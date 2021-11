Consejos para escoger ropa de running femenina

¿Hay algo peor que cuando el atuendo no te acompaña? Nadie quiere que lo sabotee su propia ropa, menos cuando se está haciendo un ejercicio que requiere tanta comodidad como el running. Si tu ropa figura empapada y adherida a tu torso, es muy probable que no disfrutes tu carrera como se debe. Aunque seas principiante o experto, correr implica resistencia, velocidad y concentración, por lo que contar con el equipamiento adecuado tiene una implicancia directa con tu rendimiento.

Para no tener este tipo de problemas, conversamos con dos corredoras y además tomamos en cuenta la opinión de sitios especializados. Así reunimos los mejores consejos a tener en cuenta para no sufrir a causa de tu equipamiento cuando salgas a hacer running, ya que este debe hacerte sentir más cómodo, más motivado e incluso ayudar a mejorar tu desempeño.

Poleras

¿Se puede correr con cualquier polera? Sí pero mejor que no. Un error común que varios cometen, dice Daniela Carrasco, gestora de la comunidad amigasquecorren.cl y runner de varias maratones, es “agarrar la polera de algodón que tienes en el closet, que es como fresquita”. Ella misma lo hizo varias veces, solo para terminar empapada, con una prenda mojada y pesadísima.

“Es mucho mejor correr con una polera diseñada para eso”, comenta, que son ligeras y transpirables, de manera que el sudor se evapore y no provoque molestias en la piel. El algodón, en cambio, aunque es suave y liviano en seco, cuando se humedece absorbe el líquido como un paño, convirtiéndose en un lastre después de algunos kilómetros.

“La clave para escoger bien esta prenda es que esta pueda manejar la humedad y la temperatura corporal”, dice un miembro del staff de REI, sitio especializado en el que hacen reviews y sugerencias para distintos tipos de deportes y actividad física. Es por esto que en este ítem hay que preferir las prendas con tecnología dri-fit, Climalite o Coolmax.

En Fleet Feet, otro sitio especializado, explican que la mejor ropa para correr suele estar confeccionada a base de materiales sintéticos, como el poliéster y el nailon. “A diferencia del algodón, las fibras sintéticas ayudan a acelerar la evaporación, haciendo que el cuerpo se mantenga fresco y seco”, aseguran. Al mismo tiempo, debes asegurarte de que la prenda tenga buena capacidad de estirarse, para que así adapte a los movimientos y se ajuste de forma adecuada a tu cuerpo.

“A mí me acomodan las típicas poleras con manga corta”, cuenta Camila Sánchez, runner aficionada. “Es verdad que las tipo musculosas se ven súper cómodas y lindas, pero tampoco me gusta andar preocupada”, y es por esto que se “va a la segura” con aquellas que tengan una tecnología de secado pero con manga corta.

Al preferir las poleras con este tipo de telas, “la transpiración no se queda pegada, entonces no quedas con la polera mojada”, añade Carrasco, por lo que el modelo que escojas va a depender netamente de tu preferencia. “Yo recomiendo que sea cómoda, yo corro con poleras holgadas porque es lo que me resulta cómodo, pero alguien puede preferir apretadita y también puede ser. Hay modelos para todas y todo, lo más relevante es que sea de running”, apunta.

Polera de running Reebok Windsprint (100% poliéster)

Si es que practicas running en la madrugada o en la noche, no olvides escoger una polera que tenga algún tipo de elemento reflectante, visible para que los demás te distingan en medio de la oscuridad.

Sostén deportivo

Aquí podemos entrar en un terreno un poco más polémico, ya que como en materia de busto hay distintos tamaños y formas, existen diferentes opiniones respecto al uso de sujetadores. “Aquí es crucial NO usar un sostén cualquiera que tengas en el clóset, porque el impacto del running en las pechugas es importante”, acuña Carrasco. Por eso es que las principales marcas deportivas “tienen diferentes tipos de petos diseñados para distintas actividades”.

“Un sostén deportivo perfecto para ti debe ser capaz de reducir el rebote clásico del running”, dice una entrada de Amigas que Corren. “Es cuestión de hacer coincidir el tamaño de tu sujetador con la intensidad de tu entrenamiento, para determinar el nivel de apoyo que necesitas”, escriben. Para hacer running, los que recomiendan son los de soporte alto. Los de soporte ligero están pensados para actividades físicas de menor impacto, como el yoga o el pilates, mientras que los de soporte medio funcionan mejor en deportes como el ciclismo o sesiones de gimnasio, donde el movimiento es mayor pero no tan intenso. Para correr, jugar fútbol o hacer crossfit, lo recomendables es usar un peto o sostén deportivo con soporte alto. “En general, mientras más busto tengas, más apoyo necesitarás”, especifican.

Top deportivo Adidas de soporte alto (79% poliéster reciclado, 21% elastano)

Otros consejos muy importantes en cuanto a la elección y mantención de un buen sostén deportivo ideal son los siguientes:

-Medirse: usa una huincha para encontrar el tamaño de tu banda y el tamaño del busto.

-Tener en lo posible tres petos deportivos: uno para utilizar, otro para lavar y otro listo para la próxima carrera.

-No los metas a la secadora: su tela sintética se seca muy rápido a temperatura ambiente. Además así van a durar más tiempo y no se deteriorará la elasticidad con el calor de la máquina.

-Cambiarlo a tiempo: cuando el sostén deportivo esté gastado lo sentirás en tu pecho. Por lo tanto, no debes ignorar esta señal.

Tabla en inglés con las distintas tallas de sostén según el impacto de la actividad. Si la talla es igual o mayor a E, siempre conviene usar de alto impacto.

-Sigue las instrucciones de cuidado en la etiqueta: por lo general, hay que lavarlos en agua fría, en modo normal o delicado, nunca en seco. Prefiere detergente regular y evita usar suavizantes, porque perjudica la transpirabilidad de la tela.

-Utiliza una bolsa de malla para lavarlos en la lavadora: esto asegura que el sujetador no se enganche ni se enrede con otras prendas en el mismo lavado.

Bolsa para lavar ropa Kleine Volke

¿Shorts o calzas deportivas?

“En cuanto a shorts, las marcas deportivas son nefastas”, critica Carrasco. “Es muy difícil encontrar el short deportivo o la calza perfecta”. Pero si tiene que elegir, la fundadora de Amigas que Corren prefiere las calzas cortas, “porque el roce de los shorts me hace heridas en los muslos”.

La opinión coincide con la de Sánchez, quien hace unas semanas corrió 42K en la Patagonian World Marathon, en Torres del Paine, donde salió tercera en su categoría. “Cuando partí era más de usar short, pero ahora descubrí las calzas tipo ciclista y son lo mejor para correr”, cuenta.

“Los shorts generalmente no vienen con calzas debajo, por lo que si vas a correr un tramo largo o tienes las piernas un poco más anchas, el roce puede hacer lo suyo y esas heridas no son muy agradables”. Respecto al material, al igual que las poleras y los petos, la tela debe ser “respirable y no tan gruesa, de forma que ayude con el calor y la transpiración”.

Gorro

En estos días donde la temperatura va incrementando, es importante no dejar de lado el gorro o jockey. “Protegerse del sol es primordial, porque uno no se puede echar bloqueador en la cabeza”, comenta Carrasco. “Así no estás corriendo con los ojos achinados porque te llega todo el sol en la cara, y además te protege de los rayos UV”. Bajo su punto de vista, son mejores los gorros que las viseras, ya que estas “no te protegen del sol en la cabeza”.

Como sucede con el resto de las prendas, que el gorro sea de un material transpirable y liviano hará toda la diferencia, ya que no pesará sobre la cabeza ni tampoco irritará por su humedad.

Gorro para running Puma (100% poliéster)

Otros imprescindibles para runners

Para Camila Sánchez, “el running es una actividad feliz, donde me desestreso del trabajo y de las preocupaciones del día a día, por lo que siempre debo estar cómoda haciéndolo”. He ahí la importancia del equipamiento y que este cuente con la tecnología adecuada para que el rendimiento del entrenamiento sea el óptimo.

“La mayoría de la ropa para correr, en especial los shorts, debe tener un bolsillo en el que pueda caber un llavero”, escriben en Fleet Feet. Pero en caso de que la tuya no lo tenga, puedes optar por usar un cinturón para correr, y así contar con un espacio para poder guardar el teléfono, un snack, tus documentos o algo de dinero. Este cinturón Kalenji incluye un portabotella.

Cinturón de trail running Kalenji 500 ml

El factor solar es otro imprescindible de todo corredor. Es necesario no solo protegerse el rostro sino que todas las zonas que queden expuestas al sol. “Hay protecores solares deportivos, que son más secos y no gotean con la transpiración”, dice Daniela Carrasco. La búsqueda del más adecuado es una carrera de “ensayo y error”, pero para ella “lo más importante es que sea de una textura ligera”.

“Yo recomiendo uno de la marca ISDIN que es súper rico”, agrega. “Lo he usado para maratones, principalmente para la cara, y funciona muy bien”. Para el resto del cuerpo, donde las molestias son menores, “uso uno más barato, tipo Rayito de Sol”. Además, aconseja ir siempre con una barrita para hidratar los labios.

Fotoprotector ISDIN Fusion Water FPS 50+ 50 ml

Hidratarse es algo de lo que todos debiésemos preocuparnos durante esta temporada de calor. Pero si se corre, es de vital importancia. “Con más temperatura uno transpira más y pierde más agua”, detalla Carrasco. No es que solo tengas que tomar agua antes de correr, sino que “mantenerte hidratada siempre, todos los días, de manera de no estar con la boca seca al momento de hacer deporte”.

Botella de agua Andesgear TPU 500 ml

*Los precios de todos los productos en este artículo están actualizados al 8 de noviembre de 2021. Los valores y sus disponibilidades pueden cambiar.