos son esenciales para que no moleste la visualización de los 10 metros siguientes. Ya sea en calle o cerro, por la polución, polen, insectos, es importante contar al menos con un objeto protector”. Eso nos decía hace unas semanas Juan Carlos Pastén, fundador de la comunidad Solorunning. Un punto fundamental es que los lentes tengan flexibilidad en las patas. “Si tienes un accidente, los que tienen las patas fijas se te pueden quebrar y enterrar; los deportivos, en cambio, salen despedidos o se doblan”. Un ejemplo de ellos son el modelo Mexico City de Ronhill.

Lentes para correr Ronhill Mexico City

Zapatillas para la ciudad

Si la persona a la que quieres regalar es muy cercana o querida, entonces con unas zapatillas nuevas te ganarás para siempre su corazón. Porque quienes corren con frecuencia necesitan renovarlas muy rápidamente, y nunca les vendrá mal un flamante par en sus closets. Carlos Donoso, Brand Mnager de adidas, explica: “La mediasuela de las 4DFWD te impulsa hacia adelante reduciendo las fuerzas de freno y transformando el impacto vertical del pie contra el suelo en un impulso imparable hacia adelante”.

Una gran opción serían las 4DFWD, de adidas, lanzada hace poco y que cuenta con nueva suela, hecha con tecnología de impresión 3D y capaz de entregar tres veces más de movimiento hacia adelante.

Zapatillas para el cerro

Una variante del running que se ha masificado desde la pandemia en adelante es el trail, que significa correr por senderos en cerros, con suelos de tierra, gravilla, pasto o incluso barro. Esta práctica requiere otro tipo diferente de zapatillas, unas con más agarre, resistencia al agua y resistencia, como estas de la marca Salomon, con tecnología Contragrip en la suela y amortiguación equilibrada.

Zapatilla de trial Salomon Supercross 3 Blu

Protector solar

El dermatólogo de la Pontificia Universidad Católica, Matías Gompertz, en su interesante Instagram aclara que la piel no solamente sufre daño solar cuando se quema. “Es un mito muy peligroso ese: que uno solo se debe usar protector solar cuando se expone al sol”, dice. Para la persona corredoras, entonces, su uso es imprescindible. Pero no puede ser cualquiera: con el sudor, el producto puede chorrear y entra en contacto con los ojos. “Para eso lo mejor es usar productos con testeo oftalmológico o tecnología anti-migración para que no moleste”, aconseja Gompertz. Como este de ISDIN, que cualquier runner lo recibirá como si fuera oro en crema.

Fotoprotector ISDIN Fusion Gel Sport FPS50 100 ml

Calcetines

Lo hemos dicho hasta el cansancio: los calcetines dejaron, al fin, de ser un regalo fome para convertirse en uno muy bien cotizado. En especial para runners. Pastén, de Solorunning, explica que el calcetín hecho en base a nylon, poliamida y elastano son los mejores para correr, puesto que son materiales que garantizan firmeza y transpirabilidad. Eso sí, antes averigua bien la talla, ya que “mientras más ajustado a los pies, menos posibilidades hay de pliegues, los que podrían generar fricciones que conllevan ampollas o irritaciones”.

Calcetines cortos de running Nike Multiplier

Audífonos

Quizá lo que hace que correr sea más “entretenido”es la energía que le imprime la música al cerebro mientras uno avanza. Uno de los audífonos que más nos sorprendieron este año, y que pueden funcionar muy bien para el ejercicio, son los Huawei FreeBuds Pro 2, con un gran sonido, excelente autonomía, bastante resistencia y mucha comodidad.

Huawei FreeBuds Pro 2

También existen otros modelos bastante más económicos pero igualmente eficaces. Como los Sony WI-C100, que además de ser muy accesibles, tienen la particularidad de contar con un cable que une ambos audífonos, lo cual los hace muy seguros a la hora de estar en movimiento y casi imposible que se pierdan.

Audífonos Sony WI-C100

Poleras

Daniela Carrasco es la carismática creadora de la comunidad Amigas que corren. Respecto a la principal prenda para este deporte, la polera o camiseta, “es mucho mejor correr con una diseñada para eso”, nos comentó hace un tiempo, que con una vintage de algodón. Las poleras deportivas son ligeras y transpirables, lo que permite que el sudor se evapore y no provoque molestias en la piel.

“Yo recomiendo que sea cómoda. Corro con poleras holgadas porque es lo que me resulta cómodo, pero alguien puede preferir apretadita. Hay modelos para todas y todo, lo más relevante es que sea para running”, asegura.

Polera Nike Dri-fit One

Sostén deportivo

“Un sostén deportivo perfecto debe ser capaz de reducir el rebote que genera el running”, dice una entrada de Amigas que Corren. “Es cuestión de hacer coincidir el tamaño de tu sujetador con la intensidad de tu entrenamiento, para determinar el nivel de apoyo que necesitas”, escriben. Para hacer running, los que recomiendan son los de soporte alto. “En general, mientras más busto tengas, más apoyo necesitarás”, especifican.

Peto deportivo de sporte alto adidas TLR Move

Pesa inteligente

Néstor Fernández tiene muchas maratones en el cuerpo y además es columnista de Runners Chile. Para entrenar y competir a ese nivel, con carreras de 42 km dos o tres veces al año, hay que tener un control milimétrico del físico y la salud, entre ellos el peso. Por eso, él sugiere una pesa inteligente.

“Particularmente, yo voy por la Huawei”, nos contaba Fernández, un aparato económico, liviano y capaz de conectarse a una app en el teléfono. “Te da mediciones muy buenas para un corredor, como los porcentajes de agua en el cuerpo, la masa muscular y la grasa visceral, además de poder tener un historial de tu peso”.

Báscula digital Huawei Fit Scale

Pistola de masajes

Fernández también explicaba que los masajes son fundamentales para soltar la musculatura después de una intensa carga. Una pistola de masaje, que permite masajearse a uno mismo, constituye sin duda un regalo ideal. “Valen lo mismo que dos meses de masajes”, calcula el experto. “Pero dura por años”.

Pistola de masajes Kinegun Pro Sport

Bolsito

Un pequeño bolso deportivo, continúa el maratonista, “es imprescindible en corredores de oficina. Te ayuda a guardar la ropa mojada de forma hermética, para que no se traspase el olor a las demás cosas en tu bolso o mochila”.

Bolso para zapatillas Domyos

Masajeador de pies

Una de las partes del cuerpo que más siente el impacto de este exigente deporte son los pies. Por eso agregamos a la lista esta recomendación de la profesora de yoga Maite Meneghello. Se trata de un masajeador de GAMA con un rodillo que se desliza por los pies, ayudando a la circulación sanguínea y la relajación de los músculos. Funciona haciendo una especie de hidromasaje con burbujas, y según Maite se pueden poner en el agua algunas gotitas de esencias.

Masajeador de pies GAMA Spa

Agüita

Sin agua no hay ejercicio. Así de simple, más aún en estos meses, pero todavía más en este momento del planeta, con calentamiento global, olas de calor y un sol sin misericordia. Por eso una botellita es necesaria y un buen regalo también. Lo ideal es que sea liviana, pero mejor si es flexible como esta, capaz de adaptarse a la mano y que, cuando se vacía, apenas ocupa espacio.

Botella flexible Kalenji 500 ml

Jockey

Un buen jockey puede hacer toda la diferencia entre una agradable tarde post entrenamiento o un dolor de cabeza brutal que puede incluso llevar a no querer correr más. Protege del sol y de la luz, y este modelo adidas, con tecnología Aeroready, es transpirable y mantiene la cabeza seca y fresca.

Jockey runner adidas Aeroready 4D

Bandana

Aunque vilipendiadas, las bandanas cumplen un triple propósito, porque además de sujetar el pelo para quienes lo llevan largo, pueden cubrir la cabeza completa o, en caso de que empiece a correr viento y refrescar, también el cuello.

Bandana deportiva Uglow

Libro

Los libros sobre running son prácticamente un subgénero literario. En Chile, tenemos La Felicidad de Correr, de Gonzalo Zapata. En su descripción dice que el texto aborda “cómo vivir en plenitud a través de la práctica del deporte, una adecuada alimentación, el debido descanso y el entrenamiento de la mente. Gonzalo Zapata es el más grande de los maratonistas amateur de Chile. Tras un cambio en su vida, pasó de trabajar siete días a la semana a encontrar el equilibrio a través de la práctica del running”.

La felicidad de correr - Gonzalo Zapata

Shorts

El pantalón corto, pantaloncillo, más conocido como short, es otro elemento fundamental para el trote. Este año la revista especializada Runners World hizo un ranking con sus recomendaciones, tanto en la versión masculina y femenina.

En la versión primera destacó este modelo de Under Armour, diciendo que “su tejido absorbe el sudor muy bien y se seca rápidamente”, además de tener “un bolsillo extensible en la parte delantera de la cintura, que hace de riñonera y puedes meter hasta un teléfono amplio”.

Short Under Armour Speedpocket 7

En la categoría damas, el ranking destacó un sencillo modelo Kalenji, disponible en Decathlon. “No solo su precio tiene mucho que ver en su éxito, también su diseño elástico y ajustable, con un bolsillo en la parte trasera. Además es bastante transpirable”.

Short para running Kalenji Dry

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 23 de noviembre de 2022. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.